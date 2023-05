Legendás fegyvert kukáz Amerika - Rekordgyorsan született meg az utód

Az új technológiák elterjedése a világ különböző fegyveres erőinél szinte mindig heves ellenállást váltott ki, nem volt ez másképp akkor sem, amikor az Egyesült Államok fegyveres erői revolverről öntöltő pisztolyra váltottak. Ennek a fegyvertípusnak a svájci SIG Sauer gyár P320-as modelljével most a harmadik generációja áll szolgálatba az Egyesült Államokban. De hogyan is jutottak el az amerikai fegyveres erők a revolverektől az M18-ig, mi indokolta a váltást, és mit is tud az új kézifegyver?

A revolverektől az M9-ig Bármilyen meglepő, az amerikai fegyveres erőknél már a forgótáras pisztolyról az öntöltőre való átállás is erős ellenszéllel indult. A XX. század fordulóján megjelenő új technológiát számos katonai vezető gyanakvóan méregette, túl bonyolultnak, megbízhatatlannak és drágának tartotta. Érdekes módon a korai öntöltő fegyverek sokáig kevés előnyt kínáltak a bizonyos körökben napjainkban is töretlen népszerűségű revolverekkel szemben: tárkapacitásuk nem feltétlen volt nagyobb, a több alkatrész pedig a fegyvertípus korai éveiben gyakran több meghibásodást is jelentett. Mindettől függetlenül az amerikai kormány a századfordulón már nyitottnak mutatkozott az új technológia bevezetésére. Az 1900-as évek elején kiírt pályázaton végül a legendás amerikai Colt gyár .45-ös kaliberű pisztolya futott be győztesként, és került rendszeresítésre a fegyveres erőknél M1911-es néven. Érdekesség az, hogy a három legjobbnak ítélt modell egyike az a Luger P08-as .45-ös kaliberre átalakított verziója volt, mellyel alig néhány évvel később az amerikai katonák élesben is szembe kerültek a franciaországi harcok során. Egy igazi legenda: a Colt gyár M1911-es pisztolya. Forrás: Askild Antonsen via Wikimedia Commons Az 1911-es, illetve az ismertebb, továbbfejlesztett A1-es modell azóta legendás fegyverré vált: az Amerikában rendkívüli népszerűségnek örvendő .45-ös lőszer nagyobb megállítóerővel rendelkezik, mint az európai 9x19-es parabellum, a közelharcokban a nagyobb tűzerővel pedig hamar a katonák szívébe lopta magát a pisztoly. A „911”-es hetvennégy éven keresztül volt az amerikai fegyveres erők sztenderd oldalfegyvere, a NATO-ban bevezetett egységes lőszerhasználat, és a technológia fejlődése ugyanakkor a 80-as években szükségessé tette a korosodó, alacsony, 7 lőszeres tárkapacitással bíró fegyver cseréjét. A vetélytárs: egy német P-08-as Luger. Forrás: Askild Antonsen via Wikimedia Commons Az új tendert az olasz Beretta 92FS nevű fegyvere nyerte meg, melyet az államokban M9 néven rendszeresítettek, és az 1985-ös bevezetését követően követően a fegyveres erők legtöbb szegmensében (a különleges alakulatok bizonyos alakulatait leszámítva) gyorsan ki is szorította a Coltokat. Az M9 jó példája annak az általános változásnak, amely az öntöltő pisztolyokat a hidegháború végén elérte: egyre elterjedtebbek lettek a modern gyártási technológiával, gyakran szintetikus anyagokból készült, ezáltal könnyebb, nagy tárkapacitású fegyverek. Az M9 mint „hadi pisztoly” műanyagot csak a markolat borításában tartalmaz. A Beretta egy kifejezetten robusztus (üresen majdnem egy kilós), kényelmes, 15 lőszeres tárkapacitással rendelkező fegyver volt, mely a maga jogán szintén rendkívül ismertté vált, ugyanakkor az amerikai fegyveres erőkben nem tett szert töretlen népszerűségre. A kétes hírű Beretta M9 legújabb verziója, az M9A3. Forrás: Picanox via Wikimedia Commons Az éles harcok során bebizonyosodott