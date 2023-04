Hol késlekedik már az elsöprő ukrán ellentámadás? - Itt van 4 súlyos indok, ami óvatosságra kényszerítette Kijevet

Az ukrán vezérkar már a múlt hónapban bejelentette azt, hogy a „nagyon közeli jövőben” elsöprő ellentámadást indítanak az orosz csapatok ellen, mindezidáig azonban kisebb Dnyeper-menti akciókon és néhány komolyabb átcsoportosításon kívül kevés jelét láttuk annak, hogy tényleg döntő akcióra készül Kijev. Nézzük, mi állhat ennek a hátterében.

Raszputyica

A meglehetősen enyhe tél, illetve a korai olvadás miatt néhány hónapja még úgy tűnt, hogy az ukránok kifejezetten korán, akár március végén is ellentámadásba lendülhetnek, ugyanakkor az időjárási viszonyok pillanatnyilag kifejezetten egy nagyobb offenzíva ellen szólnak: az elhúzódó, esős idő következtében még most is gyakori vendég az ukrajnai frontvonalakon a Raszputyica, azaz az Ukrajnát, Fehéroroszországot, és Oroszország nyugati részét járhatatlanná tevő sártenger.

The Ukrainian counteroffensive is still weeks away.There is just too much mud right now pic.twitter.com/qbtbNfdRxh — Visegrád (24) April 27, 2023

Az ukrajnai terep gyakran felemlegetett jellemzője az aszfaltozott utak alacsony száma. Az esőzések az országban olyan brutális sártengerré képesek változtatni a földutakat, hogy azokon nemhogy a kerekes járművek, de a lánctalpasok is csak nagy nehézségek árán tudnak áthaladni. Nem ritkák azok a felvételek, melyeken az ukrán járművek tengelyig merülnek a tócsákban.

Hiába járunk a XXI. században, addig, amíg nem kezdünk el lebegő harcjárműveket gyártani, a talajviszonyok végig akadályozni tudják a hadműveletet.

Kijev részéről a gyakorlatban egy öngyilkossággal érne fel az, ha bármelyik kiterjedt frontszakaszon az aránylag jól kiépített orosz védelemnek vezényelné a haderőt úgy, hogy az már a támadás első szakaszában nyakig süpped a sárban.

Ukrainian infantry fighting vehicles are getting through the spring mud on the eastern frontThe rainy season in Ukraine is coming to an end. Ukraine's counteroffensive may begin as soon as weather conditions get better. https://t.co/dBP6F7tRoR — Euromaidan (Press) April 25, 2023

Az ukrán csapatok tehát pillanatnyilag rá vannak kényszerítve arra, hogy várjanak a száraz időre. Addig, amíg a terep még a harckocsik és más lánctalpas harcjárművek számára is nehezen járható, addig az egyéb fegyverek, illetve a gyalogság mozgása is közel lehetetlen.

Áttervezés?

A sikeres offenzívák csak az esetek elenyésző százalékában indulnak meg hirtelen ötlettől vezérelve, így biztosra vehetjük, hogy Kijev már hónapok óta tervezgeti azt, hogy pontosan hol, és milyen módszerekkel igyekszik áttörést kierőszakolni a fronton.

az ukrán csapatok a legtöbb szakértő szerint egyszerűen nem engedhetik meg maguknak azt, hogy fejjel rohanjanak a falnak, és elviselhetetlen veszteségeket szenvedjenek az egyébként is korlátozott hadi- és emberanyagban.

Ennek következtében valószínű az, hogy az ukrán vezérkar az utolsó percekig finomítani fogja a haditervet, ez pedig a gyakorlatban az offenzíva eltolásával is járhat. Érdemes emlékezni arra, hogy a történelem egyik leghíresebb támadó hadművelete, a normandiai partraszállás is többször el lett halasztva különféle okokból.

A 2022-es ukrán ellentámadás Harkiv, Luhanszk és Herszon megyékben. Forrás: Viewsridge via Wikimedia Commons

Mindemellett az ukrán hadvezetés példás módon tudja titokban tartani saját csapatainak mozgásait: érdemes visszaemlékezni a tavalyi ellentámadásra Herszon és Harkiv környékén, amikoris az ukrán csapatok hatalmas csindarattával bizonygatták azt, hogy a dél-ukrajnai város visszavételére egy millió katonát csoportosítottak át, pusztán azért, hogy az orosz hadvezetést és a külföldi elemzőket is meglepve végül Harkivtól keletre induljon meg a támadás, majd amikor a legtöbben úgy vélték, hogy ezzel az akcióval le is zárult az offenzíva, mégis támadást indítsanak Herszon ellen, visszavonulásra késztetve ezzel az ott állomásozó orosz erőket.

