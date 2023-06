Kellemetlenül emelkednek a harckocsiveszteségek - Új módszereket talál Moszkva a tankok védelmére

Az orosz hadvezetés Ukrajna tavaly februári megtámadásakor rendkívül komoly taktikai hibába futott bele: a harckocsik, valamint egyéb páncélozott járművek lényegében támogatás nélkül igyekeztek előrehaladni. Nem volt körülöttük gyalogság, akik a bokrokban és romos épületekben megbúvó ukrán katonákat kifüstölhették volna, nem volt légierő, ami az ellenséges tüzérséget vegzálhatta volna, és a csapatlégvédelem is „eltévedt” valahol úton a front felé, melynek következtében a háború korai szakaszában a török gyártmányú TB2 Bayraktar drónok hatalmas mészárlást tudtak végezni.

A fentiekből egyenesen következett az, hogy az orosz páncélosok hatalmas veszteségeket szenvedtek el: az Oryx haditechnikai szakportál jelenleg 2039 olyan harckocsiról tud, mely biztosan kiesett a harcokból, mivel azonban az Oryx csak azokat a fegyvereket listázza, melyek elpusztulását fotóval, videóval és geolokációval minden kétséget kizáróan megerősítetek, biztosra vehetjük, hogy a tényleges veszteségek ennél jelentősen magasabbak.

A háború korai szakaszában a legtöbb veszteséget egyértelműen a vállról indítható kézi páncéltörő rakéták (FGM-148 Javelin, Stugna, stb.), valamint a Bayraktar drónok okozták, de az ukrán haderő közleménye szerint a harcok közel másfél éve alatt a legnagyobb pusztítást a tüzérség vitte végbe, melyek tűzvezetésére apró polgári drónokat alkalmaztak. Ezekhez a veszteségekhez jönnek hozzá a nem irányított páncéltörő rakéták, a tankelhárító aknák, a drónokról ledobott gránátok (melyekkel főleg a már elhagyott járműveket tették használhatatlanná az ukránok), a harcérintkezéshez nem köthető meghibásodások, valamint kisebb számban a tank-tank elleni összecsapások.

Moszkva nagyjából háromezer harckocsit tartott aktív állományban akkor, amikor támadást indított Ukrajna ellen. Ennek az állománynak az kétharmada elveszett, és bár az oroszok hatalmas készlettel rendelkeznek aktív szolgálatból kivont tankok terén, a gyártókapacitásuk jóval szerényebb.

Míg az orosz harckocsik a háború korábbi szakaszaiban gyakran egyenesen nekirontottak az ellenséges vonalaknak, addig a RUSI megfigyelései szerint mostanra a közvetlen tűztámogatás lett a fő feladatuk.

Ilyenkor a harckocsi nem közelíti meg túlzottan az ellenséges vonalakat: 1,5-2 kilométeres távolságból tüzel a célpontokra, ezzel igyekszik kívül maradni a kézi páncéltörő fegyverek hatósugarán.

Ez alól az alkalmazási mód alól az orosz csapatok téli Vuhledari rohama látványos kivételt képez: számos videón volt látható az, ahogy az orosz páncélosok lényegében pontról pontra megismételték a korábbi hibáikat és bármilyen érdemi támogatás nélkül, vakon rohantak neki az ukrán rakétavetőknek, mindezt egy olyan terepen, melyet az ukrán tüzérség már régen „belőtt”.

Kisebb arányban ugyan, de közvetett tűztámogatásra is igyekszik Moszkva bevetni a páncélosokat. Ilyenkor a tankok lényegében egy jól páncélozott, mozgékony, de alacsony lőtávolságú önjáró lövegként funkcionálnak.

Az orosz harckocsikon látható két leggyakoribb extra védelmi rendszer az úgynevezett madárkalitka, illetve a robbanó reaktív páncélzat (ERA – Explosive Reactive Armour), névre hallgató „téglák”.

A madárkalitka rendeltetése eredendően az lenne, hogy a harckocsikat fentről támadó rakétákat, elsősorban a Javelineket „megfogja” azelőtt, hogy azok átüthetnék a torony tetején található vékonyabb páncélzatot. A tapasztalatok szerint azonban a gyakorlatban valahogy úgy nézett ki egy ilyen támadás, hogy a Javelin átszakította a kalitkát, majd becsapódott a toronyba, és ugyanúgy kiütötte a harckocsit.

Jóval hatékonyabb védelmet tud nyújtani az Ukrajna és Oroszország által is előszeretettel alkalmazott ERA kiegészítő páncélzat.

Az ERA lényege az, hogy a téglába becsapódó rakéta egy „ellenrobbanást” gerjeszt, mely megtöri a fegyver energiáját, ezzel megóvva a páncélzatot.

A RUSI elemzése alapján ugyanakkor Moszkva más módokon is igyekszik javítani a harckocsik túlélési lehetőségeit. Az egyik módszer az, hogy a hajnali és szürkületi órákban mozgatják a páncélosokat, amikor a hőképalkotás nehezebben tudja megkülönböztetni azokat a háttértől, illetve próbálkoztak már az orosz erők speciális „takarókkal” is, melyek csapdába ejtik a harckocsik által kibocsátott hőt.

