Propaganda vagy valóság: képes-e az Egyesült Államok több évtizedes fegyvere lelőni a Putyin csodafegyverének számító Kinzsalt? 

Szerda reggelre az Egyesült Államok is elismerte azt, hogy valamilyen formában találatot kapott az ukrajnai Patriot légvédelmi rendszer. Washington szerint a fegyver csak megrongálódott, nem semmisült meg, erre abból következtetnek, hogy Ukrajna helyben végzi el a javításokat. De mekkora károkat is szenvedett az ukrán légvédelem?

Az egyszerű válasz az, hogy pillanatnyilag nem tudjuk, ennek pedig több oka is van. A sajtó számára jelenleg nem ismert az, hogy pontosan hány Patriot rakétaindítóval rendelkezik Ukrajna. Az Egyesült Államok és Németország egy-egy üteget adományozott Kijevnek, egy ütegben azonban 4-8 darab indítóállás működik, ezek konkrét számát pedig a két nagyhatalom nem közölte. Mindemellett ismert az is, hogy Hollandia két indítóállással egészítette ki a német-amerikai csomagot.

A külföldi sajtó az üteg (battery) fogalmát általában helytelenül használja, és már egy darab indítóállásra is ezt a szót alkalmazza, így már az is kérdéses, hogy egyáltalán hány indító sérült meg az orosz légicsapásban, biztosra csak annyit lehet tudni hogy valahol 4-8 darab között.

Az esetről elméletileg egy videó is megjelent a támadás éjszakáján, annak alapján azonban csak két dolgot lehet biztosra mondani: az ukrán légvédelem egy aránylag kis területről nagy mennyiségű rakétát indított útjának, ezek után pedig egy kisebb robbanás történt a helyszínen.

️I hate to be the bearer of bad news, but after careful review of this video, it appears that the air defence battery (most likely patriot) tried to save itself, but failed. It most probably got toasted. pic.twitter.com/tRAB3O4Y9e