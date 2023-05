Ukrajna szomszédjába érkezett az orosz trójai faló – Életbe lépett Putyin titkos mesterterve?

Vasárnap új kormányzót választottak a Moldovában található autonóm tartományban, Gagauziában. A régiót a török eredetű gagauzok lakják, akik azonban a szovjet uralom idején eloroszosodtak, és többnyire ma is orosz nyelvet beszélnek. Ami magával vonta, hogy Gagauzia a szakadár Dnyeszter Menti Köztársaság mellett az egyre inkább a Nyugat felé törekvő Moldova legoroszbarátabb része maradt, ahol a lakossághoz elsősorban a Kreml-párti sajtó jut el. A megválasztott új kormányzó, Evghenia Guțul annak az ellenzéki Șor Pártnak a jelöltje, melynek névadó elnöke egy hazájában 15 év börtönbüntetésre ítélt és jelenleg Izraelben élő oligarcha, akit gyanús kapcsolatok fűznek az orosz biztonsági szolgálathoz, az FSZB-hez.

Megválasztották az új baskánt

Vasárnap új kormányzót, avagy gagauz nyelven baskánt (elnök) választottak a Moldova déli részén található autonóm tartományban, Gagauziában. A 36 éves Evghenia Guțul a második fordulóban 52,34 százalékos eredményt ért el Grigorii Uzunnal, a Moldovai Köztársaság Szocialistáinak Pártjának jelöltjével szemben. A gagauziai tartományi választás sajátosságát az adta, hogy mindkét jelölt – sőt, az első fordulóban induló mind a nyolc jelölt – Moszkva-barát álláspontot képviselt, miközben a volt szovjet tagköztársaság, Moldova öles léptekkel távolodik Oroszországtól, mióta 2020-ban megnyerte az elnökválasztás a Nyugat-barát Maia Sandu.

Győzelme után Guțul rögtön kijelentette, szorosabb kapcsolatokat szeretne ápolni Oroszországgal, sőt az autonóm tartomány saját külképviseletet is nyitna Moszkvában.

Mi egy oroszbarát párt vagyunk. Továbbra is barátságot akarunk az Oroszországi Föderációval, barátságot más országokkal

– jelentette ki újságíróknak a megválasztott baskán a tartomány székhelyén, Comratban (gagauzul Komrat). Miután a gagauz törvényhozás egyhangúan elfogadta a választás végeredményét, több százan gyűltek össze a tartományi székhelyen, és azt kiáltozták:

Le a diktatúrával, le Maia Sanduval!

Down with Maia Sandu & Hands off Gagauzia! - the call sounds on the streets of Comrat. #Moldova — Farnak (@Farnakyboy) May 16, 2023

Guțul az egyik a moldovai parlamentben ellenzékben lévő párt, a Șor Párt jelöltje, amelynek vezetője Ilan Șor oroszbarát oligarcha, aki jelenleg Izraelben él szökésben. Șort összefüggésbe hozták egy 2012 és 2014 között folyt banki csalással, amit Moldovában „az évszázad rablásának” neveznek, és amelynek keretében a három legnagyobb moldovai bankból több mint 1 milliárd dollárnyi pénz tűnt el. Ez az összeg Európa egyik legszegényebb országában az éves GDP egynyolcadát jelentette. Șort április közepén távollétében 15 évnyi börtönbüntetésre ítélték, május 1-jén pedig a moldovai hatóságok őrizetbe vették Marina Taubert, a párt alelnökét, akit a pártfinanszírozási szabályok megsértésével gyanúsítanak.

A Washington Post titkosszolgálati információkra alapozott, október végi cikkéből kiderül, hogy Șort és pártját Moszkva a KGB-utód titkosszolgálati szerven, az FSZB-n keresztül támogatja. Egy vezető orosz politikus a fiatal oligarchát „értékes hosszútávú partnernek” nevezte, az FSZB pedig csak „a fiatalemberként” utal rá. A szervezet orosz állami cégeken keresztül több tízmillió dollár értékben támogatja moldovai politikusok egy hálózatát, hogy az országot visszavezesse Oroszország ölelő karjaiba.

