Újabb értékes orosz fegyverek kötöttek ki Amerikában? Nem, itt valami nagyon nem stimmel

Röviddel azután, hogy fotók jelentek meg egy orosz T-90-es harckocsiról az amerikai Louisiana államból, újabb érdekes képek jöttek, ezúttal Ohióból, melyen látszólag szovjet légvédelmi rendszerek: Sz-300-asok és TOR-1M rakétaindítók láthatók egy vasúti szerelvényen. Gyorsan világossá vált, hogy ezek a technikai eszközök nem az ukrajnai háborúból származnak, sőt, még csak nem is valódi fegyverek: az Egyesült Államok saját maga gyártotta le ezeket a maketteket. De vajon milyen célt szolgálnak ezek az eszközök valójában? Nézzük.

Nemrég pár fotó jelent meg az amerikai Ohióban található Bellevue egyik vasútállomásáról. A fényképeket egy Joseph Zadeh nevű vonatrajongó készítette egy vasúti szerelvényről, melyen látszólag orosz Sz-300-as és TOR-1M típusú légvédelmi rakétarendszerek indítójárművei láthatók, valamint feltűnik mellettük egy 30N6E típusú radarrendszer is.

Bár nagyon élethűre sikerültek, nem kell sokáig nézegetnünk a fotókat ahhoz, hogy rájöjjünk:

a járművek csak makettek, nincs kerekük, nincs rendes kezelőfülkéjük sem, tehát nem működőképes fegyverrendszereket láthatunk a képeken.

A The Drive megpróbált utánajárni a makettek történetének. Azt írják, az Egyesült Államok rendszeresen készít élethű replikákat a különféle fegyvernemeknek különféle hadgyakorlatokra, erre a célra dedikált vállalatok is működnek Amerikában, ilyen például az OPFOR Solutions. Az OPFOR az „opposing force,” vagyis ellenséges erők rövidítése, az említett cég pedig rengeteg szovjet haditechnikai eszköz másolatát gyártja, kezdve a T-72-es harckocsiktól, 2Sz19-es önjáró tarackokon keresztül egészen különféle légvédelmi rendszerekig.

Arról, hogy raknak össze egy TOR-1M légvédelmi rakétarendszert, érdekes videót is raktak ki:

A Drive arról ír: az Egyesült Államok légiereje már 2019-ben nagy mennyiségű Sz-300-as légvédelmi rendszer másolatának beszerzését helyezte kilátásba, vagyis bőven azelőtt gyakorolták ezeknek az eszközöknek az elhárítását, mielőtt Oroszország Ukrajna elleni inváziója megindult volna.

Bár ezek a légvédelmi rendszerek semmilyen valódi fenyegetést nem jelentek az amerikai légierő gépeire, a radaron, hőkamerán hasonlóan néznek ki, mint az eredeti légvédelmi rendszerek, ezért sokat segítenek egy valós harci helyzet szimulációjában.

Értelemszerűen lőcélnak is sokkal olcsóbb és kézenfekvőbb ezeket a maketteket használni, mint egy valódi, szovjet légvédelmi eszközt, annak ellenére, hogy például a fegyverek rombolóerejét nem lehet ezeken rendesen tesztelni, mert többnyire fából készültek.

Itt talán célszerű megjegyezni, hogy a Szovjetunió bukása után az Egyesült Államok valódi Sz-300-asokat és Tor rendszereket is szerzett be, Oroszország modernebb eszközei viszont csak most kezdenek el – Ukrajnának köszönhetően – az Egyesült Államokba áramlani. Az Amerikában készülő szovjet járműmakettek nagyrészt ezeknek a valós eszközöknek köszönhetően sikerülnek ilyen élethűre.

Korábban mi is írtunk arról, hogy egy Ukrajnát ostromló orosz T-90A harckocsi végül Louisianában kötött ki, vélhetően ez csak egy azon eszközök közül, melyet Washington ukrán hadizsákmányként szerzett meg. Jó esély van rá, hogy az eredeti harckocsi alapján később ebből is tömegével készülnek majd makettek, ahogy történt ez régen a T-72-esek esetén is.

Az Egyesült Államokban amúgy nagyon komolyan veszik a hadgyakorlatok során az ellenséges erők (OPFOR) hiteles szimulációját, annak érdekében, hogy az amerikai katonák minél inkább valós harctéri helyzetben érezzék magukat.

Amerika talán az egyetlen ország a világon, ahol létezik dedikált „OPFOR tank”, egy olyan harcjármű, amely egyetlen célja, hogy hadgyakorlaton az ellenséges erők harcjárműveit szimulálja. Ez az Opposing Force Surrogate Vehicle, rövidítve OSV, és mozgásképes, fel van szerelve forgatható toronnyal és elméletileg harcképes fegyverzettel is.

Az Sz-300-asok, TOR-rendszerek szimulálása kicsit nehezebb lenne, hiszen egy szárazföldi célpontok ellen használt harcjármű torkolattüzét egy kicsit könnyebb lemodellezni, mint egy légvédelmi rendszer működését. Ugyanakkor nem kizárható, hogy különféle digitális megoldásokkal, virtuális valósággal ötvözve előbb-utóbb erre a szintre is eljut majd az amerikai haderő technológiai fejlettsége.

Végül érdemes megjegyezni: előfordulhat, hogy a makettek végül Ukrajnának mennek, hiszen az ukrán haderő is nagy mennyiségű, élethű makettet használ a frontvonalon az orosz nagy hatótávolságú csapásmérő képesség megtévesztésére. Ilyen TOR és Sz-300-as légvédelmi rendszereket pedig éppenséggel Ukrajna is használ.

