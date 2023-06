Hamarosan magyar fegyverekkel vadászhatnak a világ legveszélyesebb drogkereskedőire

Védelmi ipari együttműködés van kibontakozóban Ecuador és Magyarország közt. Az egyeztetések konkrétumairól eddig elég kevés részletet lehetett tudni azon kívül, hogy a kooperáció elsősorban a határrendészet témáját járja körül. A Portfolio Ecuador fővárosában, Quitóban járt, ahol új részleteket tudott meg arról, hogy pontosan milyen feladatokra, milyen fegyvereket keres a latin-amerikai ország hadereje - nagyon úgy néz ki, hogy a kereslet több ponton is találkozhat a kínálattal.

Mit akar Ecuador a magyar védelmi ipartól?

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) által közreadott képen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (b) és Alfredo Borrero Vega ecuadori alelnök találkozója Quitóban 2023. január 19-én. MTI/KKM

Idén januárban jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, hogy Magyarország védelmi egyezményt köt egy távoli, latin-amerikai országgal, Ecuadorral; a megállapodás konkrét részleteiről azonban viszonylag kevés információ látott napvilágot azon kívül, hogy részben az illegális bevándorlás témáját érinti.

Később José Luis Salazar Arrarte, Ecuador budapesti nagykövete a Portfolio-nak azt mondta: a megállapodás valóban főleg a határellenőrzés, határrendészet kérdéseit érinti. Az év második felében várhatóan el is látogat Magyarországra egy katonai küldöttség, hogy megfigyeljék a magyar haderő, rendőrség módszertanát a magyar határ biztosítása kapcsán.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 04. 04. Egzotikus ország siethet az európai olajpiac megmentésére, de jöhet néhány izgalmas kihívás

Ecuadorban jártunk, ahol részletesebb információkat sikerült megtudnunk a folyamatban lévő, katonai, védelmi ipari együttműködési tárgyalásokkal kapcsolatosan.

A dél-amerikai országban azért fontos kérdés most a határvédelem, mert

jelentősen megugrott az elmúlt években a drogkereskedelem: Ecuador mellett található a világ két legnagyobb kokaintermelő országa, Kolumbia és Peru.

Ecuador mellett található a világ két legnagyobb kokaintermelő országa, Kolumbia és Peru. Bár nem közvetlenül határos Venezuelával, Kolumbia felől rengeteg venezuelai (illegális) bevándorló érkezik Ecuadorba, hiszen ez az ország sok szempontból lényegesen stabilabb, mint számos, másik, régióban található ország.

Radaron a Gepárd rombolópuskák

A SERO International GM6 Lynx rombolópuskája.

Ecuador kormánya több magyar vagy magyar kötődésű védelmi ipari termék iránt is érdeklődik, ezek közül a legelőrehaladottabb stádiumban talán a SERO International Ltd. rombolópuskáival kapcsolatos tárgyalások vannak.

Évek óta van egy beszélgetés a Magyarországon szolgáló ecuadori nagykövetek és a Gödöllőn működő Gepárd rombolópuska-család gyártójával, amely számos országba szállít Magyarországról."

– mondta a Portfolio-nak Nyíri Iván, Ecuador magyarországi tiszteletbeli konzulja.

A rombolópuskák alapvetően nagykaliberű gyalogsági lőfegyverek, főként mesterlövészek használják őket, fontos személyi célpontok és könnyen páncélozott járművek ellen. A legtöbb modern rombolópuska félautomata tüzelésre képes öntöltőpuska, vagyis jelentősen nagyobb tűzgyorsasággal rendelkeznek az ilyen fegyverek, mint a forgó-tolózáras mesterlövész-puskák.

A Gepárd rombolópuska-családnak hat alváltozata van, úgy tudjuk, Ecuadort a SERO húzóterméke, GM6 Lynx / Hiúz, illetve a nagyobb kaliberű, GM3M nehéz rombolópuska érdekli.

