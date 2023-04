Modern orosz fegyverekhez jutott a véres katonai diktatúra – Most durvulhat el igazán a konfliktus

Az egyik legbrutálisabb légitámadást hajtotta végre a mianmari katonai junta április 11-én, amióta 2021. február elsején puccsal átvette a hatalmat a délkelet-ázsiai országban. A célpont a juntával szemben harcoló gerillahadsereg, a Népi Védelmi Erő (PDF) volt, amely éppen új központját nyitotta meg a Sagaing tartományban található Pa Zi Gji faluban. A junta légiereje válogatás nélkül lőtt az eseményre összegyűlt tömegre: legalább 170 ember életét vesztette, köztük sok gyermek.

A mianmari junta szerint a támadás célja az volt, hogy helyreállítsák a békét és a stabilitást a régióban. A diktatúra szóvivője azt mondta, egy fegyverraktárt ért találat, amely fölrobbant, ez okozta sok ember halálát. A civil áldozatok kapcsán ennyit jegyzett meg:

néhány ember, akit arra kényszerítettek, hogy támogassák őket [a PDF-et], vélhetően szintén meghalt.

A junta következetesen tagadja, hogy civilek ellen követne el atrocitásokat, mondván, ők csak az országot destabilizálni kívánó „terroristák” ellen harcolnak.

Antonió Guterres ENSZ-főtitkár erőteljesen elítélte a légicsapást, ahogy a Délkelet-Ázsiai Nemzetek Szervezete (ASEAN) is. A nemzetközi szervezetnek Mianmar is a tagja, de tagságát a katonai puccsot követően felfüggesztették.

Az ENSZ BT-ben azonban az állandó tag Kína és Oroszország miatt meghiúsult az Egyesült Királyság által beterjesztett elítélő nyilatkozat.

Ellentmondásos információk vannak a kérdéses támadás körülményeiről. Előbb világos képet kell kapnunk

– mondta Dmitrij Poljanszkij, Oroszország helyettes ENSZ-nagykövete.

Egy vezető kínai diplomata azt mondta, a BT-nek a mianmari feleket arra kellene bátorítania, hogy a különbségeiket párbeszéddel és megbékéléssel oldják meg, és tartózkodnia kell attól, hogy mások belügyeibe beavatkozzon.

Oroszország és Kína vonakodása mögött azonban nem annyira a helyzet tisztázása és a belügyekbe való be nem avatkozás kívánalma áll, hanem inkább az, hogy tevékenyen, fegyverszállításokkal is támogatják a véres katonai diktatúrát.

Mianmar, a korábbi Burma 1948-ig a Brit India része volt, ezt követően nyerte el függetlenségét. 1962-ben azonban a hadsereg államcsínyt követett el, és egészen 2011-ig uralkodott az országban. A diktatúrával szembeni ellenállás vezéralakjává Aung Szan Szú Kji vált, annak az Aung Szannak a lánya, aki a Burmai Független Hadsereg parancsnokaként harcolt a brit gyarmati uralom ellen. Aung Szan Szú Kji 1991-ben Nobel-békedíjat kapott az emberi jogokért folytatott erőszakmentes küzdelméért. A diktatúra leváltását követően 2015-ben demokratikus választásokon került hatalomra, és államtanácsosként irányította az országot az újabb katonai államcsínyig.

A politikus nemzetközi tekintélye azonban súlyos csorbát szenvedett, amikor a hadsereg szabályos népirtásba kezdett a buddhista Mianmar muszlim kisebbségét jelentő rohingják ellen. 2019 decemberében Aung a Nemzetközi Bíróságon védte meg országát a genocídium vádjától: ugyan elismerte, hogy történhettek háborús bűncselekmények, de szerinte a rohingja kisebbséget érintő akció terroristák elleni legitim katonai művelet volt.

A 2021. február 1-jei puccs során a hadsereg – melynek politikai szárnya csúfos vereséget szenvedett a 2020 novemberi demokratikus választásokon – őrizetbe vette a megválasztott vezetőket, köztük Aung Szan Szú Kjit. Az államcsíny ellen tüntetések törtek ki, melyeket a junta könyörtelenül levert, több mint 1700 ember életét oltva ki.

A diktatúra ellen az ország szinte egész területén fegyveres gerillacsoportok szerveződtek, és a polgárháború azóta is tart.

A mianmari hadsereg a dzsungelekkel teli országban a szárazföldi harcokkal szemben a légitámadásokat részesíti előnyben – Oroszországtól és Kínától vett harci repülőgépekkel.

A most 77 éves Aung Szan Szú Kjit több mint egy tucat koholt vádpontban összesen 33 év börtönbüntetésre ítélték, ami életkorát tekintve lényegében életfogytiglani fogvatartást jelent számára. A volt államtanácsos fellebbezett a vádak ellen, de nem sok esélye van, hogy megváltoztassák a büntetését.

A junta egy meg eddig meg nem nevezett időpontban választásokat tervez, de mivel a valós támogatottsággal rendelkező ellenzéki pártok nem indulhatnak el, így a hadsereg pártja, az Uniós Szolidaritás és Fejlődés Pártja előreláthatóan könnyű győzelmet fog aratni.

Mianmart jelenleg Min Aung Hlaing tábornok vezeti, aki 2021 augusztusában neveztette ki magát miniszterelnöknek. Az országgal szemben 2011-ben megszüntették az előző katonai diktatúrára kivetett szankciókat, de az új államcsínyt követően a Nyugat újra bevezette azokat. A nemzetközi közösség azonban egységes elítélést és szankciókat nem tudott alkalmazni a junta ellen, mivel Oroszország és Kína a puccsisták mellé állt, és mint a legutóbbi ENSZ-szavazáson is kiderült, mindent megtorpedóz.

Tom Andrews, az ENSZ mianmari emberi jogi helyzettel kapcsolatos speciális jelentéstevője a múlt hónapban a The Guardiannek úgy nyilatkozott:

ugyanazok a típusú fegyverek ölik meg a mianmari embereket, mint az ukránokat.

Értékelése szerint a katonai junta elsősorban harci repülőket vásárol Oroszországtól és Kínától, amelyeket az utóbbi időben a leginkább használ a belső ellenállással szembeni küzdelmében. Miközben a diktatúra technikailag sokkal fejlettebb eszközökkel harcol a felkelők ellen, mégis területeket veszített velük szemben. Andrews szerint a légierő válogatás nélkül lő mindent, többek között a belső menekültek elhelyezésére szolgáló táborokat is.

