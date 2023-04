Ravasz fordulattal törné meg az ukrán hadsereget Putyin? Az oroszok már nagyon készülődnek

Heteken belül megindulhat Ukrajna régóta ígért tavaszi offenzívája. A hadműveletbe várhatóan nagyon jelentős mennyiségű embert és hadianyagot rak majd bele Kijev – az akcióban összesen mintegy kilenc rohamdandár tervez részt venni, főként az elmúlt hónapokban Ukrajnába áramló, kifejezetten korszerű NATO-fegyverekkel felszerelve. Az orosz hadvezetés egyértelműen arra készül, hogy a támadást felőrölve offenzív műveletekbe fordítsák át az ígért tavaszi hadjáratot, erről a háborúban fontos szerepet játszó Wagner csoport vezére, Jevgenyij Prigozsin is beszélt. Sikerülhet Moszkvának több hónapnyi véres állóháború után ismét magához ragadni a kezdeményezést? Nézzük.

Bármikor megindulhat az ukránok tavaszi hadjárata

US supplied Bradley M2A2 IFVs in pixelated camouflage and Slovenian supplied M-55S tanks somewhere on the training ground in Ukraine.That looks really sexy. pic.twitter.com/wMfwMn3iDD — NOËL () April 24, 2023

Ukrajna teljesen nyílt szándéka, hogy idén tavasszal ellentámadást indítson, melynek célja a megszállt Herszon és Zaporizzsja megyék felszabadítása, valamint az oroszok kiűzése a Donbaszból.

A Krím alighanem a végére marad, több ukrán vezető is utalt arra, hogy a fő prioritás egyelőre Ukrajna keleti részének megtisztítása lesz.

Az akció több szempontból is merésznek mondható. Oroszország még mindig Ukrajna területének körülbelül 20%-át tartja megszállva, köztük olyan területeket, ahol már 2014-15 óta készülnek egy nagyobb ukrán támadás elhárítására. Ezen kívül Ukrajnának hatékony összfegyvernemi műveleteket kell szervezniük kritikus képességek (pl. modern repülőgépek, hagy hatótávolságú rakétarendszerek) híján, számos, teljesen eltérő fegyverrendszert kell haderejükbe integrálniuk és a támadásban résztvevő, sok esetben katonai tapasztalattal nem rendelkező harcosokkal feltöltött, kilenc rohamdandár munkáját kell koordinálniuk.

Az ukrán tavaszi hadjárat tehát finoman szólva sem lesz sétagalopp.

Az ellentámadás esetleges sikeréről vagy kudarcáról még igencsak korai értekezni, hiszen még csak most láthatjuk a szárazföldi offenzívát előkészítő műveletek kezdetét. Az viszont biztos, hogy az orosz haderő arra készül, hogy védekező műveletekkel felőrlik az ukrán ellentámadást, aztán saját offenzívát indítanak, kitolva az ukrán haderőt „Oroszország új területeiről,” vagyis abból a négy ukrán megyéből, melyet az ősszel „annektáltak.” Erről maga Jevgenyij Prigozsin, a háborúban fontos szerepet játszó Wagner csoport vezére is értekezett néhány napja.

Készülődnek az oroszok

The footage shows the training of Airborne Troops as they practice storming fortified enemy positions. The soldiers demonstrate their skills in tactical maneuvering, using various weapons, and working together to achieve their objectives #RussianArmy — Owari (no) April 17, 2023

Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) nemrég elég részletes elemzést közölt arról, hogy az oroszok pontosan hol, milyen eszközök és alakulatok bevonásával folytatnak jelenleg támadó, és védekező műveleteket, illetve készülnek esetlegesen újabb támadások megindítására.

