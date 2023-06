Úgy néz ki, nem lesz magyar HIMARS, pedig igény lenne rá

Ma hajnalban egy nagyon érdekes cikk jelent meg az amerikai Washington Post hírportálon, melyben arról írtak, hogy egy republikánus szenátor blokkol egy 735 millió dolláros fegyvercsomagot Magyarországnak, mivel a magyar törvényhozás késlekedik jóváhagyni Svédország NATO-csatlakozási kérelmét. A cikk egész konkrétan leírja azt is, hogy Magyarország 24 darab M142 HIMARS rakétarendszert és 100 rakétát akart beszerezni. Ma délután a Honvédelmi Minisztérium közleményt adott ki, melyben egyértelműen azt írják: évek óta nincs napirenden a HIMARS-beszerzés, Magyarország nem akar vásárolni az amerikai rakétarendszerből és soha nem is jutottak el a beszerzési tárgyalások ilyen konkrétumokig. A politikai huzavonától függetlenül amúgy egy ilyen rakétarendszer beszerzésének lenne értelme, de továbbra is úgy néz ki, nem az „ukrán sztárfegyver” lesz a befutó.

Derült égből HIMARS-vásárlás? GMLRS-indítóval felszerelt M142 HIMARS rakéta-sorozatvetők egy amerikai hadgyakorlaton. Fotó: US Army via Wikimedia Commons 2015 óta nagyszabású haderőfejlesztési program zajlik Magyarországon, ennek része egyebek mellett a magyar tüzérségi képesség modernizálása is. Az amerikai M142 HIMARS rakétarendszer beszerzése valamikor a 2020-as évek elején került a döntéshozók radarjára: a potenciális ügyletről 2022 elején írt is a Portfolio. Kapcsolódó cikkünk 2022. 02. 12. Hamarosan rakétatüzérséget is beszerezhet a Magyar Honvédség A fegyverrendszer beszerzésével kapcsolatosan egész konkrét egyeztetések zajlottak. Maróth Gáspár volt védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos és Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök járt is az Egyesült Államokban az ügy kapcsán: a két döntéshozó meg is tekintette a GMLRS indítóval felszerelt HIMARS-rendszer éleslövészetét az Új-Mexikóban található White Sands lőtéren, 2022 februárjában. Úgy tudjuk, hogy emellett az akkor még csak kísérleti stádiumban lévő, 500 kilométeres hatótávolságú Precision Missile Strike (PrSM) rakétaindító beszerzése is szóba került, nem csupán a "kisebb" lőtávolságú GMLRS-rendszer. Maróth Gáspár pár hónappal a látogatás után azt mondta lapunknak, hogy még más opciókat is megtekintenek, mielőtt végleges döntés születik. Ekkor már nagyon úgy tűnt, hogy a HIMARS-demó nem nyűgözte le a döntéshozókat, az akkor államtitkári posztot betöltő vezető viszont az ősszel váratlanul távozott posztjáról, ez pedig több haderőfejlesztéssel kapcsolatos tervet is felülírhatott. Idén januárban a Szabad Európa hozott le egy cikket arról, hogy a HIMARS-rendszer beszerzési tervei ismét előkerültek: ők ekkor arról írtak, hogy a Magyar Honvédség kb. 27 rakétaindítót vásárolhat. Az amerikai kormány finanszírozásában álló lap akkor arról írt, hogy azért fontolgatják ismét a HIMARS-ek beszerzését, mert egyszerűen nincs más, hasonló funkciójú, jól működő rakéta-sorozatvető rendszer a NATO-n belül. Kapcsolódó cikkünk 2023. 01. 