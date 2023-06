Szabályoznák az uniós vezetők piszkos ügyeit

Az Európai Bizottság javaslatot fogadott el az uniós intézmények, az Európai Bizottság mellett az Európai Parlament, valamint az uniós tagállamok vezetőit tömörítő Európai Tanács tagjaiból álló intézményközi etikai testület létrehozásáról és közös etikai normák lefektetéséről - jelentette be Vera Jourová, az Európai Bizottság átláthatóságért és értékekért felelős tagja csütörtökön.

Vera Jourová brüsszeli sajtótájékoztatóján a javaslat részleteit ismertetve közölte: az uniós etikai testület létrehozásával első alkalommal jön létre az EU-intézmények tagjainak etikus magatartására vonatkozó közös normarendszer, valamint az intézmények közötti koordinációt és eszmecserét segítő hivatalos mechanizmus az etikai követelményekkel kapcsolatban.

A változásoknak köszönhetően az uniós politikusokra közös, világos, átlátható és érthető etikai normák vonatkoznak majd. A testület létrehozása pedig orvosolni fogja az uniós intézmények etikai keretei közötti széttagoltságot

- fogalmazott.

Az Európai Bizottság közleménye szerint a testület közös etikai keretben szeretné szabályozni az uniós politikusoknak felajánlott ajándékok, vendéglátás és utazás elfogadásának normáit, de a kitüntetések és díjak elfogadására is új szabványok vonatkoznának majd. Átláthatósági szabályok jönnének létre a lobbistákkal tartott találkozók közzétételére vonatkozóan, a szabályok kiterjednének az uniós intézmények épületeibe való belépésre is. A brüsszeli testület szigorítana a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségen, valamint az azok ellenőrzésére alkalmazott eljárásokon. Frissített szabályok vonatkoznának az EU-intézmények tagjainak esetleges mellékállásaira, illetve külső tevékenységeire vonatkozóan, illetve mandátumuk lejárta utáni tevékenységeire egyaránt. Az uniós bizottság továbbá közös keretet hozna létre az egyes intézményeken belüli jogsértések nyomon követésére, valamint a zaklatás lehetséges esetei és az azért kiszabható szankciók tekintetében is.

Az új etikai testületnek három fő feladata lesz. A részt vevő uniós intézmények és szervek tagjaira vonatkozóan közös minimumszabályok kidolgozása, valamint szükség esetén aktualizálása. A minimumszabályok kiindulási alapot jelentenek, minden intézmény továbbra is szabadon alkalmazhat még szigorúbb belső szabályokat. A testület eszmecserét folytat az egyes intézmények belső szabályairól, hogy az intézmények tanulhassanak egymástól és hasznosíthassák egymás tapasztalatait. Feladata lesz továbbá az uniós intézmények valamennyi tagja közös etikai kultúrájának előmozdítása, megkönnyítve a szabályok nyilvános megértését mind az intézményeken belül, mind azon kívül.

Az új etikai testület nem foglalkozik majd egyedi esetek vizsgálatával, nem avatkozik be, és semmilyen módon nem korlátozza a már meglévő testületek vizsgálatait.

Az uniós szerződések értelmében ez ugyanis az Európai Ügyészség, valamint a nemzeti rendőri és igazságügyi hatóságok feladata. A szabálytalanságokért és szakmai kötelezettségek megszegéséért az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF), hivatali visszásságok esetén az ombudsman, szabályaik megsértése esetén pedig az egyes intézmények felelnek - közölték.

A javaslat ismertetését követően az Európai Bizottság valamennyi intézményt és tanácsadó szervet meg fogja hívni egy július 3-án Brüsszelben tervezett ülésre, hogy megkezdődhessen az etikai testületről és a közös uniós etikai normákról szóló intézményközi párbeszéd - tették hozzá.

Címlapkép: Getty Images