Elemzésük nagyvonalakban a következő megállapításokat tartalmazza:

Kupjanszk térségében a nyugati katonai körzet egységei tevékenykednek, köztük az elitegységnek számító 1-es számú gárda harckocsizó hadtest,

térségében a nyugati katonai körzet egységei tevékenykednek, köztük az elitegységnek számító 1-es számú gárda harckocsizó hadtest, a luhanszki Szvatove / Kreminna térségében folytatott támadóműveletek besültek, de az orosz haderő továbbra is jelentős erőkoncentrációval van jelen a területen. Az ISW szerint a térségben a deszantos erők (VDV), az orosz katonai hírszerzés (GU / GRU) különleges műveleti egységei (szpecnaz) egészítik ki a gépesített gyalogságot és a „Luhanszki Népköztársaság” (LNR) erőt.

térségében folytatott támadóműveletek besültek, de az orosz haderő továbbra is jelentős erőkoncentrációval van jelen a területen. Az ISW szerint a térségben a deszantos erők (VDV), az orosz katonai hírszerzés (GU / GRU) különleges műveleti egységei (szpecnaz) egészítik ki a gépesített gyalogságot és a „Luhanszki Népköztársaság” (LNR) erőt. Bahmutnál továbbra is a Wagner csoport játssza a legfontosabb szerepet a támadóműveletekben, a térséget viszont a VDV és csecsen önkéntes harccsoportok is biztosítják. Az ISW szerint az orosz hadvezetés el akarja foglalni Bahmutot, mielőtt az ukrán szárazföldi támadás megindul.

továbbra is a Wagner csoport játssza a legfontosabb szerepet a támadóműveletekben, a térséget viszont a VDV és csecsen önkéntes harccsoportok is biztosítják. Az ISW szerint az orosz hadvezetés el akarja foglalni Bahmutot, mielőtt az ukrán szárazföldi támadás megindul. Donyeck város és Avdijivka térségében elsősorban a „Donyecki Népköztársaság” (DNR) alakulatai működnek, akiket kiegészítenek az orosz Fekete-tengeri Hadiflotta tengerészgyalogosai és a Déli katonai körzet gépesített gyalogsági egységei.

térségében elsősorban a „Donyecki Népköztársaság” (DNR) alakulatai működnek, akiket kiegészítenek az orosz Fekete-tengeri Hadiflotta tengerészgyalogosai és a Déli katonai körzet gépesített gyalogsági egységei. Vuhledar térségében a Keleti katonai körzet alakulatai alakítottak ki védekezőállásokat, miután az év elején, a település ellen indított támadásuk is csúfos kudarccal végződött. Őket kisebb létszámban egészítik ki a GRU szpecnaz-egységei, önkéntes harcoló alakulatok, és a DNR milíciái. Az ISW külön megjegyzi: a keleti körzet alakulatait a formáció különösen súlyos veszteségei miatt most kifejezetten rossz minőségű harcosok alkotják.

térségében a Keleti katonai körzet alakulatai alakítottak ki védekezőállásokat, miután az év elején, a település ellen indított támadásuk is csúfos kudarccal végződött. Őket kisebb létszámban egészítik ki a GRU szpecnaz-egységei, önkéntes harcoló alakulatok, és a DNR milíciái. Az ISW külön megjegyzi: a keleti körzet alakulatait a formáció különösen súlyos veszteségei miatt most kifejezetten rossz minőségű harcosok alkotják. Zaporizzsja megyében beásták magukat az oroszok: itt a védekező műveletekben fontos szerepet játszanak a Déli katonai körzet műveleti egységei, illetve a térségből toborozott ukrán állampolgárok, valamint a Krímről érkező önkéntesek.

megyében beásták magukat az oroszok: itt a védekező műveletekben fontos szerepet játszanak a Déli katonai körzet műveleti egységei, illetve a térségből toborozott ukrán állampolgárok, valamint a Krímről érkező önkéntesek. Az ISW szerint Herszon térségét az orosz haderő legrosszabbul szervezett és legkevésbé képzett egységei védik. Az amerikai elemzők szerint ez azért alakult így, mert a tavaly őszi kivonulás óta viszonylag minimálisnak mondható az aktivitás a térségben, az „értékesebb” alakulatokat máshová vezényelte át az orosz hadvezetés. Az ISW szerint elsősorban a Fekete-tengeri flottához tartozó 22-es számú harccsoport és a 49-es számú összfegyvernemi hadtest működik a térségben.

térségét az orosz haderő legrosszabbul szervezett és legkevésbé képzett egységei védik. Az amerikai elemzők szerint ez azért alakult így, mert a tavaly őszi kivonulás óta viszonylag minimálisnak mondható az aktivitás a térségben, az „értékesebb” alakulatokat máshová vezényelte át az orosz hadvezetés. Az ISW szerint elsősorban a Fekete-tengeri flottához tartozó 22-es számú harccsoport és a 49-es számú összfegyvernemi hadtest működik a térségben. A part menti harcokban a Fekete-tengeri hadiflotta akár hajókkal is segítheti a szárazföldi csapatokat.

akár hajókkal is segítheti a szárazföldi csapatokat. Lényeges megállapítás az is az elemzésben, hogy a műveleti színtereken a legtöbb orosz alakulat nincs teljesen feltöltve, sem katonákkal, sem technikai eszközökkel.

