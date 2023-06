Lecsapott a Storm Shadow, meghalt egy orosz tábornok

Ellenséges rakétatámadás következtében meghalt a 35. Összhaderőnemi Hadsereg vezérkari főnöke, Szergej Gorjacsov vezérőrnagy

– írta a Telegramon a Voenkor nevű orosz katonai blogger.

Orosz források szerint Gorjacsovval valószínűleg egy brit gyártmányú Storm Shadow cirkálórakéta végzett Zaporizzsja megyében.

Az orosz védelmi minisztérium egyelőre nem tájékoztatott a tábornok haláláról.

Gorjacsov korábban az orosz „békefenntartók” vezetője volt a moldovai szakadár Dnyeszter Menti Köztársaságban.

Az ukrajnai háború elején több orosz tábornok is életét vesztette, mivel közvetlenül a fronton irányították a hadmozdulatokat. A veszteségek után a tábornokokat hátrébb vonták, de így is már több mint egy tucat orosz tábornok esett áldozatul a háborúnak.

/1. As a result of a missile attack (today 12 June 2023), a Russian Major General Sergei Goryachev, Chief of Staff of the 35th Combined Arms Army, was killed. https://t.co/IjMbv01pN4