Újabb országba teheti be a lábát Kína, és az Egyesült Államok ezt tehetetlenül nézi

Április 30-án elnök- és parlamenti választásokat tartanak Paraguayban, a 7 millió lakosú dél-amerikai országban, amely a földrészen az utolsó, Tajvant még elismerő állam. Ez azonban hamarosan megváltozhat, ugyanis a győzelemre egyre esélyesebb ellenzéki államfőjelölt kampányában azt ígérte, hogy szakít Tajpejjel, és Pekinggel veszi fel a hivatalos diplomáciai kapcsolatokat, elsősorban azért, hogy az ország mezőgazdasági termékei előtt megnyíljon a hatalmas kínai piac. Ha a szakítás megtörténne, az nemcsak a sziget, hanem az Egyesült Államok számára is súlyos csapás lenne. Ugyanakkor úgy tűnik, Washington már ezt a veszteséget is beárazta.

Újabb támogatót veszíthet el Tajvan?

Miután március 25-én a közép-amerikai Honduras megszakította a diplomáciai kapcsolatokat a Kínai Köztársasággal, azaz Tajvannal, és a Kínai Népköztársaságot ismerte el az „egy Kínaként”, április 30-át követően újabb latin-amerikai ország, Paraguay dönthet úgy, hogy Pekinggel létesít hivatalos viszonyt. Legalábbis ezt ígéri a kormánypárti jelölt megszorongatására esélyes ellenzéki koalíció, a Concertación elnökjelöltje, Efraín Alegre.

Április 30-án rendezik meg az elnök- és parlamenti választásokat a Magyarországnál négyszer nagyobb területű, ám mindössze 7 millió lakosú dél-amerikai országban, amely a földrészen az egyetlen állam, amely Tajpejjel tart fönt hivatalos diplomáciai kapcsolatokat. A választás egyfordulós, tehát az elsőként befutó jelölt biztosan elnök lesz. A két elnökaspiráns az elmúlt hónapokban fej fej mellett haladt, bár a legújabb felmérések már Alegre előnyét mutatják, vagyis egyre valószínűbb, hogy a mostani 13 helyett Tajvannak hamarosan csak egy tucat elismerője marad.

Efraín Alegre paragauyi ellenzéki elnökjelölt alelnökjelöltjével, Soledad Núñezzel. Forrás: Luis Gilberto Román / Wikimedia Commons

Az ellenzéki jelölt azzal indokolta választási ígéretét, hogy

hozzáférést szeretnének Kína hatalmas marhahús- és szójapiacához, mivel ezek az ország legfontosabb exportcikkei közé tartoznak.

Szerinte a paraguayi agrárágazat jelenleg nagy veszteségeket szenved el, a tajvani kapcsolatból pedig nem profitálnak annyit, amennyiért érdemes lenne azt fönntartani. Tajvan csütörtökön értetlenségét fejezte ki amiatt, hogy a paraguayi ellenzéki elnökjelölt megkérdőjelezte a Tajpejjel való kapcsolatok fenntartásának előnyeit.

A dél-amerikai kontinensen Bolívia után a legszegényebb Paraguay nagy része füves puszta, ahol főleg szarvasmarha-tenyésztést folytatnak; a GDP mintegy 30 százalékát teszi ki a mezőgazdaság. Paraguay állattenyésztői és marhahús-termelői már évek óta kapacitálják az ország vezetését, hogy szakítson Tajvannal, cserébe a kínai piachoz való hozzáférésért.

A Paraguayt évtizedek óta szinte folyamatosan (a 2008 és 2012 közötti négy évet kivéve) uraló jobboldali konzervatív Colorado Párt azonban eddig ellenállt annak, hogy Peking mellett kötelezze el magát, többek között az Egyesült Államokhoz fűződő jó viszonya és antikommunizmusa miatt. A párt elnökjelöltje, Santiago Peña a kampányban azt ígérte, megválasztása esetén Paraguay továbbra is kitartana Tajvan mellett.

Paraguayi és tajvani zászlókkal üneplő tömeg Caj Jing-ven tajvani államfő paraguayi látogatásán 2018. augusztus 14-én. Forrás: Tajvani elnöki iroda / Wikimedia Commons

Igaz, a Colorado Párt és az Egyesült Államok között az utóbbi időben megromlott a viszony, mivel korrupció miatt Washington tavaly a párt két magasrangú tagját, Hugo Velázquez jelenlegi alelnököt és Horacio Cartes volt államfőt is szankciós listára tette. Mivel pedig a Tajvannal, illetve az Egyesült Államokkal való jó viszony kéz a kézben járnak, utóbbi megromlása előbbire is kihathat, egyáltalán nem biztos tehát, hogy a Colorado Párt győzelme esetén is kitartana-e Tajvan támogatása.