Érdemes arra is kitérni, hogy létezik egy szatellitkép-elemző, Brady Africk, aki rendszeresen frissítget egy Google-térképet azokról az orosz védelmi objektumokról, melyeket az orosz haderő létesít Ukrajna területén.

Orosz védelmi rendszerek Ukrajna területén. Forrás: Brady Africk / Google Maps

Ez alapján jól látszik, hogy

az orosz haderő elsősorban Melitopol (Zaporizzsja megye) védelmére készül, vagyis arra számítanak, hogy Zaporizzsja város felől, a megyét megtisztítva, majd Herszonba indulva támad az ukrán haderő.

Vaszilijivka, Tokmark, Mihailivka, Fedorivka, Bilmark térségében kifejezetten komoly, többlépcsős védvonal épült.

Emellett komolyabb erődítmények figyelhetők meg a donyecki Horlivka, Vonovatka és Luhanszke, valamint a luhanszki Szeverodonyeck, Liszicsanszk és Szvatove térségében, illetve Oroszország saját, Ukrajnával határos területein.

Arról, hogy az orosz haderő ezeken a területeken milyen létszámmal, milyen fegyverekkel van jelen, nincs részletes információ. Az ISW is csupán alakulatokat sorol fel, de ezek pontos feltöltöttségéről, fegyverzetéről nem közöl információkat.

Lehetséges a fordítás?

Russian T-90M tank firing in Bakhmut firing at Ukrainian army targets in Bakhmut. pic.twitter.com/gkRcANS6jN — LogKa (@LogKa11) April 13, 2023

Az orosz hadvezetés teljesen nyilvánvalóan arra készül, hogy az ukrán haderő felőrlése után saját támadóműveleteket indítanak, melynek célja, hogy megszerezzenek, amennyit csak lehet, „Oroszország új régióiból,” vagyis Herszon, Zaporizzsja, Donyeck és Luhanszk megyéből. A mai napig igaz, hogy ezekből a területekből egyedül Luhanszk megyét ellenőrzik többé-kevésbé teljes egészében az oroszok.

A ráció nyilvánvalóan az, hogy most úgy látszik, Ukrajna haderejének jelentős részét beleteszi ebbe a támadásba, beleértve a legtöbb, elmúlt néhány hónapban érkezett, modern NATO-fegyvert is. ha pedig Oroszország ezt a támadást felőrli, sokkal könnyebben fogják majd tudni folytatni az offenzívát Ukrajna keleti részében.

A fő kérdés továbbra is az, hogy képes lesz-e Oroszország egyáltalán megállítani az ukrán ellentámadást, ezután lehet csak ugyanis további offenzív műveleteken gondolkodni.

Ami ismert a jelenlegi információk alapján az, hogy

Oroszország még nem használta fel az ősszel mozgósított orosz tartalékosok nagy részét, az elmúlt hónapok harci cselekményeiben elsősorban a Wagner csoport, más zsoldosbrigádok, donyeci szakadárok és távol-keleti önkéntesek vettek részt. Decemberi adatok szerint egyáltalán Ukrajna területén csak 150 ezer tartalékos katona tartózkodik a tavaly mozgósított 300 ezer főből, így tehát élőerő-tartalékokkal valószínűleg újabb mozgósítási hullám nélkül is rendelkezik Oroszország. Őket pedig kiegészítik még ugye a hivatásosok, a zsoldosok, az önkéntesek, illetve számos más harcoló formáció is, ezek az alakulatok persze mind jelentős veszteségeket szenvedtek már a háború során.

