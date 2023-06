Videó: tette a dolgát a német Bergepanzer, megmenekült egy ukrán Leopard 2-es

Ukrajna nemrégiben elkezdődő ellentámadása során, eddig körülbelül 7-9 darab, a nyugati országok által szállított Leopard harckocsit veszített el, köztük 3 darabot a jelenleg az ukrán fegyveres erők legmodernebb harckocsijának számító Leopard 2A6-osból. Utóbbi közel 15 százalékos lemorzsolódást jelent, mivel ebből a variánsból mindössze 21 darabot kapott Kijev.

A most felkerült videó bizonyíték arra, hogy az elveszett harckocsikból legalább egyet sikerült megmentenie az ukrán haderőnek, amit egy német Bergepanzer műszaki mentőjármű szállít további javításra. A felvételen látható, hogy hiányoznak a páncélos lánctalpai, valószínűleg aknára futhatott az orosz erők elleni támadás során.

An ARV Bergepanzer 3 evacuating a Leopard 2A6 tank. That gives me good hope that at least some that were lost were able to be recovered. pic.twitter.com/sKttbbQwRx