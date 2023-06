Titkos találkozót tartottak a világ kémfőnökei, de váratlan dolog történt - Nyakunkon az évtized hírszerzési botránya?

Titkos találkozót tartottak Szingapúrban a világ legbefolyásosabb kémfőnökei. Az egyeztetésen olyan rivális nagyhatalmak is részt vettek, mint az Egyesült Államok, Kína és India, Oroszország azonban nem volt jelen. A találkozó nem csupán azért volt érdekes, mert a jelenlegi, feszült geopolitikai helyzetben is megtörténhetett, hanem mert a profi hírszerzők által, teljes titoktartás mellett szervezett esemény ténye öt forrásból is nyilvánosságra került. Mindezek alapján nagyon érdekes konklúziókat lehet levonni a világ hírszerzési szerveinek politikai belső politikai dinamikájáról, illetve Oroszország megváltozó geopolitikai szerepéről.

Éves kémgyűlés Nemrég kiderült, hogy teljes titoktartás mellett, minden évben összeülnek a világ legbefolyásosabb kémfőnökei. Önmagában abban, hogy a világ legnagyobb gazdasági és katonai hatalmainak hírszerzői beszélgetnek egymással, semmi meglepő nincs, de mindenképpen érdekes, hogy a "szupertitkos" gyűlésről szóló információk most mégis megjelentek a fősodratú médiában. A résztvevők listája szintén érdekes: a rendelkezésre álló információk szerint az úgynevezett „Öt szem” (az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Kanada, Ausztrália és Új-Zéland) hírszerzésének vezetői mellett indiai és kínai kollégák is részt vettek a 24 fős találkozón. Véletlen szivárogtatás? A találkozó kiszivárgása önmagában érdekes: a Reuters értesülései szerint nem egy magányos szivárogtatóról van szó. Öt különböző forrásból lehetett értesülni az eseményekről, az öt különböző forrás pedig érdekes módon ugyanazokat az adatokat szivárogtatta ki. Egy ilyen méretű találkozó leszervezése több hónapos egyeztetést igényel: biztosítani kell az épületet úgy, hogy egy olyan szakma mesterei érezzék a lehetőségekhez képest biztonságban magukat, akik minden sarokban veszélyeket keresnek. Előre le kell egyeztetni a felmerülő témaköröket, hogy a hírszerzők felkészülten érkezhessenek a találkozóra. Ennyi előkészület mellett már az is furcsa lenne, ha csak egy, a szakmában évtizedek óta mozgó személy szivárogtatna, nemhogy öt különböző. Abból, hogy a szivárogtatásban szerepelt a találkozó ténye, a résztvevő országok listájának egy része, de hiányzott belőle a témakörök összefoglalója, vagy konkrét személyek megnevezése, könnyen lehet arra következtetni, hogy a résztvevő államok szándékosan „szellőztették meg” a kémgyűlés tényét. Valaki hiányzik A másik érdekesség éppen a résztvevő államokban lelhető fel: megjelent az egymással nem éppen jó viszonyt ápoló indiai, amerikai és kínai hírszerzés vezetője, de Oroszországnak nyomát sem látták a találkozón. Azt, hogy egy évente megrendezett megbeszélésen Moszkva soha nem volt képviseltetve lényegében kizárhatjuk, az azonban, hogy egy ilyen fontosságú rendezvényen az idei évben nem vett részt, két dolgot jelenthet: Nem kapott meghívást.

Vagy az orosz vezetés döntött a távolmaradás mellett. Az, hogy a két okból melyik játszott közre a találkozóból való kimaradásnál éppen a többi résztvevő miatt érdekes: bár logikus az, hogy a jelenlegi rendkívül feszült helyzetben Moszkva és a nyugati államok nincsenek „barátkozós" hangulatban, Kínáról és Indiáról ez egyáltalán nem mondható el. Peking és Moszkva fontos vezetői az elmúlt időszakban számtalan alkalommal tettek egymásnál látogatást, több egyezményt (köztük biztonságiakat is) kötöttek, míg India főleg fosszilis tüzelőanyagok és haditechnika terén támaszkodik nagyban Oroszországra. Az, hogy egy ilyen volumenű megbeszélésen Kína hajlandó volt részt venni úgy, hogy a „baráti" Moszkva távol maradt, a kevésbé baráti angolszász államok és India azonban nem, könnyen utalhat arra a jelenségre, melyet nyugati elemzők már számtalanszor látni véltek: Moszkva az ukrajnai harcok relatív sikertelensége, a politikai elszigetelődés, valamint a gyengélkedő gazdasági mutatók következtében „kiesett" a nagyhatalmak elit köréből. Az, hogy pontosan milyen témákról egyeztettek a hírszerzők a Sangri-La hotelben egyelőre jó esetben is csak találgatás tárgyát képezi. Az valószínű, hogy szóba került az indiai-kínai határvita, ahogyan az Öt szem és Kína szembenállása is. Nem lehet továbbá kizárni azt sem, hogy az orosz-ukrán háború is terítéken volt. George Friedman, a Geopolitical Futures alapítója így értékelte a szivárgásról szóló híreket: Az a tény, hogy valaki azt akarta, hogy a világ tudja, hogy a találkozók már régóta zajlottak, és kik vettek részt azokon, arra utal, hogy a szivárogtatók olyan országokból származnak, amelyek jól szerepeltek az összejövetelen. A másik nagyjából 20 résztvevő megőrizte névtelenségét. A címlapkép illusztráció, forrása: Getty Images