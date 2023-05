Leleplezte a kiugrott zsoldos, mi történik valójában Putyin árnyékhadseregében

Immár magyarul is olvasható az orosz Wagner zsoldoscsoport azóta leszerelt fegyveresének könyve, aki részletesen leírja, hogyan vetették be az árnyékhadsereget előbb a donbaszi, majd a szíriai polgárháborúban. Marat Gabidullin nem rejti véka alá véleményét, legyen szó a Kreml propagandahazugságairól, a Moszkva által támogatott szíriai rezsimről és hadseregéről, vagy Oroszországnak a kelet-ukrajnai polgárháborúban játszott szerepéről, és mélyen elítéli az Ukrajna ellen indított „testvérháborút”. Az egykor a szovjet, majd orosz fegyveres erőkben szolgált, később „rossz útra tért” zsoldos az orosz haderő egy olyan ethoszát látszik követni, ami talán soha nem létezett, de ebből érthetővé válik, miért pont ő lett az, aki borította az asztalt, és kitálalt Putyin rettegett árnyékhadseregéről.

A Wagner csoport

A Wagner orosz zsoldoscsoport 2014-ben jött létre, előbb a Donbaszban, majd Szíriában, később több afrikai országban, így Líbiában, a Közép-afrikai Köztársaságban és Maliban is bevetették. Mindezt úgy, hogy az orosz törvények tiltják katonai magánvállalatok létrehozását, a Kreml pedig soha nem ismerte el, hogy bármi köze lenne az árnyékhadsereghez. Feltűnő azonban, hogy akármerre járnak a zsoldosok, mindig az orosz állam külpolitikai érdekeit szolgálják.

A széles közvélemény a Wagner nevét igazán a 2022. február 24-én kitört ukrajnai háborúban ismerte meg, a mögötte álló milliárdos, Jevgenyij Prigozsin pedig tavaly szeptemberben „vette nevére” a zsoldoscsoportot. Azóta a háborúval kapcsolatos hadijelentések rendszeres szereplőjévé vált a magánhadsereg, különösen Bahmut ostroma kapcsán, melyben oroszlánrészt vállalnak a részben a börtönökből toborzott zsoldosok. Prigozsin közben egyfajta alternatív védelmi miniszterré és vezérkari főnökké küzdötte föl magát, aki egy hadviselő ország egyik fegyveres vezetőjétől szokatlan módon rendszeresen ostorozza a hivatalos hadvezetést, eddig büntetlenül.

A Wagner csoport tevékenységét tehát sokáig szinte teljes homály övezte, alig lehetett tudni valamit arról, valójában mit is művel az árnyékhadsereg a világ számos pontján. Nem sokkal az ukrajnai invázió elindulása előtt készült el két dokumentumfilm-rendező, Alexandra Jousset és Ksenia Bolchakova francia gyártású oknyomozó filmje, A Wagner-csoport: Putyin titkos hadserege (Wagner, l'armée de l'ombre de Poutine). A készítők elsősorban a Wagner afrikai tevékenységére fókuszálnak, de föltárják benne Prigozsin bonyolult céghálóját, és itt jelenik meg első alkalommal egy kiugrott zsoldos, Marat Gabidullin, aki számos titokról rántja le a leplet. A dokumentumfilm magyarul az RTL+-on látható, itt írtunk róla bővebben:

Marat Gabidullin A Wagner-csoport: Putyin titkos hadserege című filmből. Forrás: RTL+

Marat Gabidullin könyve

Marat Gabidullin könyvet is írt a Wagner csoportban eltöltött éveiről, melyek során elsősorban Szíriában harcolt. A könyv tavaly tavasszal jelent meg franciául Moi, Marat, Ex-commandant de L’ Armée Wagner (Én, Marat, a Wagner hadsereg volt parancsnoka) címmel. Még ugyanebben az évben a magyar kiadás is napvilágot látott Orosz zsoldosok Putyin szolgálatában címmel.