A gagauziai választás április 30-i első fordulója előtt Maia Sandu államfő azt mondta, a nyolc kormányzójelölt többsége

az Oroszországi Föderáció ügynöke, nem pedig az állampolgárokért dolgozni akaró politikus.

Tény, hogy a második fordulós jelölteket adó mindkét párt, a Șor Párt mellett a szocialisták is igen jó kapcsolatokat ápolnak Moszkvával. A szocialisták vezetőjéről, a 2016 és 2020 közötti moldovai elnökről, Igor Dodonról egy tavaly megjelent oknyomozás azt is kiderítette, hogy az általa vezetett Moldova–Oroszország Üzleti Unió 2021 októbere és 2022 áprilisa között mintegy 20 millió rubelt kapott Oroszországtól. Ebből Dodon fizetésére 6,7 millió rubelt különítettek el, de még ezen felül is kapott egy jelentős összeget. Dodon helyettese az üzleti szervezetben, Vadim Jurcsenko az FSZB-vel áll kapcsolatban, és partnere annak a volt FSZB-tisztnek, Jurij Gudilinnek, aki Dodon pártját segíti politikai kampányaiban – állítja az oknyomozó vizsgálat.

Moszkva következetesen tagadja, hogy beavatkozna a moldovai belügyekbe. Ugyanakkor már három évtizede „békefenntartó” katonákat állomásoztat a hivatalosan Moldovához tartozó, Ukrajnával határos Dnyeszter Menti Köztársaságban, ami a Szovjetunió szétesésekor folytatott háborúban de facto elszakadt Moldovától. Emellett a Gazprom évek óta zsarolja a gázcsapok elzárásával a volt szovjet tagköztársaságot, amelynek energiaellátását az ukrán energetikai infrastruktúra elleni támadások is elbizonytalanították. A Șor Párt hónapok óta szervez tüntetéseket a moldovai fővárosban, Chisinauban, ezzel is megpróbálva destabilizálni az Európai Unió felé igyekvő országot (Moldova tavaly kapott uniós tagjelölti státuszt).

Gagauzia, a tovább élő Szovjetunió

Az autonómiáját 1994-ben elnyert Gagauzia a történelmi Besszarábia ma Ukrajnához tartozó részével, az Odessza megyéhez tartozó Budzsákkal (gagauzul Bucak) határos. Az autonóm tartomány egy nagyobb, összefüggő területből és négy kisebb régióból áll, tehát területileg nem egységes. Összesen mintegy 140 ezren, többségében gagauzok lakják, egy török népcsoport, akik a török, az azeri és a türkmén nyelvhez hasonló gagauz nyelvet beszélik. Bár a nyelvnek ténylegesen nagyon kevés beszélője van, a Szovjetunió ideje alatt ugyanis nagyfokú oroszosítás zajlott le itt, így a gagauzok nagy többsége ma oroszul beszél. Sőt kizárólag oroszul, miközben Moldova hivatalos nyelve a román. Gagauziában a gagauz, az orosz és a román is hivatalos nyelv, a baskánnak a törvény szerint beszélnie kell gagauzul. A szovjet korszakban a gagauz nyelvet cirill ábécével írták, a Szovjetunió felbomlása után a latin ábécé török változatát vették át.

Gagauziában szinte minden felirat orosz, a tartomány tele van a szovjet korszakból megmaradt utcanevekkel és emlékművekkel, többek között Lenin-szobrokkal – az egyik köztük Comrat főterén, közvetlenül a helyi törvényhozás épülete előtt áll.

Az orosz nyelv anyanyelvi használata miatt a többségében az orosz ortodox egyház főségét elfogadó gagauzok hagyományosan jó viszonyt ápolnak Oroszországgal, illetve az etnikai hasonlóság miatt az oroszországi Tatárfölddel. Míg a külföldön dolgozó moldovaiak nagy része – kihasználva azt, hogy sokan román, így uniós állampolgársággal is rendelkeznek – Nyugat-Európában vendégmunkás, addig a gagauz munkavállalók célországa sokkal inkább Oroszország. Vagyis inkább csak volt, az ukrajnai háború után nagy részük ugyanis hazatért, tartva attól, hogy őket is mozgósíthatják, sok gagauz ugyanis moldovai és orosz állampolgársággal is rendelkezik.

