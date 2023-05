Megnyerhették az oroszok az ukrajnai háború eddigi legvéresebb csatáját - Akkor most mi lesz?

A hétvégén valószínűleg elfoglalta az orosz haderő Bahmutot, ezzel alighanem lezárult a XXI. század egyik legvéresebb városi csatája. Ukrajna tagadja, hogy a város orosz kezekre került volna, de korábban is jellemző volt, hogy a fontos városok elestét csak hetekkel a csata vége után ismerték el. Az orosz haderő most alighanem beássa magát a térségben, hiszen az ukránok korábban bejelentett tavaszi offenzívája ebben a szektorban már zajlik; nagyon valószínű, hogy Kijev egyik fő célja lesz a következő hónapokban, hogy visszaszerezzék a szimbolikus jelentőségű települést. Oroszország szinte biztosan arra játszik, hogy most védekező helyzetben megpróbálnak megsemmisítő vereséget mérni az ukránokra, csak ezután mennek tovább Kosztyantynivka felé délnyugati, illetve Szlovjanszk felé északnyugati irányba. Az első bahmuti csatának tehát alighanem vége, a második bahmuti csata azonban csak most kezdődik.

Elesett Bahmut? Nem esett el? Mi történik?

2023. május 20-án bejelentette Jevgenyij Prigozsin, a bahmuti harcokban kulcsfontosságú szerepet játszó Wagner csoport vezetője, hogy elfoglalták a várost. Másnap ezt az orosz védelmi minisztérium is megerősítette.

Kicsivel ezután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy sajtótájékoztatón azt mondta, hogy „úgy gondolja, hogy nem” ellenőrzi Ukrajna Bahmutot, egy olyan várost, amely „csak a szívünkben él tovább,” aztán sajtótitkárán keresztül visszakozott és azt nyilatkozta, hogy „nem úgy értette,” amit mondott, az oroszok még nem foglalták el a donbaszi települést.

Mit jelent mindez? Az orosz haderő (pontosabban elsősorban a Wagner csoport) valószínűleg bekebelezte a város nagy részét, keletről nyugatra eljutottak a városhatárig, a településen belül azonban van még elszórtan ukrán fegyveres jelenlét.

Nagyjából erre a következtetésre juthatunk számos, geolokációval megerősített videó alapján: a Wagner csoport zsoldosai a város nyugati határvonalán lobogtatják zászlóikat a magasházak tetején, azonban a város még nem csendesült el teljesen.

The commander of the Wagner Group - Hero of Russia, Alexander pic.twitter.com/hxqNSqveVG — Spriter (@Spriter99880) May 21, 2023

A War Mapper, az ukrajnai háború egyik legobjektívebb térképes blogja is behúzta Bahmutot az oroszoknak, annyi disclaimerrel, hogy szerintük a város délnyugati részében néhány épületben még vannak ukrán katonák.

Approximate situation around Bakhmut:6 months after street battles began, forces have occupied the city, taking the last stronghold in the west. troops may still hold some buildings in the very southwest as the last of their troops withdraw. pic.twitter.com/6y71Z53RE2 — War (Mapper) May 21, 2023

Érdemes felidézni azt is, hogy az ukrán vezetés számos korábban oroszok által elfoglalt, fontos település esetén is csak hetekkel azután ismerte el adott város elvesztését, hogy az utolsó ukrán katona is elhagyta a várost. Így volt ez Limannál, Szeverodonyecknél és Liszicsanszknál, majd Szoledárnál is.

Ennek az a fő oka, hogy minden alkalommal megkíséreltek valamilyen ellentámadást az ukránok adott város visszaszerzéséért és csak azután jelentették be, hogy a település elesett, hogy az ellentámadás is kudarcba fulladt. Alighanem így lesz ez Bahmut esetén is.

Bahmutot – a város belső területeit, vagyis azokat a területeket, ahol házak vannak -, tehát alighanem elfoglalták az oroszok, a településen már csak szórványos ellenállás tapasztalható. Ezzel lényegében lezárult az ukrajnai háború leghosszabb csatája és a XXI. század egyik (ha nem *a*) legvéresebb városi csatája.

Ezt a csatát azonban jó eséllyel csupán „első bahmuti csata” néven fogja emlegetni a történelem.

Mi lesz ezután?

Oroszország most jó eséllyel beássa magát Bahmut körül, hiszen a tavaszra ígért ukrán ellentámadás ebben a régióban már megkezdődött.

Az ukrán támadásnak két jól kivehető iránya van:

az egyik Bohdanivkától Jahidnye felé (északra), a másik Ivanivszkéből Bahmut agglomerációjának déli szektorában, elsősorban Kliscsijivka felé irányul.