A szintén a párthoz tartozó jelenlegi elnök, Mario Abdo Benítez tavaly szeptemberben fölvetette, 1 milliárd dollár értékű befektetést kérnek Tajpejtől, hogy ellent tudjanak állni a Kína-pártiak nyomásának. Bár az államfő később visszakozott, ez is mutatja, hogy egyre nagyobb a nyomás a jelenlegi kormánypárton a Pekinghez való közeledésre.

Tajpej és Washington beletörődni látszik a pekingi nyomulásba

Tajvan, ahogy más, még őt elismerő országokat, úgy Paraguayt is igyekszik pénzügyi ösztönzőkkel maga mellett tartani. A dél-amerikai országban több millió dollárt fektetett be például az elektromos rendszerbe vagy a halászatba, illetve támogatásával jött létre egy műszaki egyetem a fővárosban, Asunciónban. Egy 2021-es tanulmány szerint 2005 és 2014 között a sziget évi 4 millió dollárt fektetett be, és 14,8 millió dollár értékű segélyt adott Paraguaynak.

Tajpej azonban Honduras elvesztésekor is beismerte, Peking „jüandiplomáciájával” nem tud versenyezni. Az említett tanulmány szerint a Kínai Népköztársaságot elismerő latin-amerikai országokhoz átlagban éves GDP-ük 1 százalékára rúgó kínai befektetés áramlott. De a Paraguay-jal történő kínai kereskedelem is egyre jelentősebb: az elmúlt nyolc évben megduplázódott a kereskedelmi volumen, és már nagyobb, mint az Egyesült Államokkal történő kereskedelem volumene. Igaz, Paragauy szempontjából többnyire importról van szó; főleg mezőgazdasági termékei Kínába irányuló exportjának jelentős bővülésére csak a diplomáciai kapcsolatok fölvételét követően számíthatna. Három évvel ezelőtt kínai diplomaták állítólag paraguayi földbirtokosokkal és parlamenti képviselőkkel találkoztak a brazil határnál, az Iguazú-vízesésnél, hogy bemutassák a Pekinggel való kapcsolatfelvétel gazdasági előnyeit.

Ha Paraguay valóban Peking mellé állna Tajvannal szemben, az nem csak a sziget, hanem az Egyesült Államok számára is nagy csapás lenne.

Washington ugyanis Közép- és Dél-Amerikát hagyományosan saját befolyási övezetének tekinti, ezért az, hogy legfőbb globális riválisa, Kína egyre több latin-amerikai országba teszi be a lábát, azt jelenti, hogy az ő pozíciói folyamatosan gyengülnek.

Caj Jing-ven tajvani elnök részt vesz az új paraguayi elnök és alelnök beiktatásán 2018. augusztus 15-én. Forrás: Tajvani elnöki iroda / Wikimedia Commons

Április elején magukat megnevezni nem kívánó amerikai tisztviselők a Reutersnek elismerték, hogy a Joe Biden-féle vezetésnek korlátozott eszközei vannak arra, hogy a közép- és dél-amerikai, illetve a karibi államokat megtartsák Tajvan mellett, és úgy tűnik, a Kínai Köztársaság is beletörődött abba, hogy folyamatosan veszíti el szövetségeseit. Jelenleg ebben a térségben található a legtöbb, Tajpejt elismerő állam: Paraguay mellett Belize, Guatemala, Honduras, Haiti, Saint Kitts és Nevis, Saint Lucia, valamint Saint Vincent és a Grenadine-szigetek. Caj Jing-ven tajvani elnök nemrég Guatemalában és Belize-ben járt, hogy megerősítse a kapcsolatokat, ennek ellenére Washingtonban úgy gondolják, hogy a közép-amerikai volt brit koronagyarmat, Belize Paraguay mellett a következő lehet, amely Peking mellett teszi le a garast.

Washingtoni források szerint az Egyesült Államok maga is jelezte Tajvannak, hogy ne annyira az őt elismerő államok megtartása legyen a prioritás, mint inkább pozíciójának erősítése azokban a nemzetközi szervezetekben, amelyeknek tagja, így például a Kereskedelmi Világszervezetben (WTO). Emellett Tajvan olyan európai országokkal is egyre szorosabb viszonyt épít ki, melyekkel csak nem hivatalos kapcsolatai vannak, az utóbbi időben különösen Litvániával és Csehországgal.

Címlapkép: A kormánypárti elnökjelölt, Santiago Peña (jobbról a második) kampányeseménye a paraguayi fővárosban, Asunciónban 2023. április 18-án. Santi Carneri/Bloomberg via Getty Images