az, hogy a Beretta aránylag nagy tömege pozitív hatással van a fegyver visszarúgására és alapvetően pontos is volt, a katonák azonban már a bevezetésekor panaszkodtak arra, hogy a 9x19 mm-es lőszer nem rendelkezik elégséges megállító erővel, a fegyver pedig finoman szólva rosszul viselte a közel-keleti természeti viszonyokat: egy 2000-es évek második felében elvégzett kutatás során kiderült, hogy a katonák több mint fele a harctéri körülmények között is tapasztalt elakadást a fegyvernél. Ezt a problémát a katonák gyakran azzal próbálták meg orvosolni, hogy amint lehetőségük nyílt rá, "kidobták" az M9-eseket, és más, a fegyveres erők által gyakran használt pisztolyokat, például osztrák gyártmányú Glockokat szereztek maguknak. A Beretta ugyan igyekezett kijavítani a hibákat a legmodernebb, A3-as verzióval, de végül mind a hadsereg, mind a légierő, mind pedig a tengerészgyalogság és a haditengerészet egy új oldalfegyver bevezetése mellett döntött. Bemutatkozik a SIG P320 Az új oldalfegyverek beszerzése az amerikai viszonyokhoz képest villám sebességgel futott le: a tendert 2015-ben írták ki, 2017 végén pedig már le is szállították az első példányokat a győztes, a legendás minőségéről híres svájci SIG Sauer gyár P320-as modelljének katonai szolgálatra „alkalmassá tett” verziójából. A fegyvert 2 altípusban rendszeresítették a fegyveres erők: a nagyobb M17-est a katonai rendészet, a kompatabb M18-ast pedig az összes többi alakulat. Az M18-as az úgynevezett „Moduláris Kézifegyver-rendszer” (Modular Handgun System – MHS) keretében került bevezetésre, melynek lényege röviden az, hogy a pisztolyt lényegében minden elemében a használója igényeire lehessen szabni, a markolat méretétől és az irányzékoktól kezdve az az elsütőbillentyű beállításain át az egyéb extra kiegészítőkig, mint például a lézeres irányzékok, vagy hangtompítók. A polgári változat: egy SIG Sauer P320-as pisztoly. Forrás: TexasWarhawk via Wikimedia Commons A fenti „variálhatóság” egy civil használatra tervezett pisztoly esetében már az ezredfordulón is sztenderdnek számítottak, a fegyveres erők azonban igyekeznek ezeket a tényezőket minimalizálni a hatékonyság érdekében, így meglehetősen szokatlan az, hogy a világ legnagyobb hadereje végül éppen egy ilyen moduláris eszköz mellett döntött. Mindazonáltal érdekes anekdota az, hogy az MHS projektben a világ összes ismertebb nyugati pisztolygyártója részt vett, a P320-as teljesítményét látva azonban a legtöbben maguktól visszaléptek. A gyártó adatai szerint az M18-as élettartama 35 ezer lövés, ami egy rendkívül magas szám, mindemellett a rendszeresítést megelőző tesztek alapján elmondható, hogy egy rendkívül pontos, az M9-nél jóval könnyebb fegyverről beszélhetünk. A SIG Sauer M18-as pisztolya. Forrás: Wikimedi Commons Érdekesség az, hogy az M17-es és M18-as továbbra is 9x19 mm-es parabellum lőszert tüzel, ugyanakkor a SIG az amerikai Winchesterrel közösen megnövelte a lőportöltet méretét, így a fegyver nagyobb átütőerővel rendelkezik, mint a „sztenderd” NATO 9 mm-es lőszer. A legtöbb modern kézifegyverhez hasonlóan a SIG-ek markolata is polimerből készül, a szán, illetve az elsütés során nagy nyomásnak kitett alkatrészek azonban természetesen fémből. A tárkapacitás a „normál" tárak esetében 17 lőszer, de a fegyverhez gyártanak 21 lőszeres tárakat is. A rendelkezésre álló információk alapján az M18-as még nem váltotta le teljes mértékben az M9-est, de a fegyveres erők folyamatosan cserélik le a kétes hírnevű pisztolyokat.

Címlapkép: a SIG Sauer M18-asa egy németországi kiállításon. Forrás: Daniel Karmann/picture alliance via Getty Images