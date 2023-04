Berobbanhat ismét a Fehér Házba a történelem legidősebb elnöke? Van pár dolog, ami miatt komolyan fájhat Joe Biden feje

A hét egyéb eseményei mellett viszonylag kevés visszhangja volt annak, hogy Joe Biden, jelenlegi amerikai elnök bejelentette: indul a 2024-elnökválasztáson, pedig a deklaráció több szempontból is számottevőnek mondható. Egyrészt fontos tényező, hogy Joe Biden már most is az Egyesült Államok történelmének legidősebb elnöke, ha jövőre nyer, 82 évesen kezdi meg második ciklusát. A másik fontos említeni való, hogy Joe Biden jelen állás alapján abszolút nem nevezhető népszerű elnöknek: kifejezetten rossz esélyekkel indul a választáson, ezért bejelentése még pártján belül sem arat osztatlan sikereket. Még messze van a választás, de a pollok azt mutatják, hogy Donald Trump ellen stabil esélyekkel indulna 2024-ben a jelenlegi elnök; abszolút nem biztos viszont, hogy vele kell megmérkőznie az elnöki székért.