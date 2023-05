Megkapta kinevezését Szlovákia első magyar származású miniszterelnöke

Szabó Dániel 2023. május 15. 15:01

Zuzana Čaputová szlovák köztársasági elnök hivatalosan is átadta a miniszterelnöki megbízást Ódor Lajosnak, aki mától a szakértői kormányt vezeti. A magyar származású politikus bemutatta kabinetjének a tagjait is, hangsúlyozva, hogy a politikai vitáktól mentes kormányzásra készülnek. Eduard Heger leköszönő kormányfő is elismerően nyilatkozott az új miniszterelnökről.