16. Kiderült: Magyarország is bevásárolna az ukrán háború egyik csodafegyveréből A Washington Post ma egy olyan cikket hozott le, amely látszólag egy teljesen konkrét ügyről szól: azt írták, hogy Magyarország 24 HIMARS rakétaindítót és 100 kompatibilis rakétát akar vásárolni. A lap szerint James E. Risch republikánus szenátor (Donald Trump egyik párttársa) azonban blokkolja a tranzakciót, mert nyomást akar gyakorolni Magyarországra a svéd NATO-csatlakozás ügyében. Ez azért nem tűnt teljesen irreálisnak, mert a Honvédelmi Minisztérium semmilyen információt nem szokott megosztani esetleges haditechnikai eszközök beszerzéséről, egészen addig, amíg le nem zárult az adott tranzakció. Ez igaz volt például a Lynx IFV-k, Leopard 2A7-esek, Panzerhaubitze tarackok, illetve az AMRAAM-rakéták vásárlása kapcsán is. Ráadásul a HIMARS-rendszerek továbbfejlesztéséről és európai gyártásáról már a magyar kormány legfontosabb hadiipari partnere, a Rheinmetall is tárgyalni kezdett a Lockheed Martinnal. A Honvédelmi Minisztérium délután viszont közleményt adott ki, melyben egyértelműen cáfolták a Washington Post cikkét. Az előző kormányzati ciklusban a beszerzésekért felelős kormánybiztos levélben kért információt a HIMARS rakétarendszerekre vonatkozóan, 2022. márciusi határidővel. Erre válasz az amerikai féltől nem érkezett, a tárca az ügyet ezzel lezártnak tekintette. A Honvédelmi Minisztériumnak nem áll szándékában HIMARS rakétarendszert vásárolni.” Ezzel tehát mind a WaPo, mind a Szabad Európa korábbi cikkét cáfolták: Magyarországnak egyszerűen nem áll szándékában HIMARS-rendszert vásárolni. Kapcsolódó cikkünk 2023. 06. 14. Cáfol a honvédség: nem vesz Magyarország HIMARS-rendszereket Lenne értelme egy ilyen fegyvernek BM-21 Grad rakéta-sorozatvetők egy 2017-es hadgyakorlaton. Korábban a magyar haderőben is rendszerben voltak ezek az eszközök, leszerelésük óta nem rendelkezik hazánk rakéta-sorozatvető képességgel. Fotó: Mil.ru Bár nagyon úgy néz ki, hogy nem fogunk HIMARS-rendszert látni a honvédség sárga-zöld-kékesszürke álcamintájára festve, hasonló funkciót betöltő rakéta-sorozatvető rendszerek beszerzésének abszolút lenne létjogosultsága. Ennek alapvetően az alábbi okai vannak: Magyarországnak nincs semmilyen rakétatüzérségi rendszere, mióta a szovjet BM-21 Grad rakéta-sorozatvetőket leszerelték. Magyarország tüzérségi képessége még mindig minimális: jelenleg mindössze 12 darab régi, szovjet D-20-as vontatott tarackot tartunk rendszerben és rendeltünk 24 darab Panzerhaubitze 2000-es önjáró tarackot. Ennyi fegyver egyszerűen nem elég ahhoz, hogy egy potenciális, egész országot érintő konfliktus során megfelelő tüzérségi fedezetet nyújtsanak a szárazföldi erőknek, ezért a döntéshozók régebben biztosan tárgyaltak például a Rheinmetall HX3-as teherautójára szerelt, 155 milliméteres tüzérségi rendszerek beszerzéséről is. A legtöbb modern rakéta-sorozatvető inkább hasonlít a HIMARS-rendszerhez, mint a régi, nagy tűzgyorsaságú, alacsonyabb lőtávolságú Gradokhoz: tehát többségük moduláris, nagy hatótávolságú, nagy pontosságú csapásmérő rendszer, mellyel a frontvonalak mögött húzódó, ellenséges parancsnoki központokat, járműdepókat, tüzérségi rendszereket lehet támadni. Ez bármilyen reguláris erőkkel megvívott háborúban nagyon fontos képesség, Magyarország jelenleg csak minimálisan rendelkezik ilyennel. Minden esetleges katonai konfliktust az dönt el, hogy melyik fél tud a leghatékonyabban