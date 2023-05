Pattanásig feszült a helyzet Koszovóban, nagyon rég történt ilyen utoljára – Mégis hogy jutottunk el idáig?

Ismét nagyon forróvá vált a helyzet Koszovóban, ahol hétfőn az északi országrészben élő szerbek összecsaptak a NATO KFOR békefenntartó erőivel, köztük magyar katonákkal, akik közül 27-en megsérültek az összecsapásban. De mi vezetett a feszültség mostani eszkalálódásához?

Koszovót a szerbek nemzetük bölcsőjének tekintik, amelynek etnikai megoszlása a törökökkel szemben 1389-ben elveszített rigómezei csata után fokozatosan átalakult. Rigómező (Kosovo Polje) egy síkság a mai Koszovó területén, ahol 1448-ban Hunyadi János is vesztes csatát vívott a török seregekkel szemben. Erről a földrajzi helyről kapta nevét az egész terület, amelyet Szerbiában ma hivatalosan Koszovó és Metóhia Autonóm Tartománynak neveznek (a szűkebb értelemben vett Koszovó a tartomány keleti, Metóhia a nyugati része).

Szerbia csak az 1912-es balkáni háború során szerezte vissza Koszovó területét az Oszmán Birodalomtól. A második világháború után Koszovó Szerbia régiójaként Jugoszlávia része lett, majd az 1974-es jugoszláv alkotmány széleskörű autonómiát adott az akkor már tartományi rangú régiónak. Az autonómiát aztán Slobodan Milošević jugoszláv elnök az erősödő szerb nacionalizmus jegyében az 1980-as évek végén lényegében felszámolta.

A Jugoszlávia felbomlását előidéző délszláv háború során 1998-ban törtek ki fegyveres összecsapások a szerb biztonsági erők és a Koszovó függetlenségéért küzdő Koszovói Felszabadítási Hadsereg (UÇK) között. A szerb erők albán lakossággal szembeni brutális fellépésének a NATO légierejének 1999 márciusa és júniusa közötti, szerbiai célpontok elleni bombázásai vetettek véget. A 78 napos légi háborút követően Milošević visszavonta csapatait Koszovóból, illetve mintegy 200 ezer szerb is elhagyta a térséget.

1999-BEN AZ ENSZ FELHATALMAZÁSA ALAPJÁN TÖBBNEMZETISÉGŰ NATO-ERŐK (KFOR-MISSZIÓ) ÉRKEZTEK KOSZOVÓBA, LÉTSZÁMUK JELENLEG KÖZEL 3800 FŐ.

A KFOR-misszión kívül 2008 vége óta az EU is működtet egy rendőri, igazságügyi egységet EULEX néven Koszovóban, amely a korábbi ENSZ-missziótól vette át a feladatokat, létszáma jelenleg több mint 400 fő.

Az albán többségű tartomány 2008 februárjában kiáltotta ki függetlenségét Szerbiától – ezt több mint 100 ENSZ-tagállam ismerte el azóta, köztük Magyarország is, fontos országok azonban továbbra is Szerbia részének tekintik Koszovót, így a hivatalos ENSZ-elismerés is várat magára. Az ENSZ BT állandó tagjai közül kettő, Kína és Oroszország nem ismeri el a független Koszovót, utóbbi mindenekelőtt a Szerbiával fennálló történelmi jó viszony miatt. A terület függetlenségét öt EU-tagállam sem ismeri el: Spanyolország, Románia, Szlovákia, Görögország és Ciprus – az első négy egyben NATO-tagország is.

Koszovóban jelenleg mintegy 100 ezer szerb nemzetiségű él, közülük 50 ezren Koszovó Szerbiával határos északi részén, Észak-Koszovó négy járásában Észak-Mitrovica központtal. Az albán többség és a szerb kisebbség között azóta is folyamatosan feszült a helyzet, nyugodtabb és zaklatottabb időszakok váltják egymást.

Szerbia, Koszovó és Észak-Koszovó térképe. Forrás: Nicolay Sidorov / Wikimedia Commons

Az elmúlt egy év

Az elmúlt egy esztendő jó példát szolgáltat arra, milyen gyorsan változik a helyzet Koszovóban. Tavaly július végén azután vált feszültebbé a helyzet, hogy Pristina úgy döntött, a szerbek számára kilépő és belépő dokumentumokat állítanak ki a koszovói határon, valamint a szerb rendszámtáblával rendelkezőknek a Koszovóba történő belépéskor ideiglenes koszovói táblát kell igényelniük. A mintegy 10 ezer járművezetőt érintő intézkedést azonban Koszovó – elsősorban az Egyesült Államok nyomására – folyamatosan halasztotta, közben finomította is. Végül november végén megállapodás született: Belgrád ígéretet tett arra, hogy nem ad ki több, koszovói területekre érvényes rendszámtáblát (a szerb rendszámok az autó tulajdonosának lakhelyét is jelzik), Pristina pedig a táblák lecserélésének kötelezettségét határozatlan időre ejtette.

Erre azonban már túl későn került sor, a rendszámtábla-ügy miatt ugyanis novemberben

A SZERB KISEBBSÉGHEZ TARTOZÓ RENDŐRÖK (MINTEGY HATSZÁZAN), BÍRÁK, ÜGYÉSZEK ÉS MÁS ÁLLAMI ALKALMAZOTTAK SZÁZÁVAL MONDTAK FEL.

A szerb nemzetiségű rendőrök felmondását követően Pristina albán rendőröket vezényelt Észak-Koszovóba, az önkormányzati tisztviselők felmondása miatt pedig időközi önkormányzati választásokat írt ki. Ez a két intézkedés azonban csak olaj volt a tűzre.

