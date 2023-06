Kudarcba fulladt az újabb békemisszió – Miért éppen Afrika akar közvetíteni az ukrajnai háborúban?

Afrikai országok 10 pontos béketervet javasolnak az ukrajnai háború lezárására. Több államfőből és magasrangú politikusból álló delegációjuk a múlt héten előbb Kijevben, majd Szentpéterváron járt, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán, illetve Vlagyimir Putyin orosz elnöknek is bemutassák elképzeléseiket. De ahogy a korábbi békeközvetítések, az afrikai békemisszió sem hozott érdemi eredményt.

Kudarcos afrikai békemisszió

Pénteken érkezett Kijevbe az a delegáció, amely a számos afrikai ország által felvázolt 10 pontos béketervet akarta bemutatni Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, másnap pedig Vlagyimir Putyin orosz államfőnek. A delegáció tagja volt a Dél-afrikai Köztársaság, Szenegál, Zambia és a Comore-szigetek elnöke, az egyiptomi miniszterelnök, illetve Uganda és a Kongói Köztársaság egy-egy diplomáciai képviselője. Az afrikai delegáció érkezése előtt az oroszok ismét rakétákkal támadták az ukrán fővárost.

A tízpontos béketerv egészét nem tárták a nyilvánosság elé, de Cyril Ramaphosa dél-afrikai elnök Kijevben megosztott néhány részletet. Eszerint az ukrajnai háborút mihamarabb tárgyalásos úton kell lezárni, az ENSZ Alapokmányával összhangban tiszteletben kell tartani az államok és a népek szuverenitását, biztonsági garanciákat kell nyújtani, humanitárius segítséget kell adni a háború áldozatainak, ki kell cserélni a hadifoglyokat, de a tervben szó esik a háború utáni újjáépítésről is. Külön pontot kapott a gabona- és műtrágyaexport, amelyeknek a háború miatti visszaesése különösen súlyosan érintette az afrikai országokat.

Zelenszkij a találkozó után megismételte azt, amit már a háború kezdete óta következetesen mond Ukrajna: addig nem lehet szó béketárgyalásokról, amíg az összes orosz katona ki nem vonul a nemzetközileg elismert ukrán területekről.

Ha most, amíg a megszállók a földünkön vannak, bármilyen tárgyalást jóváhagyunk Oroszországgal, az a háború befagyasztását jelenti, minden befagyasztását: a fájdalomét és a szenvedését is

– jelentette ki az ukrán elnök.

Az afrikai delegáció Oroszországban sem járt nagyobb szerencsével. A küldöttséget Szentpéterváron fogadó Putyin a megbeszélést követően azt mondta, a béke előfeltétele az „új realitások” elfogadása, vagyis az, hogy a Krím, valamint Luhansz, Donyeck, Zaporizzsja és Herszon megye Oroszországhoz tartozik. A Krímet leszámítva egyébként e megyék egyikét sem tartja teljesen megszállás alatt Oroszország, és jelenleg az ukránok területeket foglalnak vissza Zaporizzsja és Donyeck megyében.

Putyin kijelentette, hogy Ukrajna és nyugati szövetségesei kezdték a háborút, a Nyugat, és nem Oroszország felelős az élelmiszerárak drasztikus emelkedéséért, a fekete-tengeri gabonaegyezmény kedvezményezettjei pedig valójában nem az afrikai országok, hanem a gazdag államok voltak. Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő azt mondta, az orosz elnök érdeklődést mutatott a terv iránt, de azt „nehéz megvalósítani”. Szergej Lavrov külügyminiszter szerint Moszkva osztja a tervezet „fő megközelítéseit”.

Az afrikai vezetők kijevi és szentpétervári látogatása azt mutatja, hogy más béketervekhez, így Zelenszkij tízpontos tervéhez vagy a kínai békejavaslathoz hasonlóan az afrikai béketervezet is pusztába kiáltott szó marad.



