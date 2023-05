Kényszerhelyzetbe hozta Putyint a Wagner-vezér, ritka lépés jöhet az elnöktől

Jevgyenij Prigozsin, a retteget Wagner-csoport vezetője egyelőre sarokba szorította Vlagyimir Putyin orosz elnököt folyamatos kritikáival, amelyeket az orosz hadvezetéssel szemben megfogalmazott. A magánhadserege élén ugyanis nemcsak fegyvereseire támaszkodhat, hanem saját propagandistáira is. Putyin türelme viszont hamarosan elfogyhat - véli egy szakértő.

Az orosz félkatonai csoport, a Wagner alapítója, Jevgenyij Prigozsin megdöbbentő fenyegetéseket és tirádákat intézett a legfelsőbb katonai vezetők ellen, sőt, úgy tűnik, burkoltan még Vlagyimir Putyin orosz elnököt is bírálta. A Wagner jelentős szerepet játszott az ukrajnai orosz harci műveletekben, gyakran a védelmi minisztérium megkerülésével. A Bahmutért folyó hónapok óta tartó elakadt harcai azonban felszínre hozták a konfliktusokat és kényszerhelyzetbe hozták Vlagyimir Putyint is.

Prigozsin az orosz katonai vezetést, köztük Szergej Sojgu védelmi minisztert és Valerij Geraszimov tábornokot hibáztatta az erői számára biztosított lőszerek és alapvető ellátmányok hiányáért, ami szerinte a századának emberei életébe került. Azzal fenyegetőzött, hogy kivonja erőit Bahmutból, sőt, azzal is, hogy nyilvánosságra hozza az orosz katonai kudarcok részleteit, ha erői nem kapják meg a szükséges lőszert. Bár később visszavonta fenyegetéseit, retorikája és tettei aggodalomra adnak okot - írja az Insideren megjelent elemzésében Institute for the Study of War elemzője, Kateryna Sztyepanenko, az orosz hadsereg szakértője.

Prigozsin folyamatos támadásai a katonai vezetés ellen és tettei Putyin hatalmának aláásását eredményezhetik. Putyin olyan mérgező környezetet teremtett, amelyben egyszerre csak egy frakciónak engedi meg, hogy lekösse a figyelmét, és váltogatja a csapatokat, így a frakciókat egymás elleni versenyre kényszeríti. Jelenleg úgy tűnik, hogy a védelmi minisztérium pártjára áll, amelyet kemény kritikák érnek az elfuserált műveletek miatt. Úgy tűnik, hogy az orosz elnök azon döntése, hogy elpártol a Wagner támogatásától,

táplálja Prigozsin haragját, mivel saját ambíciói megvalósításán dolgozik, amelyekről most azt pletykálják, hogy politikai jellegűek, és a katonai kudarcok miatt politikai befolyása csökken.

A Bahmut körüli műveletek potenciális veszélyeztetésén túlmenően úgy tűnik, hogy a Prigozsinhoz hasonló katonai vezetők, akik parancsnoki láncot is rombolják, "jelentős hatást gyakorolnak az orosz hadsereg azon képességére, hogy koherens hadszíntéri műveleteket hajtson végre". Bár nem világos, hogy a lőszerproblémákat megoldották-e, Putyin talán hagyja, hogy a parancsnokai a befolyásért egymással is rivalizáljanak - véli a szakértő.

Kérdés azonban, hogy Prigozsin hogyan teheti meg ezeket az állításokat és fenyegetéseket következmények nélkül. Végtelen dühe és az orosz győzelemnapi parádé kigúnyolása, valamint az a látszólagos célzás, hogy Putyin egy "komplett idióta", nem biztos, hogy sokáig célravezető marad Oroszországban, ahol már sokkal kevesebbért is végeztek már holtan vagy börtönben - írja Sztyepankó.

Prigozsin viselkedése talán feltárja a szakadékokat és a nyilvánvaló problémákat a háborús erőfeszítésekben, de az is lehet, hogy visszaüt rá.

Az orosz ultranacionalista Jevgenyij Prigozsin egy olyan hálózat vezető alakja, amely komoly segítséget nyújt Putyin elnök hadseregfejlesztési törekvéseihez, és amely az oroszországi online információs tér kulcsfontosságú részei felett rendelkezik kontrollal. A Wagner-csoport vezetőjeként a csoport a szélsőséges erőszak kultúráját népszerűsíti. Bár Putyin nem engedheti meg magának, hogy felbosszantsa az ultranacionalista közösséget, mert azzal azt kockáztatná, hogy elveszíti a támogatásukat. Főként akkor, ha megöli Prigozsint. Sztyepanenko, az orosz biztonsági kérdések szakértője szerint Putyin vezetői megközelítése abban áll, hogy reményt ad, nem pedig megbünteti azokat, akik esetleg nem értenek vele egyet.

Oroszország szigorúan ellenőrzött információs tere korlátozott, de az ultranacionalisták a kevésbé korlátozott közösségi médiafelületeken találtak helyet a háborúval kapcsolatos információk és dezinformációk megosztására egyaránt. Prigozsin köztudottan fegyverként használja a kommunikációs eszközöket. Bár Prigozsin egyelőre inkább hasznos az orosz elnöknek, Putyin dönthet még úgy, hogy lecseréli őt, ha az értéke csökken. Putyin vezetési módszere azonban nem jár azzal, hogy bárkit is kirúg, ehelyett lecseréli és elküldi Szíriába vagy máshová.

Címlapkép: Ying Tang/NurPhoto.