Az önkormányzati választásokat eredetileg december 18-ra tervezték. Az első nagyobb konfliktusok a voksolás előkészületei során, december 6-án törtek ki. Az észak-koszovói szerbek barikádokat emeltek, eltorlaszolva a két, Szerbiával közös határátkelő felé vezető utakat. Lövöldözés is kitört a szerbek és a koszovói rendőrök között, de sérültekről vagy halottakról nem érkezett jelentés. Vjosa Osmani koszovói elnök igyekezett csillapítani a kedélyeket, bejelentve, hogy április 23-ára halasztják az időközi önkormányzati választásokat.

A decemberi feszült helyzetet végül sikerült lecsillapítani, sőt egy ideig úgy tűnt, érdemi előrehaladás jöhet a koszovói békefolyamatban. A Szerbia és Koszovó közötti megegyezés alapja egy „német–francia javaslatnak” nevezett rendezési terv lenne, amely az Egyesült Államok és az Európai Unió támogatását is élvezi. A nyilvánosság számára teljesen nem ismert program szerint

SZERBIA ÍGÉRETET TENNE ARRA, HOGY NEM AKADÁLYOZZA TOVÁBB KOSZOVÓNAK A NEMZETKÖZI SZERVEZETEKBE (ENSZ, EU) TÖRTÉNŐ FÖLVÉTELÉT, AZ ALBÁN TÖBBSÉGŰ ORSZÁG VISZONT UTAT ENGEDNE AZ ÉSZAK-KOSZOVÓI SZERB ÖNKORMÁNYZATOK KÖZÖSSÉGE LÉTREHOZÁSÁNAK.

A kompromisszum ugyan mindkét félnek fáj, de a tervezet éppen odáig megy, hogy ezt még mindkét ország vezetése el tudja adni hazai közösségének. Vonakodva bár, de március 18-án mind Aleksandar Vučić szerb elnök, mind Albin Kurti albán miniszterelnök beleegyezett a terv megvalósításába, természetesen erős nyugati nyomásra. Az áprilisra halasztott észak-koszovói önkormányzati választások azonban ismét felkorbácsolták az indulatokat.

Az önkormányzati választások és az összecsapások

Április 7-én Vučić bejelentette, hogy mivel az ígéretekkel szemben nem jött létre az észak-koszovói szerb önkormányzatok szövetsége, a koszovói szerbek vezető pártja, a szerb kormánypárttal, a Szerb Haladó Párttal szoros szövetségben álló Szerb Lista nem fog részt venni a választásokon. Ez előrevetítette, hogy a koszovói szerbek nagy része nem megy el szavazni, ami így is történt: a jórészt konténerekben megrendezett és a Szerb Lista által bojkottált szavazáson 3,47 százalékos volt a részvétel, és mind a négy járásban albán politikai pártok jelöltjei győztek. A helyi szerbek természetesen nem ismerik el az új polgármestereket.

A helyzet május végén még tovább eszkalálódott. Vučić május 26-án, pénteken teljes készültségbe helyezte a szerb haderőt, és elrendelte egyes katonai egységeknek a koszovói határhoz közelebb helyezését. Az államfői döntést megelőzte, hogy Zvecsán városában a helyi szerbek összecsaptak a koszovói rendőrökkel, aki segíteni próbáltak az újonnan megválasztott albán polgármesternek, hogy elfoglalja hivatalát, és könnygázt is bevetettek a tüntetők ellen.

Az albán intézkedés miatt Antony Blinken amerikai külügyminiszter elítélte a koszovói kormányt, mint amely súlyosan és szükségtelenül eszkalálta a feszültséget. Az amerikai reakcióhoz csatlakozott a négy vezető európai hatalom, az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország és Olaszország is. Vjosa Osmani koszovói elnök azonban megvédte az albán rendőrök fellépését.

Az ügyben megszólalt a Szerbiát támogató Oroszország is, amely Koszovót, az Egyesült Államokat és az Európai Uniót vádolta meg a feszültségek fokozódása miatt.

Határozottan elítéljük Pristina provokatív lépéseit, melyek miatt robbanásközeli helyzet állt elő, és közvetlenül veszélyeztetik az egész balkáni régió biztonságát. A felelősség ezért teljes mértékben az Egyesült Államokat és az Európai Uniót terheli

– jelentette ki Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője.

A pénteki összecsapásokat követően sem csökkent a feszültség, sőt egyre súlyosabbá vált, olyannyira, hogy már a NATO KFOR-erőit is be kellett vetni. Zvecsán városában olasz és magyar KFOR-katonákkal csaptak össze a szerb tüntetők, akik kövekkel, Molotov-koktélokkal és házilag összeeszkábált robbanószerkezetekkel támadtak a békefenntartókra. A támadásban a KFOR közleménye szerint 19 magyar és 11 olasz katona sérült meg, később már 27 magyar katonáról számolt be Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter. A szerb elnök szerint 52 volt a sebesült szerb tüntetők száma. Az erőszakos demonstrálók a NATO katonai járműveire is rátámadtak, és az oroszok háborúpárti szimbólumát, a „Z” betűt festették rájuk.

Kedden némileg enyhült a helyzet, és NATO-katonák biztosították a zvecsáni polgármesteri hivatal védelmét. Az észak-atlanti védelmi szövetség főtitkára, Jens Stoltenberg bejelentette, további 700 katonát küldenek Koszovóba, és újabb zászlóaljat helyeznek magas készültségbe. Közben szerda délelőttre a koszovói vezetéssel ellenséges szerbek újabb tüntetést hirdettek.

