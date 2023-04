Merész katonai akcióval lepte meg a világot Ukrajna - Végre berobbant a várva várt ellentámadás?

Korábban többször foglalkoztunk azzal a lehetőséggel, hogy a közelgő ukrán offenzíva egy kétéltű hadművelet lesz, melynek célja Herszon, illetve Zaporizzsja megyék felszabadítása lehet. Szombaton érkeztek meg az első, drónról készült felvételek, melyeken az volt látható, ahogy kisebb ukrán egységek fényes nappal átkeltek a Dnyeperen.

Később geolokáció segítségével megerősítést nyert az, hogy a felvételek valóban Herszon városával szemközt készültek, még április 18-án, a rendelkezésre álló információk szerint pedig az orosz erők mindezidáig nem tettek kísérletet arra, hogy a folyóba szorítsák az ukrán csapatokat.

The Ukrainian Army entered the occupied left bank of Kherson through the Dnipro RiverBakhmut holds. Russia's Wagner Group criminals are lying on the ground in large numbersUkraine's drones hit Sevastopol, Crimea Any comment, Lavrov? #ukrainecounteroffensive

Az már korábban is ismert tény volt, hogy az ukrán erők kis létszámú alakulatai időnként átkeltek a folyó déli szakaszán, ezen akciók célja mindazonáltal elsősorban a felderítés volt, a sikeres átkelést követően néhány órával pedig már vissza is tértek a folyó nyugati oldalára a katonák.

Az, hogy az ukrán erők közel egy hete állomásoznak a környéken, arra enged következtetni, hogy a mostani akció sokkal inkább egy hídfőállás kiépítéséről, vagy az orosz erők megzavarásáról szólhat. Az ukránok az elmúlt egy hétben nem kíséreltek meg kitörni a folyó partjáról, ugyanakkor elfoglalták a parton elterülő Dacsi falut.

Az ukrán erők különösebb ellenállás nélküli partraszállása annak is köszönhető, hogy az orosz védelmi vonalakat még a tavalyi évben „hátrébb költöztették” a folyó partjáról az ukrán tüzérség folyamatos belövései miatt.

A geolokáció alapján az ukrán csapatok pillanatnyilag egy megközelítőleg 10 kilométer hosszú és 1-2 kilométer mély sávot tartanak ellenőrzésük alatt, mely magában foglalja az oroszok által felrobbantott Antonovszkij híd keleti hídfőjét is.