Maps from Rybar and Wagner channels show Ukrainian gains NW of Bakhmut. Significantly, Russian forces lost high ground in the area. Rybar shared the Deep State video showing Russian forces retreating. 5/ https://t.co/miEHVyblvI — Rob (Lee) May 12, 2023

A műveleti célokat elemezve:

Ukrajnának most alighanem az a célja, hogy harapófogóba fogják Bahmutot, majd az utánpótlási útvonalakat elvágva támadást indítsanak a település belső területei ellen.

majd az utánpótlási útvonalakat elvágva támadást indítsanak a település belső területei ellen. Oroszország most jó eséllyel beássa magát Bahmut körül és megpróbálják „megtörni” az ukrán tavaszi offenzívában résztvevő csapatokat, mielőtt tovább indulnak következő műveleti célpontjaik felé. Az orosz hadvezetés egyértelműen azt reméli, hogy Ukrajna minden elérhető erőforrását beleteszi ebbe a hadjáratba, így ha legyőzik őket, a további támadóműveletek már sokkal könnyebben fognak menni.

Abszolút nem látszik, hogy mi lesz az ukrán ellentámadás kimenetele Bahmut térségében: mind az északi, mind a déli szektorban értek el eredményt az elmúlt napokban, olyan területeken, ahol az orosz reguláris erők teljesítenek szolgálatot, de számottevő áttörésről még nem tudunk beszélni.

A következő tényeket érdemes latba venni:

Ukrajna rengeteg jól képzett és motivált harcost vesztett Bahmutnál, de abszolút csúcstechnológiás fegyvereket kaptak a tavaszi offenzívához a NATO-tól.

A Wagner csoport Jevgenyij Prigozsin bejelentése szerint kivonul Bahmutból, a város védelmét ezután a reguláris erők fogják ellátni. Ez azért fontos, mert miközben a Wagner harcosai lelkesnek és motiváltnak tűntek az offenzíva alatt, a reguláris erők morálja a mai napig finoman szólva is vegyesnek mondható. A morál pedig akárhogy is nézzük, ebben a háborúban már számos ütközetet döntött el.

a város védelmét ezután a reguláris erők fogják ellátni. Ez azért fontos, mert miközben a Wagner harcosai lelkesnek és motiváltnak tűntek az offenzíva alatt, a reguláris erők morálja a mai napig finoman szólva is vegyesnek mondható. A morál pedig akárhogy is nézzük, ebben a háborúban már számos ütközetet döntött el. Élőerő-tartalékok tekintetében Oroszország valószínűleg még mindig sokkal jobban áll, az orosz reguláris erők aktivitása a fronton minimális volt tavaly december óta, az ősszel mozgósított tartalékosok nagy része alighanem még mindig harcképes. Az orosz tartalékos alakulatok harcétérke azonban eddigi szerepléseik alapján igencsak megkérdőjelezhető.

A most következő, "második bahmuti csatának" kétféle kimenetele lehetséges:

Ha Oroszország megtöri az ukrán ellentámadást Bahmutnál, első körben alighanem délnyugati irányba, Csasziv Jar és Kosztyantynivka felé indulnak tovább, de a fő cél valószínűleg továbbra is az északnyugati irányba található Kramatorszk és Szlovjanszk, Donyeck megye de jure központjai. Ha Ukrajna visszafoglalja Bahmutot, két fő céljuk lesz: keleti irányba Popaszna, déli irányba pedig Horlivka település. Popaszna azért lenne fontos, mert a település irányába be tudnak törni Luhanszk megyébe, Horlivka pedig egyfajta ugródeszka lehet az oroszok által 2014 óta ellenőrzött Donyeck város megszerzése felé.

Fontos város, nem fontos?

A donbasz orosz nyelvű vasúti térképe. Rajta jól látható Bahmut (a térképen Artemovszk), mint fontos vasúti csomópont. Forrás: V. Sztrunin, CC BY-SA 3.0 via Commons

A Bahmutot övező híradásokkal kapcsolatosan újra és újra felmerül az a kérdés, hogy miért is áldoznak fel mind az oroszok, mind az ukránok ilyen mennyiségű hadianyagot, ilyen sok emberéletet Bahmut irányításáért. A nyugati média általában úgy aposztrofálja Bahmutot, mint egy abszolút inszignifikáns települést, melybe teljesen indokolatlanul tesznek ilyen sok erőforrást az oroszok, az orosz média szerint pedig a háború, de minimum a Donbasz sorsát dönti el, ki irányítja Bahmutot. Az igazság a kettő közt van.

Bahmut fontos logisztikai központ a Donbaszban, elfoglalásával megnyílik egy főút Szlovjanszk és Kramatorszk - Donyeck megye ukrán adminisztrációs központja felé.

elfoglalásával megnyílik egy főút Szlovjanszk és Kramatorszk - Donyeck megye ukrán adminisztrációs központja felé. Az viszont, hogy Bahmut esetleges elfoglalásával megnyíltak ezek az utak, nem jelenti azt, hogy az orosz haderő holnap már Szlovjanszkot fogja ostromolni. A régiós döntéshozói központokat több mint 30 kilométer választja el Bahmuttól, az elmúlt hónapokban pedig számos újabb védvonalat hoztak létre az ukránok a térségben.

