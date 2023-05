Szlovákia első magyar miniszterelnökének egy hónap valódi hatalom juthat

Szabó Dániel 2023. május 10. 14:00

Már hivatalos, hogy Ódor Lajos lesz Szlovákia első szakértői kormányának vezetője, de várhatóan kabinetjének csak 30 nap jut, hogy teljes értékű munkát végezzen. Bár szakértelmét a mérsékelt parlamenti pártok mindegyike elismeri, de így is szinte biztos, hogy programjának nem szavaznak majd bizalmat, így a most távozó Eduard Heger-féle vezetéshez hasonlóan csak ügyvivői státuszra készülhet. Viszont jelentős eredményt így is elérhet: az EU-s helyreállítási alap forrásainak elvesztésétől megmentheti Szlovákiát.