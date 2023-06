Nagyon súlyos ukrán veszteségről jöttek felvételek: halomban állnak a kilőtt Bradleyk, Leopardok az orihivi csatamezőn

Először az orosz védelmi minisztériumhoz köthető VOIN VD Telegram-csatornán jelentek meg az alábbi képsorok:

A felvételek láthatólag a tegnapi, Orihiv térségében történt ukrán áttörési kísérlet utóéletét mutatják: a harctéren halomban állnak a kilőtt és elhagyott M2 Bradley gyalogsági harcjárművek és egy kifejezetten modern, Németország által adományozott Leopard 2A6 is, melyet úgy néz ki, feladtak kezelői.

Alapvetően felmerülhet az ilyen felvételek láttán az emberben, hogy az egész orosz hamisítvány, de a háborús veszteségekkel foglalkozó egyik leghitelesebb portál, az Oryx is regisztrálta az ukrán veszteségeket, illetve beszámolt róluk a Ukraine Weapons Tracker is.

Ukrainian forces abandoned one Leopard 2A6, four M2 Bradleys (three of which damaged) and one BMR-2 Mine-Clearing Tank during an attack in the Zaporizhzia Region. pic.twitter.com/Stnq4YLYP5