az elmúlt hónapok harci cselekményeiben elsősorban a Wagner csoport, más zsoldosbrigádok, donyeci szakadárok és távol-keleti önkéntesek vettek részt. Decemberi adatok szerint egyáltalán Ukrajna területén csak 150 ezer tartalékos katona tartózkodik a tavaly mozgósított 300 ezer főből, így tehát Őket pedig kiegészítik még ugye a hivatásosok, a zsoldosok, az önkéntesek, illetve számos más harcoló formáció is, ezek az alakulatok persze mind jelentős veszteségeket szenvedtek már a háború során. Ami inkább kérdéses, az orosz harcoló alakulatok felszereltsége és képzettsége, nem feltétlen az élőerő létszáma. Vegyük például a sisakokat, kézifegyvereket. A GRU és az FSzB szpecnaz-egységei a legmodernebb amerikai MICH 2000-es sisak replikáját, a TOR M-et használják, miközben a tartalékosok nagy része a Kolpak-20-as nevű förmedvényt kapta meg, amely egy kipofozott, hidegháborús acélsisak. Az orosz deszantos erők egy része a legmodernebb, AK-12-es gépkarabélyt használja, miközben a területi alapon szerveződő önkéntes erők többnyire AKM-gépkarabélyokat kaptak. Bahmutnál és Kreminnánál a legmodernebb, T-90M harckocsikat használják az orosz csapatok, miközben Herszon, Zaporizzsja térségében T-62M, illetve talán T-55-ös harckocsikkal készülnek a védekezésre, ellentámadásra. Az alighanem elmondható, hogy a háborús veszteségek miatt egy átlagos orosz gépesített gyalogsági alakulat már lényegesen rosszabbul felszerelt, mint a háború elején.

Vegyük például a sisakokat, kézifegyvereket. A GRU és az FSzB szpecnaz-egységei a legmodernebb amerikai MICH 2000-es sisak replikáját, a TOR M-et használják, miközben a tartalékosok nagy része a Kolpak-20-as nevű förmedvényt kapta meg, amely egy kipofozott, hidegháborús acélsisak. Az orosz deszantos erők egy része a legmodernebb, AK-12-es gépkarabélyt használja, miközben a területi alapon szerveződő önkéntes erők többnyire AKM-gépkarabélyokat kaptak. Bahmutnál és Kreminnánál a legmodernebb, T-90M harckocsikat használják az orosz csapatok, miközben Herszon, Zaporizzsja térségében T-62M, illetve talán T-55-ös harckocsikkal készülnek a védekezésre, ellentámadásra. Oroszország még mindig óvatosan használja légierejét, így, ha igazak azok a nyugati jelentések, melyek az ukrán légvédelmi eszközök lőszerhiányáról írnak, nem kizárt, hogy az orosz légierő aktívabb szerepet játszik majd a következő hónapokban. Az orosz légierő esetleges fokozott aktivitása az ukrán haderőnek komoly probléma lehet, főleg, ha működőképesnek bizonyulnak az új, orosz szárnyasbombák.

Akárhogy is nézzük, az orosz haderő egyik legnagyobb problémája még mindig működési struktúra hiányosságaiban keresendő, ami jól látszik egyebek mellett a vuhledari offenzíva csúfos kudarcán is. Rengeteg orosz offenzíva sült már be a háború folyamán csupán azért, mert az orosz hadvezetés nem szervezte meg hatékonyan az összfegyvernemi műveleteket – a gyalogság, a tüzérség, a felderítők, a légierő hatékony együttműködését adott cél elérése érdekében. A különféle orosz műveleti egységek rivalizációja (pl. Wagner vs védelmi minisztérium, konfliktusok a csecsen alakulatok és a reguláris erők közt) pedig csak rontja a fegyvernemek, harccsoportok együttműködését. Teljesen világossá vált már Harkivnál, Mikolaivnál, Kijevnél, Vuhledárnál, Kreminnánál, hogy a szovjet stílusú, „fejjel a falnak” harcászati doktrína nem működik a modern háborúkban. Mind a műveleti csoportok irányítási mechanizmusán, mind az összefegyvernemi együttműködésen, illetve az ennek lelkét adó kommunikáción javítani kell, ha orosz hadvezetés tartós sikereket akar elérni a fronton.

