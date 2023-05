Borzalmas negyvennyolc órán van túl Oroszország: sorra kapja a pofonokat a nagyhatalom

Az elmúlt két napban egymás után érkeznek hírek arról, hogy Oroszországot, illetve az orosz haderőt több apró, de rendkívül kellemetlen támadás érte. Nézzük, milyen csapásokat szenvedett el a nagyhatalom az elmúlt napokban.

Lángol a Kreml…

Villámként csapott be a hír, mely szerint a május 3-ára virradó éjszaka során két ukrán drón csapódott a Kreml épületébe. Az orosz hatóságok szerint a támadás célpontja maga Vlagyimir Putyin orosz elnök volt.

Moszkva megtorlással fegyegette meg Kijevet, ugyanakkor érdemes megemlíteni azt, hogy ukrán források szerint Volodimir Zelenszkij ellen 12 alkalommal kísérelt meg merényletet a nagyhatalom.

️Video of the fire at the residence of the President of Russia Putin after the Ukrainian UAV attack in the Kremlin pic.twitter.com/b69xBl9j1T — Ukrainian (Front) May 3, 2023

Az ukrán vezérkar a támadásokról szóló felvételek kiszivárgása után nem sokkal már jelezte is, hogy semmi közük a dróntámadáshoz.

Az, hogy igazából ki, és milyen céllal támadta meg a Kremlt egyelőre találgatás tárgyát képezi: Moszkva szerint ukrán merényletről van szó, ugyanakkor a kiszivárgott felvételek alapján a „támadás” meglehetősen lagymatagra sikeredett, a beérkező drón méterekkel a Kreml kupolája fölött robbant fel, az épületet a lezuhanó törmelék gyújtotta fel.

️️The moment of the UAV attack on Putin's residence in the Kremlin pic.twitter.com/w2xY02usBP — Ukrainian (Front) May 3, 2023

Bár nem lehet kizárni azt, hogy Kijev pusztán „jelzésértékű” akciót hajtott végre a május 9-i Győzelmi Napra tervezett orosz katonai parádé előtt, ahogy az is tény, hogy az ukránok rendszeresen tagadják azt, hogy bármely, Ukrajna nemzetközileg elismert határain túl lezajló támadáshoz közük lenne, kérdéses az, hogy Kijev milyen előnyöket várhatott a támadástól.

Az ukrán fél ezzel szemben állítja, hogy Moszkva hamiszászlós hadműveletet hajtott végre, azaz ők vezették neki a gépet a Kremlnek, azzal a céllal, hogy indokolják az Ukrajna ellen végrehajtott rakétatámadásokat.

… és számos egyéb célpont is

Nem a Kreml volt az elmúlt két napban az egyetlen épület, amely lángra kapott: az éjszaka folyamán felvételek jelentek meg arról, hogy a Kercsi-szoros keleti oldalán fekvő Taman város kikötőjében kigyulladt egy üzemanyagdepó, és hasonló esetről számoltak be a Tamantól alig 5 kilométerre délre fekvő Volna falu egyik üzemanyagtároló komplexumából is.

A Ukrainian Drone Attack has reportedly taken place against a Fuel Depot in the Russian Port City of Taman which is roughly 5 Miles from the the Kerch Strait Bridge into Crimea. pic.twitter.com/kQ4Or8vhP4 — OSINTdefender (@sentdefender) May 3, 2023

Az ukrán csapatok a háború kirobbanása óta valószínűleg többször intéztek támadásokat a Fekete-tenger keleti partján fekvő orosz kikötők ellen. Ezeknek az akcióknak a célja valószínűleg fekete-tengeri orosz flotta képességeinek rombolása.



The fire at the oil depot in Volna village of Krasnodar region is visible even from Crimea Bridge.The area on fire is about 1,200 square meters. pic.twitter.com/IZPvr8hFD2 — Anton (Gerashchenko) May 3, 2023

Bár a hadviselés szempontjából kevésbé jelentős, de Szentpétervár környékén is lángra kapott egy repülőtér hangárépülete. Moszkva szerint szabotázsakcióról van szó, a rendelkezésre álló információk szerint gumiabroncsok gyulladtak ki az épületben, mely egyébként egy polgári repülőtérhez tartozik, így semmilyen hadianyag nem károsult.

Ukrán ellentámadások a Donbaszban

Az ukrán csapatok az elmúlt időszakban rendszeresen indítanak kisebb támadásokat a frontvonal különböző szakaszain: a múlt hét során Herszon környékén keltek át a Dnyeszter több pontján, és foglaltak el kisebb, az orosz csapatok által csak minimálisan védett szigeteket, a hétvége során pedig mind Bahmut keleti részein, mind Avdijivka környékén történtek kisebb ellentámadások.

Ezek a katonai akciók valószínűleg a múlt hónapban belengetett ukrán ellentámadás előkészítésére, valamint az orosz csapatok zavarására szolgálnak, lévén komoly területnyereséggel a rendelkezésre álló információk szerint nem jártak.

Érdemes kiemelni azt, hogy a két olajdepó felgyulladását leszámítva a fent felsorolt akciók egyike sem befolyásolhatja érdemben a kelet-oroszoszági orosz csapatok harcértékét, de arra is fontos emlékezni, hogy a tavaly őszi ukrán offenzívát is hasonló „apróságok” előzték meg.

