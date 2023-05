A Gazprom épületére mért csapást egy drón orosz területen

A Baza nevű orosz Telegram-oldal szerint a támadás csütörtök késő este történt.

Nem voltak áldozatok. A dróncsapás következtében az adminisztratív épület megrongálódott: az ablakok betörtek, a homlokzat és a tető megsérült. Minden szolgálat a helyszínen van

– írta a belgorodi kormányzó, Vjacseszlav Gladkov.

A közösségi médiában terjedő fotón láthatók az épületben keletkezett károk.