A könyvhöz a Maratot először megszólaltató film rendezői, Alexandra Jousset és Ksenia Bolchakova írtak előszót. Ebből kiderül, hogy a baskír származású Marat a szovjet, majd az orosz haderőben szolgált légideszantosként, 1993-ban leszerelt, majd egy szibériai maffiafőnök testőreként dolgozott, és egy alvilági leszámolás keretében megölte egy rivális bűnbanda vezetőjét. A gyilkosságért három évet töltött börtönben, szabadulása után az ivásba menekült, végül a lecsúszástól az mentette meg, hogy jelentkezett a Wagner csoportba, ahova rögtön föl is vették, és parancsnok lett.

Előbb a donbaszi polgárháborúban Luhanszk környékén vetették be, majd éveken keresztül harcolt az Iszlám Állam ellen Szíriában, Palmüra visszafoglalásában is részt vett.

Ahogy a könyvből is kiderül, Maratot egyre jobban bosszantotta, hogy az orosz állam titkolja, hogy kapcsolatban állna a Wagnerrel, tevékenységüket titokban kell tartaniuk, kitüntetéseiket is titokban kapják meg, és a halott zsoldosok hozzátartozói nem számíthatnak segítségre az orosz államtól. Miközben a legnehezebb műveletekben a zsoldosok vesznek részt, a sikert a reguláris orosz haderő és a Marat szerint semmire sem alkalmas szíriai hadsereg aratja le.

Marat Gabidullin kitüntetései A Wagner-csoport: Putyin titkos hadserege című filmből. Forrás: RTL+

A pohár akkor telt be nála, amikor a szíriai Al-Tabyah olajfinomító megrohamozásakor 200-300 Wagner-zsoldos vesztette életét, de Oroszország nevében Marija Zaharova külügyi szóvivő tagadta, hogy egyáltalán lettek volna ott orosz fegyveresek.

Ezt a hazugságot képtelen vagyok megbocsájtani. Ilyesmitől felfordul a gyomrom. Csak néztem ennek a gátlástalanul hazudozó nőnek az arcát, és úgy éreztem, ezt nem lehet elviselni. (…) Egy ország nem tagadhatja meg a szolidaritást az övéivel

– mondja (25).

Az ukrajnai háború elindítása pedig olaj volt a tűzre Marat számára, mert míg az Iszlám Állam elleni harcot alapvetően helyes küzdelemnek látta egy terrorcsoporttal szemben, ezt a „testvérháborút” – ahogy ő nevezi – szerinte semmi sem igazolja.

Marat persze nem morális hős. Ahogy a könyv előszavát jegyző filmrendezők írják:

ez a könyv nem bűntudattól gyötrődő, bűnbánó ember vallomása,

Marat ugyanis

büszke rá, hogy mint a Wagner-csoport tagja zsoldosként harcolt Szíriában az Iszlám Állam ellen.

Bár a zsoldoshadsereg számos bűntettére – hadifoglyok lemészárlása, civilekkel szembeni kegyetlenkedések – derült fény, Marat hallgat ezekről, a Wagner fegyvereseit többségükben egyfajta szent ügyért harcoló, a katonai morálhoz ragaszkodó lovagokként mutatva be. Néhány társáról – főleg a Wagner szerb zsoldosairól – ugyan nyíltan elmondja kevéssé hízelgő véleményét, de Marat beszámolójában összességében nem egy olyan gátlástalan és kegyetlen zsoldossereg képe jelenik meg, amilyennek a világ nagy része látja a Wagner csoportot. Mikor a rendezők szembesítették Maratot a zsoldosok feltárt bűneivel, csak ennyit mondott: „Ezt képtelen vagyok elhinni. Ha elhiszem, mindennek vége.” (22)

Marat és Ukrajna

Marat első kiküldetése Ukrajnában, egész pontosan Luhanszk megyében volt, ahol 2014-ben az orosz állam által támogatott „felkelés” robbant ki a kijevi hatalommal szemben. Luhanszkban a Luhanszki Népköztársaságot, a tőle délre fekvő Donyeck megyében a Donyecki Népköztársaságot kiáltották ki a szeparatisták, akiket titokban az orosz reguláris erők és a Wagner zsoldosai is segítettek. Vlagyimir Putyin 2022. február 21-én, három nappal az invázió előtt ismerte el a két „népköztársaság” függetlenségét, ezzel utólag bevallva, amit mindvégig tagadtak, nevezetesen azt, hogy a „felkelést” közvetlenül Moszkvából irányították. Szeptemberben aztán egy álnépszavazást követően Oroszország mindkét megyét, plusz Zaporizzsja és Herszon megyét is törvénytelenül annektálta.