ami jól látszik egyebek mellett a vuhledari offenzíva csúfos kudarcán is. Rengeteg orosz offenzíva sült már be a háború folyamán csupán azért, mert az orosz hadvezetés nem szervezte meg hatékonyan az összfegyvernemi műveleteket – a gyalogság, a tüzérség, a felderítők, a légierő hatékony együttműködését adott cél elérése érdekében. A különféle orosz műveleti egységek rivalizációja (pl. Wagner vs védelmi minisztérium, konfliktusok a csecsen alakulatok és a reguláris erők közt) pedig csak rontja a fegyvernemek, harccsoportok együttműködését. Teljesen világossá vált már Harkivnál, Mikolaivnál, Kijevnél, Vuhledárnál, Kreminnánál, hogy a szovjet stílusú, „fejjel a falnak” harcászati doktrína nem működik a modern háborúkban. Ha netán meg is lepi a világot az orosz haderő és tényleg gyorsan felőrlik az ukrán ellentámadást, akkor is kicsi az esélye annak, hogy egy puskalövés nélkül végig szántanak a megmaradt donbaszi területeken. A reguláris erők mellett számos rosszabbul felszerelt, de lelkes ukrán területvédelmi alakulat működik Ukrajna területén, illetve viszonylag magas a partizántevékenység is (ez jól látható pl. Melitopol térségében, illetve korábban Herszonban). Így, főleg Ukrajna nyugati területei felé haladva, a települések megszerzése és megtartása alighanem továbbra is kemény dió lesz az orosz haderő számára.

A reguláris erők mellett számos rosszabbul felszerelt, de lelkes ukrán területvédelmi alakulat működik Ukrajna területén, illetve viszonylag magas a partizántevékenység is (ez jól látható pl. Melitopol térségében, illetve korábban Herszonban). Így, Lehet, hogy Ukrajna most nagy mennyiségű nyugati fegyvert tesz bele az ellentámadásba, de ez nem jelenti azt, hogy soha többé nem fog egyetlen fegyvert sem kapni Ukrajna nyugati barátaitól. A nyáron várhatóan több mint 100 Leopard 1A5-ös harckocsit, az ősszel 31 M1A1 Abrams tankot, újabb IRIS-T légvédelmi rendszereket, Patriot rakétavédelmi rendszereket és számos más fegyvert kap majd Ukrajna. Az ország további támogatásáról alighanem fontos döntések születnek majd a hamarosan következő vilniusi NATO-csúcson is. Így tehát nincs arról szó, hogy Ukrajna minden fegyverét beleteszi a mostani ellentámadásba és ezután már soha többé nem kapnak egy terepjárót sem nyugatról; ha netán össze is omlik az ukrán offenzíva, a NATO-vezetők és Kijev egész biztosan nem a fegyverletételről, hanem egy újabb offenzíva szervezéséről kezd majd el gondolkodni.

Összességében tehát még nagyon korai az ukrán tavaszi hadjárat sikeréről vagy kudarcáról értekezni, ahogy arról is, hogy Oroszország mennyire fogja tudni ellentámadásba fordítani bizonyos frontszakaszokon az offenzívát.

Az viszont alighanem kevésbé valószínű, hogy akár az ukrán, akár az orosz haderő olyan területnyereséget érne el a tavaszi műveletek során, amely döntően befolyásolja a háború további alakulását.

Oroszország még mindig 120 ezer négyzetkilométernyi területet ural Ukrajnában, köztük nehezen támadható, jelentősen megerősített területeket is, mint a Krím. Ukrajna pedig foggal-körömmel harcol, még az olyan jelentős részben (korábban?) orosz lakosság által lakott városokért is, melyeket orosz szakadárok néhány rozsdás Kalasnyikovval, szakadt Berezkába öltözve el tudtak foglalni a 2014-es esztendőben.

Ugyanakkor érdemes megjegyezni: az ukránok őszi ellentámadása is talán a vártnál sikeresebben zajlott, aligha kevesen számítottak arra, hogy az offenzíva végül Herszon város visszafoglalásában fog kicsúcsosodni. Most elvileg más helyzetet teremt, hogy az oroszok felkészülten várják az ukránokat, a frontszakasz minden részén komoly védvonalakat alakítottak ki. Az orosz haderő szervezeti hiányosságaiból fakadó kudarcok azonban nem egyszer csúnya meglepetéseket okoztak már a moszkvai hadvezetésnek és támogatóiknak, így most sem kizárható, hogy végül az ukrán haderő felül, az orosz haderő alulmúlja majd a várakozásokat.

Orosz harcjárművek a Zapad 2017 hadgyakorlaton. A címlapkép illusztráció. Fotó: Brendan Hoffman/Getty Images