összfegyvernemi műveleteket lefolytatni, vagyis az nyer, aki a legjobban tudja együtt használni a légierőt, gyalogságot, tüzérséget, szárazföldi páncélozott járműveket, stb. a győzelem elérése érdekében. Ebben a mátrixban elengedhetetlen fontosságú a rakétatüzérség. Így tehát érdemes elgondolkozni azon, hogy milyen, hasonló funkciójú rakétarendszerek jöhetnek szóba a HIMARS helyett, az ugyanis, hogy a Honvédelmi Minisztérium nem vesz az amerikai rakétarendszerből, nem zárja ki azt, hogy valamely konkurens termék beszerzése mellett döntsenek. Mi lehet az alternatíva? Török TRG-230-as rakétarendszer, Kamaz alvázon, bangladesi szolgálatban. Fotó: Mahdi Sling, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Bár most az ukrajnai háborús szereplése miatt kétségkívül az M142 HIMARS rendszer kapja a legtöbb nemzetközi figyelmet, abszolút nem ez az egyetlen nagy hatótávolságú, precíziós csapásmérő képességgel rendelkező rakéta-sorozatvető rendszer a világon. Alapvetően három olyan ország van, mellyel egy ilyen rendszer beszerzéséről tárgyalhatott, tárgyalhat a magyar kormány: A török Rokestan vállalat számos katonai teherautóról indítható rakéta-sorozatvető rendszert fejlesztett az elmúlt években, ilyen például a T-122 Sakarya nagy tűzgyorsaságú MLRS-rendszer, a TRG-300-as, 300 milliméteres, mintegy 120 kilométeres lőtávolsággal rendelkező rakétarendszer, illetve az Ukrajnában már élesben is használt, TRG-230-as irányított rakétarendszer. Ha Magyarország a GMLRS-indítóval felszerelt HIMARS-t akarja helyettesíteni, a TRG-230 a legjobb opció, ha az ATACMS-t, a TRG-300-as, ha pedig a BM-21-esnek akar méltó utódot keresni, a T-122-es jöhet szóba. Dél-Korea K239 Csunmó rakétarendszere a HIMARS-rendszerhez hasonló modularitással bír: egy indítóplatform felszerelhető akár „kisebb” 40-80 kilométeres hatótávolságú rakétarendszerekkel, illetve nagyobb, 200 kilométeres hatótávolságú, 400 milliméteres rakétákkal is. Ez a beszerzés azért is lehet érdekes, mert várhatóan Lengyelország is rendszeresíti, illetve gyártja majd a K239-est. Dél-Korea és Magyarország közt 2021 óta többször is voltak hadiipari témájú egyeztetések, nem kizárt, hogy ez a téma is érintett volt. A tavalyi év végén ellátogatott egy magyar honvédelmi delegáció Izraelbe is. Bár úgy tudni, ők elsősorban légvédelmi rendszerekről egyeztettek, Izrael szintén rendelkezik egy HIMARS-hez hasonló, moduláris, többcélú és magas mobilitású MLRS-rendszerrel: ez az IMI vállalat Lynx rakétarendszere. A Lynx 370 milliméteres „Predator Hawk” rakétákkal 300 kilométeres lőtávolságot is képes teljesíteni, ez megegyezik a HIMARS ATACMS-rendszerének teljesítményével. Összességében tehát nem igaz, hogy a HIMARS-en kívül nincs semmilyen alternatíva a piacon, arról azonban keveset tudni, hogy ezek közül konkrétan melyik rendszer lehet a legesélyesebb, mint a Magyar Honvédség rakéta-sorozatvetője. Mindhárom érintett országgal voltak tárgyalások potenciális hadiipari együttműködésről, de egyedül eddig Törökországgal sikerült bármilyen konkrét beszerzésről megállapodni. A török Nurol Makina gyártja a Magyar Honvédség „Gidrán” néven rendszeresített 4x4-es katonai járműveit, nem kizárt, hogy erre az együttműködésre lehet a későbbiekben újabb megállapodásokat építeni. 