A Luhanszkba vezényelt Maratnak nincs valami jó véleménye a helyben toborzott oroszpárti „népi milíciáról”. Leírja, hogy a helyiséget, amelyet előttük a „népköztársaság” milicistái használtak, borzasztó állapotban találták.

Egy billenőkocsinak tízszer kellett fordulnia, míg elfuvarozta a rothadó szemetet egy szabad ég alatti szeméttelepre. Azon tűnődtem, egyáltalán normálisak-e a Luhanszki Népköztársaság (LNK) milicistái

– írja (38).

Azt sem rejti véka alá, hogy a kórházakban a legtöbb sebesült nem a milicisták, hanem azok feleségei közül kerül ki, akiket a fegyveresek a fronttól hazatérve megvernek.

Ezekben az ágyakban szinte kizárólag nők fekszenek, a frontharcosok feleségei meg élettársai. A férj rosszkedvűen jön haza az arcvonalból, leissza magát, és mindenkit összever, aki útjába akad. Főleg a feleségén vagy a barátnőjén tölti ki a haragját

– mondja el Maratnak egy helyi orvos (39-40).

Arról is beszámol, hogy a zsoldosok a tűzszünet idején is rajtaütésszerű támadásokat indítanak az arcvonal mögött hátországban, megszegve ezzel a megegyezést, illetve felidézi egy beszélgetését egy luhanszki árussal, aki elmondja neki, ők nem akarták ezt a háborút, ezt az oroszok kezdték és tartják fent.

Enyhe csalódással hagytam el Luhanszkot. Egyszer csak megvilágosodott előttem, milyen átverés, ha ugyan nem illúzió az az állítólagos nemes ügy, amit szolgálnunk kell, vagyis az, hogy a hazát kell védelmeznünk az orosz érdekeket lábbal tipró ellenséges hatalommal szemben

– írja (44).

Marat az utószóban ír egy keveset a teljes körű ukrajnai orosz invázióról, „testvérháborúként” mélyen elítélve azt. Bár a könyvből egyértelműen kiderül, büszke orosz katona, leleplezi a Kreml propagandáját a háború kapcsán:

Mint mindig, a többség nagy vonalakban most is helyesli a párt meg a kormány politikáját. Propagandától elbutult honfitársaim tétovázás nélkül elfogadják, hogy a Kremlnek „nácitlanítani” és „demilitarizálni” kell Ukrajnát. (…) Ebben a soha néven nem nevezett háborúban a győzelem már jó előre biztosítva van (…). A tévét, a rádiót meg a sajtót szigorúan ellenőrzik, és nincs mindenkinek lehetősége rá, hogy a cenzúra által blokkolt oldalakhoz is hozzáférjen, sőt, a túlnyomó többség nem is kíváncsi ezekre az oldalakra. Más szóval minden előfeltétele megvan annak, hogy az orosz hivatalosság bármilyen katonai vereséget győzelemmé változtasson

– írja (268-269).

Marat Gabidullin dögcédulája zsoldosként A Wagner-csoport: Putyin titkos hadserege című filmből. Forrás: RTL+

A szíriai polgárháború

A könyv legnagyobb része Marat többéves szíriai kiküldetésének részletes bemutatása, ahol a zsoldoscsoportnak elsősorban az Iszlám Állammal kellett küzdenie a felbecsülhetetlen történeti értékű Palmüra városának visszafoglalásáért. Marat másik feladata a Sivatagi Sólymok nevű szíriai paramilitáris alakulat kiképzése volt, amelyet egyfajta szíriai Wagner csoportként hoztak létre, de később beolvadt a hivatásos hadseregbe.

