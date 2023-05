Egy éve van hatalmon Novák Katalin

Egy évvel ezelőtt, 2022. május 10-én vette át hivatalát Novák Katalin köztársasági elnök Áder Jánostól, aki 2012 óta volt államfő. Az új köztársasági elnök elsősorban a külpolitikai fronton rendkívül aktív, viszont volt több olyan belpolitikai fejlemény, amikor megnyilvánult.

Tavaly ilyenkor vette át köztársasági elnöki hivatalát Novák Katalin, majd május 14-én ünnepélyesen is beiktatták. Korábbi átfogó összefoglaló anyagunkban már rámutattunk arra, hogy kinevezésével több új történelmi rekord is született: ő a legfiatalabb államfő és az első nő, aki betölti a legmagasabb közjogi méltóság posztját.

Áder János leköszönõ államfõ fogadja Novák Katalin új köztársasági elnököt a Sándor-palota teraszán 2022. május 10-én. Novák Katalint március 10-én választotta meg államfõnek az Országgyûlés, ünnepélyes beiktatása május 14-én lesz. Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Első éve alatt nemcsak beszédeiben fogalmazott meg a nemzet egységének fontosságát hangsúlyozó üzenetet, hanem erre irányuló lényeges gesztusai is voltak. Nem mindegy például az sem, hogy milyen felületeknek ad interjút, ezzel is azt üzenve, hogy mindenkihez igyekszik szólni.

Hivatalba lépése első évfordulóján megjelent Facebook-posztjából pedig kiderült, hogy elnöki tanácsadóival egyeztetett, és a tájékoztatás szerint "a magyarok előtt álló problémákat, kihívásokat vitatták meg többek között a tudomány, a kultúra, a sport és a média világából érkezett tanácsadókkal, köztiszteletben álló személyekkel". Novák Katalin már a testület összetételével is üzent. A Portfolio elsőként ismertette a teljes névsort:

De elemzők értékelése szerint ilyen, a szélsőjobboldalnak tett gesztusértékű lépésnek tekinthető a Hunnia-perként ismertté vált ügyben jogerősen elítélt Budaházy Györgynek adott kegyelem, amely viszont a másik oldalról kockázatos lépés is Novák Katalin számára, hiszen egy ilyen lépést tömegek figyelnek kritikusan.

A Sándor-palota elfogadó és befogadó oldalát igyekszik Novák Katalin stábja kidomborítani azzal is, hogy most már rendszeressé vált az államfő hivatali helyének megnyitása a nagyközönség előtt. Erre most is lesz lehetőség, és a belépés ingyenes.

A külpolitikai lépéseiben és aktivitásában a beiktatási beszédében megfogalmazott ígéretének megfelelően cselekedett az elmúlt egy év alapján. Tavaly május 14-én ugyanis úgy fogalmazott, hogy

bízom benne, hogy ajtónyitogatásban és kulcskeresésben Magyarország hasznára lehetek.

Ennek egyik fontos iránya a szomszédban zajló háborúval kapcsolatos határozott megnyilvánulásai, utazásai (tavaly novemberben járt Kijevben). A nyugati szövetségesi rendszer tagországainak ezzel azt üzeni a magyar államfő, hogy Magyarország is ennek a közösségnek a része, ezzel egyfajta egyensúlykeresést valósít meg Magyarország részéről, ám nincs könnyű helyzetben. A kormányt ugyanis számtalan kritika éri az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos viszonyaival kapcsolatban és hogy Oroszországgal, valamint annak szövetségeseivel (például Fehéroroszországgal) még mindig aktív diplomáciai és gazdasági kapcsolatokat ápol.

Érdekes lesz látni például azt, hogy miközben Novák Katalin tavaly májusi beiktatási beszédében határozottan kimondta, hogy "támogatjuk Ukrajna csatlakozását az európai országok közösségéhez", addig a kormány idén április óta mintha más álláspontot képviselne. "Magyarország nem támogatja Ukrajna integrációját sem az Európai Unió, sem a NATO felé addig, amíg a magyar nemzeti közösség korábban meglévő és elvett jogait vissza nem adják" – mondta Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára nemrégiben.

A Sándor-palota által közreadott képen Andrij Jermak, az ukrán Elnöki Hivatal vezetõje, Ingrida Simonyte litván miniszterelnök, Alexander De Croo belga miniszterelnök, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Novák Katalin magyar államfõ, Mateusz Morawieczki lengyel miniszterelnök és Denys Smyhal ukrán miniszterelnök (b-j) Kijevben 2022. november 26-án. Novák Katalin Volodimir Zelenszkij meghívására érkezett az ukrán fõvárosba, hogy részt vegyen a Gabonát Ukrajnából (Grain from Ukraine) humanitárius programban. Fotó: MTI/Sándor-palota

A másik lényeges diplomáciai fejlemény a pápával való kapcsolata. Hivatalba lépése óta Novák Katalin többször is találkozott a pápával (például tavaly augusztusban, valamint idén januárban Rómában), és ennek csúcspontja Ferenc pápa legutóbbi budapesti látogatása volt április végén. A köztársasági elnök erről interjút is adott a közmédiának, de rövid értékelést is megfogalmazott nemrégiben:

Ferenc pápa azt kérte tőlünk a Kossuth téren, hogy váljunk nyitott kapukká. Ezzel megerősített abban, hogy folytassam az ajtónyitogatás programját. A közös célt is kijelölte a pápa: “a következő nemzedékeknek pedig a remény jövőjét nyújtsuk, ne a háborút; egy bölcsőkkel és nem sírokkal teli jövőt.” Köszönjük, Szentatya!

Ferenc pápa és Novák Katalin köztársasági elnök az állami hatóságok, a társadalmi élet és a diplomáciai testület képviselőivel szervezett találkozón a Karmelita kolostorban 2023. április 28-án. A katolikus egyházfő háromnapos apostoli látogatásra érkezett Magyarországra. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Mindezek mellett aktívan ápolja - a háború következmények mellett - a kapcsolatot Magyarország fontos szövetségeseivel. A finnek NATO-csatlakozásról szóló törvényt aláírta, valamint úgy nyilatkozott, hogy támogatja Svédország NATO-csatlakozását. A kelet-európai NATO-tagállamokat tömörítő csoport, a Bukaresti Kilencek februári csúcstalálkozóján Varsóban jelen volt Joe Biden, az Egyesült Államok elnöke is.

Ugyanezen esemény előtt találkozott Mateusz Morawiecki lengyel kormányfővel, akinek azt mondta: "a lengyel-magyar barátság nemcsak egy történelmi szlogen, hanem jelenidejű valóság. Bízunk benne, hogy a háborúnak mihamarabb vége lesz, de abban biztosak vagyunk, hogy a lengyel-magyar barátság örökké tart".

Novák Katalin köztársasági elnök (b3) és Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök (j3) tárgyal a közép- és kelet-európai NATO-tagállamokat tömörítõ, Bukaresti Kilencek csoport (B9) csúcstalálkozója elõtt a varsói Lazienki Palotában 2023. február 22-én. A csúcson Joe Biden amerikai elnök és Jens Stoltenberg, a NATO fõtitkára is részt vesz. Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Címlapkép: A Sándor-palota által közreadott képen Novák Katalin köztársasági elnök és Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök kezet fog a közép- és kelet-európai NATO-tagállamokat tömörítő, Bukaresti Kilencek csoport (B9) csúcstalálkozója előtt Varsóban 2023. február 22-én. A csúcson Joe Biden amerikai elnök és Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára is részt vesz. Forrás: MTI/Sándor-palota/KPRM