A GM3M főbb paraméterei:

a fegyver nem a legtöbb rombolópuska által használt 12,7x99 milliméteres (.50-es kaliber) lőszerrel dolgozik, hanem egy ennél nagyobb rombolóerejű, 14,5x114 milliméteres lőszertípust használ,

a fegyver hatásos lőtávolsága több mint 3 kilométer,

a GM3M körülbelül 18 kilogrammot nyom,

a fegyver kialakítása igencsak sajátosnak mondható: a tárfészek az elsütőmechanizmus közvetlen bal oldalán található, a felhúzókar pedig a fegyver jobb hátsó részén foglal helyet.

Ecuadort alighanem határvédelmi feladatokban segítheti egy ilyen fegyver: kiválóan alkalmas ugyanis azoknak a járműveknek megállítására, melyeket a kartelek a csempészethez használnak, legyen szó akár szárazföldi járművekről, akár kisebb hajókról.

Az sem kizárt persze, hogy egy-egy befolyásosabb kartell improvizált kiegészítő-páncélzattal felszerelt járművel, nehézfegyverekkel támad a hatóságokra. Bár ez a gyakorlat elsősorban inkább Mexikóban jellemző és Dél-Amerikában lényegesen kevesebb ilyen incidensről hallani, egy modern rombolópuska egy ilyen eszköz harcképtelenné tételére is kiválóan alkalmas lehet.

A Portfolio jelen volt egy egyeztetésen, ahol Nyíri Iván Ecuador tiszteletbeli konzuljának és Paczuk Miklós Tamás, Magyarország quitói nagykövetének jelenlétében megbeszélés folyt a témában Ecuador gyártási, külkereskedelmi, befektetési és halászati miniszterével, Julio José Prado Lucio-Paredesszel.

Határellenőrzés a levegőből

Az említett egyeztetésen szó volt a rombolópuskák mellett arról is, hogy Ecuadornak segítséget jelentenének olyan katonai célú kisrepülőgépek, mellyel határrendészeti feladatokat tudnak ellátni, elsősorban a Kolumbiával közös, 586 kilométeres szárazföldi és 370 kilométeres tengeri határ biztosítási feladatai kapcsán.

Két magyar kötődésű cég van, amely ebben a témában a quitói kormány radarjára kerülhet:

a pogányi Magnus Aircraft Zrt.,

illetve a 2021-ben magyar tulajdonba került, cseh Aero Vodochody vállalat.

A Magnus Fusion Sentinel egy kifejezetten megfigyelésre és felderítésre specializált, katonai és rendészeti célra is használható kisgép, az Aero Vodochody pedig most dolgozik az L-39NG sugárhajtású kiképzőgép felderítő feladatokra való átalakításán.

Egyelőre nincs arról információnk, hogy az ecuadori kormány fel is vette volna a kapcsolatot ezekkel a cégekkel, de az elmondható, hogy a kereslet és kínálat is adott.

Nehéz piac

Akárhogy is nézzük, a magyar termékek már csak az Ecuadort és Magyarországot elválasztó, légvonalban több mint 10 ezer kilométeres távolság miatt sincsenek könnyű helyzetben, ha be akarnak törni erre a piacra, különösen, mivel a dél-amerikai országhoz közel található két nagy konkurens is. Az Egyesült Államok a rombolópuskák piacán erős: a Barrett Firearms Manufacturing termékeit kis túlzással a fél világ használja, a brazil Embraer pedig egyebek mellett katonai kisgépek gyártásában is utazik.

Nyíri Iván, tiszteletbeli konzul elsősorban azt hangsúlyozta: a magyar termékek a kedvező ár / érték aránnyal tudnak versenyezni a latin-amerikai piacon.

Ecuador most az Egyesült Államokból szerzi be ezeket a speciális, terrorelhárításra és kábítószer-ellenes tevékenységre használt eszközöket. Nyilvánvaló, hogy Magyarországon sokkal olcsóbban lehet előállítani ilyen termékeket, mint Amerikában”

– mondta Nyíri Iván a Portfolio-nak.

Címlapkép: Juan Diego Montenegro/picture alliance via Getty Images