Blöff?

Ismét a fenti példával élve: tavaly ősszel kevesen gondolták azt, hogy az ukrán fegyveres erőknek van annyi tartaléka, hogy egy nagyobb méretű offenzívát tudjanak indítani. Bár több oroszpárti elemző hangot adott annak, hogy mind Harkiv és Luhanszk megyék, mind Herszon esetén stratégiai visszavonulást hajtottak végre az orosz erők (ez Herszon esetében valamelyest még helytálló megállapítás is lehet), az északon elesett több ezer orosz katona ezzel a kijelentéssel valószínűleg nem értene egyet, ahogyan a frontról kiszivárgott telefonbeszélgetések és harctéri videók is inkább arra engedtek következtetni, hogy az orosz védelem egyszerűen összeomlott.

A közelgő offenzíva bejelentésekor vegyes reakciókról lehetett olvasni: az orosz hadvezetés valószínűleg megtanulta komolyan venni az ukránok képességeit, még akkor is, ha a médiában igyekeznek ezt kizárólag a nyugati fegyverek számlájára írni. Másfelől természetesen most is megjelentek azok a hangok, amelyek úgy vélték, hogy az ukrán vezérkar egyszerűen blöfföl, és a valóságban semmilyen komoly támadást nem is terveznek.

Ukrán katonák a frissen felszabadított harkivi Sevcsenkove város határában 2022. szeptember 10-én. Forrás: mil.gov.ua via Wikimedia Commons

Tény az, hogy az orosz csapatok amúgysem fényes moráljára rossz hatással lehet az, hogy folyamatosan várnak egy soha meg nem érkező ellentámadást, ennél több előnnyel ugyanakkor Kijev számára egyszerűen nem járna az, ha a háborús szakértők és a sajtó által felkapott témává vált ellentámadás mindössze egy egyszerű blöff lenne.

Az azonban valóban kérdéses, hogy az „elsöprő” offenzívát mennyire tervezik tényleg elsöprőnek az ukránok. Csütörtökön éppen Olekszij Reznyikov ukrán védelmi miniszter jelentette ki azt, hogy a külföldi média elvárásai túlzóak az ukrán offenzívával kapcsolatban. A nyilatkozatból arra lehet következtetni, hogy Kijev is tisztában van azzal, hogy korántsem biztos az, hogy meg tudják ismételni a tavalyi látványos sikereket.

Készletfeltöltés

A nyugati hatalmak által felajánlott nehézfegyverzet utolsó elemei éppen a napokban érkeztek meg Ukrajnába, azt pedig biztosra vehetjük, hogy Kijev a minél nagyobb hatékonyság érdekében a lehető legtöbb ilyen eszközt be kívánja vetni az offenzíva során.

Gyakori félreértés az, hogy az Ukrajnának leszállított nyugati fegyverek a vonatról leemelve azonnal a frontvonalra gurulnak. Bár elméletileg az országba már csak a nagygenerálon átesett eszközöket viszik át, az érkezés után biztosra vehetjük azt, hogy még egyszer átnézik a fegyvereket, valamint igény esetén elvégeznek rajtuk bizonyos módosításokat (például telepakolják őket a már-már mémmé vált Kontakt 1-es reaktív páncélblokkokkal). Ezt követően pedig a fegyvereket el is kell szállítani arra a frontszakaszra, ahol be kívánják vetni őket, mely szintén időigényes feladat.

: A recently delivered Canadian Leopard 2A4 main battle tank and a Ukrainian soldier. In total Canada donated 8 Leopard 2A4 tanks to the Ukrainian army. #Ukraine — (Ukraine) April 27, 2023

Ennek következtében több mint valószínű, hogy a napokban leszállított fegyverek, például a Leopard 2-es harckocsik még átvizsgálás alatt állnak, vagy éppen úton a frontvonalakra, ez pedig tovább késleltetheti az offenzívát.

Valószínű mindazonáltal, hogy a fent felsorolt tényezőkből több is közrejátszik abban, hogy a „nagyon közeli jövőben” meginduló offenzíva már lassan egy hónapja késlekedik: az ukrán csapatoknak meg kell várni a terep járhatóvá válását, a hadianyag megérkezését, valamint az is valószínű, hogy a hadvezetés a támadás pillanatáig finomítani fogja a terveket.

Azt, hogy az akció milyen eredményekkel járhat egyelőre korai megjósolni: bár Ukrajna kapott modernebb fegyvereket, valamint újabb 15 ezer katona érkezett haza a külföldi kiképzésről, az orosz védelmi vonalak is megerősödtek.