Marat írása elsősorban a Szíriában végrehajtott műveleteik részletes elbeszéléséből áll: érzékletesen írja le a dzsihádistákkal folytatott harcokat, a sivatagban és a hegyekben zajló kimerítő meneteléseket, a bajtársak és ellenségek halálát. Néhány kivételtől eltekintve a Wagner-zsoldosokat bátor és jó katonaként mutatja be, a szíriai hadsereggel és a Sivatagi Sólymokkal kapcsolatban azonban nem titkolja megvetését. A szíriai katonák Marat szerint felkészületlenek és gyávák, könnyen megfutamodnak, viszont a Wagner által elért győzelmek dicsőségét szeretik maguk learatni. Jellemző, amit Marat egy Palmüra közeli győztes akció után történtekről ír:

Csakhogy a kétszáz szövetségesből álló egységnek, ami a tisztjeivel együtt meg is érkezett, esze ágában sem volt elfoglalni az ellenséges hadállásokat, ehelyett szelfiket csináltak a dzsihádisták hulláival meg a riporterek kamerái előtt pózoltak. Leesett az állunk ekkora pofátlanság láttán (162).

A szíriai hadsereg alkalmatlanságát és gyávaságát látva Marat kijelenti:

Korántsem véletlen, hogy Izrael hat nap alatt három arab államot is le tudott győzni

– utalva a zsidó állam 1967-es háborújára Szíria, Jordánia és Egyiptom ellen.

Végül is az, hogy az oroszok egy olyan szerinte hitvány rendszert támogatnak, mint Bassár el-Aszad szír elnöké, Marat számára erőteljes kételyeket ébreszt, hogy helyes-e melléjük állni, még ha úgy is látja, hogy a dzsihádisták elleni fellépés helyénvaló.

Oroszország, sajnos, elég gyakran áldozza fel fiait szerte a világon telhetetlen kiskirályok védelmében

– írja rezignáltan (200).

Marat Gabidullin A Wagner-csoport: Putyin titkos hadserege című filmből. Forrás: RTL+

Bár az Iszlám Államot mint olyat Marat elítéli, az iszlamisták harcban mutatott bátorságáról elismerően szól.

Az Iszlám Állam katonáival nem lehetett egy lapon említeni se Bassár el-Aszad hadseregét, se a szabad szíriai hadsereget, de még az Al-Nus[z]rát sem. Kemény, jól szervezett, megfelelő fegyverzettel rendelkező és fegyelmezett ellenfél volt, amellett kíméletlen is, ha ugyan nem szadista – és katonái halálmegvető bátorsággal küzdöttek

– írja (151).

Marat beszámolóján végigvonul ez a kettősség: miközben elítéli az Iszlám Állam eszmeiségét és tetteit, dicséri a dzsihádistákat katonai erényeikért, amelyekkel saját szír szövetségeseik nem rendelkeznek.

Marat a Wagner csoport működésének bemutatásában elsősorban a katonai műveletekre szorítkozik, nagyon keveset tudunk meg a háttérben zajló folyamatokról. Bár ezek egy jó részéről valószínűleg Marat maga sem tud, vélhetően nem tár mindent az olvasóközönség elé. Prigozsinról egyáltalán nem esik szó, igaz, a zsoldossereg alapítója és névadója, Dmitrij Utkin, hívójelén Wagner többször is megjelenik – valamilyen rejtélyes oknál fogva Beethoven néven –, de túl sokat nem tudunk meg róla.

Marat Gabidullin könyve azonban így is egyedülálló betekintést nyújt a sokáig rejtélyes Wagner csoport tevékenységébe, valamint abba, hogyan ábrándul ki egy egykori hivatásos katona az orosz államból és külföldön viselt háborúiból. Amiről Marat beszámol, az nagyrészt már lezárt történet. A zsoldossereg ukrajnai háborús tevékenységét majd másoknak kell megírniuk.

Címlapkép: Marat Gabidullin A Wagner-csoport: Putyin titkos hadserege című filmből. Forrás: RTL+