A régiós döntéshozói központokat több mint 30 kilométer választja el Bahmuttól, az elmúlt hónapokban pedig számos újabb védvonalat hoztak létre az ukránok a térségben. Ennyi idő után elmondható, hogy annak, hogy ki irányítja Bahmutot, presztízsértéke van, ami kihathat mindkét oldalon a katonák moráljára.

ÖSSZESSÉGÉBEN TEHÁT ELMONDHATÓ: BAHMUT A DONBASZI MŰVELETEK FOLYTATÁSA SZEMPONTJÁBÓL ABSZOLÚT FONTOSNAK NEVEZHETŐ, DE AZ, HOGY KI IRÁNYÍTJA a várost, önmagában jó eséllyel NEM LESZ HÁBORÚDÖNTŐ TÉNYEZŐ.

Sok múlik majd azon, hogy milyen szektorokban, mekkora területet hódít majd vissza az ukrán haderő a tavaszi ellentámadás során, az is könnyen lehet, hogy a konfliktus súlypontja más településekre helyeződik majd át.

A bahmuti vérszivattyú

Végül érdemes egy gyakran emlegetett elmélettel részletesebben is foglalkozni, ezzel próbálják ugyanis az oroszok és rajongóik megmagyarázni azt, hogy miért tartott majdnem kilenc hónapig az, hogy a világ második legerősebb hadserege elfoglalja Ukrajna 56. legnagyobb települését.

A „bahmuti vérszivattyú” egy gyakran emlegetett kifejezés, melyet Jevgenyij Prigozsin, a Wagner csoport vezére popularizált, de valószínűleg valamelyik orosz háborús bloggertől származik. Ennek az elméletnek az alapja, hogy azt feltételezi, hogy az orosz hadvezetés szándékosan húzta el a Bahmut elleni katonai akciót, annak érdekében, hogy „felőröljék” az ukrán haderőt.

Nem véletlen, hogy most néhány orosz blogger Bahmut elfoglalásával „az egész ukrán haderő” legyőzését ünnepli, pedig a valóság az, hogy bár biztosan sokan elestek a település körül, azért távolról sem lehet arról beszélni, hogy „az egész ukrán haderő” elvérzett volna a városnál.

Azt nem lehet még csak megközelítőleg sem tudni, Ukrajnának mennyi vesztesége volt Bahmutnál, csak az orosz veszteségekről vannak becslések, sebesültekkel együtt ezt eltérő források 20 ezer és 100 ezer közé teszik. A legtöbb forrás abban egyetért, hogy az ukrán veszteségek, már csak abból kiindulva, hogy sokáig kizárólag védekező harcokat folytattak a régióban, csekélyebbek (a Pentagon szerint az ukrán veszteség az orosz harmada).

Abból is látszik, hogy az „egész ukrán haderő” nem vérzett el Bahmutnál, hogy Ukrajna elvileg nyolc rohamdandárral (ez kb. 24-40 ezer katona) vág neki majd a tavaszi offenzívának, köztük kb. 10 ezer olyan katona van, akit NATO-országokban képeztek ki.

Ami Ukrajna számára sokkal inkább problémás az, hogy számos magasan képzett és motivált ukrán katona veszett el Bahmutban, köztük amerikai idegenlégiósok, veterán ukrán katonatisztek és nemzetközi szinten sikeres sportolók.

Így tehát biztosan nem úszta meg karcolás nélkül az ukrán haderő a "bahmuti vérszivattyút," de az egész ukrán haderő legyőzéséről még abszolút nem lehet beszélni.

Ami valóban sorsdöntő lehet, az ukrán tavaszi offenzíva. Ha az ukránok jelentős területeket hódítanak vissza, nem kizárt, hogy el tudják érni, hogy az orosz haderő legalább a 2022. február 24-e előtt megszállt területekre vonuljon vissza. Ha viszont elégtelennek bizonyul az ukrán offenzíva és érzékeny NATO-technika tömkelege kerül orosz kézre, abszolút nem kizárható, hogy az ostromlott ország nyugati szövetségesei nyomást fognak gyakorolni Kijevre, hogy - akár területveszteségek árán - üljenek le valamilyen megállapodást kötni az oroszokkal.

Érdemes lesz figyelni a nyári hónapok fejleményeit.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 04. 26. Ravasz fordulattal törné meg az ukrán hadsereget Putyin? Az oroszok már nagyon készülődnek

Címlapkép: elhagyott orosz BMP-2-es Herszonban. A fotó illusztráció. Forrás: Metin Aktas/Anadolu Agency via Getty Images