A gagauzok nem a román nyelvű moldovai médiából tájékozódnak elsődlegesen, hanem az orosz sajtóból, így a Kreml-párti propaganda szinte akadálytalanul terjedhet a tartományban.

Míg Moldova lakosságának nagyobb része az EU felé törekedne, a gagauzok EU-ellenesek, amit az orosz propaganda is erősít. Gagauzia még az Európa egyik, ha nem a legszegényebb országában, Moldovában is a szegényebb, fejletlenebb régiók közé tartozik, és leginkább mezőgazdaságból él. Az unióellenes helyi propaganda szerint ha Moldova csatlakozna az EU-hoz, az elárasztaná olcsó élelmiszereivel Gagauziát, így a gazdaság legfontosabb szektora tönkremenne.

A moldovai vezetés kevés eszközzel rendelkezik, hogy megakadályozza Gagauzia látványos elköteleződését Moszkva felé. Maia Sandu azt ígérte, programot hoznak létre a román nyelv elterjesztésére a tartományban, például hogy a lakosság ne csak a Kreml-párti orosz sajtóból értesüljön a világ eseményeiről.

Gagauzia térképe. Forrás: NASA / Wikimedia Commons

Nagyon nehéz helyzetben a moldovai vezetés

Az április 30-án, illetve május 14-én tartott gagauziai baskánválasztás kapcsán több visszaélésgyanús esetről számoltak be. A gyanú szerint a Șor Párt több módon is csalt a választásokon, így szavazatokat vásárolt, valamint szavazókat buszoztatott a szavazóhelyiségekhez. A párt tagadta a vádakat – szerintük csak a Nyugat-barát moldovai vezetés akár nyomást gyakorolni rájuk.

Dorin Recean moldovai miniszterelnök és más vezető tisztviselők is utaltak rá, hogy megsemmisíthetik a gagauziai választások eredményeit a szabálytalanságok miatt. Keddről szerdára virradó éjjel a moldovai különleges erők egy művelet keretében szavazóurnákat foglaltak le és vittek el a bíróság épületéből, ahol ezek ellenőrzése folyik – az esetről készült felvételek tanúsága szerint. A történtek kapcsán az orosz külügyminisztérium szóvivője, Marija Zaharova is megszólalt, mondván, a választáson Gagauzia lakosai egyértelmű nemet mondtak arra, hogy megszakítsák az Oroszországgal való kapcsolatokat, és a moldovai hatóságoknak ezt tiszteletben kell tartaniuk.

At night, the special forces of carried out an operation to seize boxes with voting sheets from the courthouse in Gagauzia.The confrontation between the central government and the pro-Russian authorities of the autonomy continues in the country. In Gagauzia, they #Moldova — Kvist.P️ (@kvistp) May 17, 2023

A moldovai vezetésnek komoly fejfájást okozna, ha Guțul lenne Gagauzia vezetője, a mindenkori baskán ugyanis bejáratos a chisinaui kormány üléseire.

De egyik alternatíva sem tűnik nagyon biztatónak Sandu, illetve a Recean-féle kormány számára.

Ha törvénytelenül, vagy törvényesen ugyan, de antidemokratikus szellemben lépnek fel Gagauziával szemben, azzal egyrészt a jogállamisági szempontokra kényes Európai Unióhoz való közeledést veszélyeztetik, másrészt csak olajat öntenek a tűzre az így is a kormányzattal ellenséges érzelmeket tápláló gagauzoknál. Utóbbi veszély a választási eredmények törvényes megsemmisítése esetén is valószínűleg bekövetkezne. Ha azonban nem tesznek semmit, a Moszkva által támogatott gagauz szeparatista törekvések így is fölerősödhetnek, a Kremlből irányított Șor Párt pedig immáron a kormányon belül destabilizálhatja a Nyugat-barát vezetést.

Címlapkép: Vlagyimir Iljics Lenin szobra Gagauzia székhelyén, Comratban. Pierre Crom/Getty Images