Peszkov hétfőn azt mondta, az afrikai országokkal való párbeszéd folytatódik, hozzátéve, vannak olyan témák, amelyek megvalósíthatók azokból az elképzelésekből, amelyeket az afrikai delegáció tagjai szombaton fölvetettek.

Volodimir Zelenszkij ukrán és Cyril Ramaphosa dél-afrikai elnök sajtótájékoztatója a kijevi találkozót követően 2023. június 16-án. Yan Dobronosov/Global Images Ukraine via Getty Images

Az el nem kötelezettek

Bár elsőre talán furcsának tűnhet, hogy éppen Afrika az, amely közvetíteni próbál egy alapvetően európai vagy legalábbis a Globális Északhoz kötődő konfliktusban, a fekete kontinenst valójában nagyon rosszul érintette az ukrajnai háború. Oroszország és Ukrajna a háború előtt a világ legnagyobb gabonaexportőrei közé tartoztak, Oroszország ezen felül a globális műtrágyaexportban is jelentős szerepet játszik, Afrika pedig mindezen termékeknek fontos felvevőpiaca. Ezért az ukrajnai háború élelmiszerhiányhoz és élelmiszer-áremelkedéshez vezetett a földrészen, ahol a rohamos népességnövekedés, illetve a klímaváltozás okozta szárazság és egyéb éghajlati katasztrófák miatt egyébként is egyre súlyosabb probléma a lakosság élelmiszerellátása.

Geopolitikailag nézve az afrikai békekezdeményezés a Globális Dél reakciója a Globális Északon dúló konfliktusra. Az afrikai országok többsége alapvetően egyik oldal mellé sem akar állni: sem Oroszország, sem a Nyugat mellett nem foglal állást. A legtöbb ázsiai és dél-amerikai ország is így tesz, így Kína, India és Brazília is.

Az afrikai országok nagy része már az Egyesült Államok és a Szovjetunió közötti hidegháborúból is igyekezett kimaradni. 1961-ben jött létre az el nem kötelezett országok mozgalma, amely azokat az államokat tömörítette, amelyek nem kívántak lándzsát törni egyik pólus mellett sem a kétpólusú világrendben. India vagy a titói Jugoszlávia mellett e mozgalomnak több afrikai ország is jelentős szereplője volt, például Egyiptom és a Dél-afrikai Köztársaság.

Utóbbi kapcsán azonban meg kell jegyezni, hogy a Szovjetunió annak idején tevékenyen támogatta az 1994-ig fennálló apartheid-rendszer ellen küzdő Afrikai Nemzeti Kongresszust (ANC). A párt mostani vezetője a jelenlegi elnök, Cyril Ramaphosa, aki az afrikai békedelegációt is vezette. Dél-Afrika kétkulacsos játékot látszik: az Egyesült Államokat sem akarja elidegeníteni magától, ugyanakkor Oroszországgal is igyekszik jó kapcsolatokat ápolni. Amerikai részről felháborodást váltott ki, hogy néhány hónapja közös orosz–kínai–dél-afrikai haditengerészeti gyakorlatot tartottak Dél-Afrika partjainál, később pedig az Egyesült Államok pretoriai nagykövete azzal vádolta meg az országot, hogy titokban fegyvereket szállít Oroszországnak.

Dél-Afrika a BRICS-ben is partnere Oroszországnak, Indiával, Kínával és Brazíliával együtt. Augusztusban az afrikai országban rendezik meg az országcsoport vezetőinek találkozóját, amire Putyin is meghívást kapott. Csakhogy az orosz elnök ellen elfogatóparancsot adott ki a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC), melynek joghatóságát a Dél-afrikai Köztársaság is elfogadja. Ez pedig újabb diplomáciai bonyodalmakat vetít előre.

Címlapkép: A Ria Novosztyi orosz hírügynökség által közreadott képen Vlagyimir Putyin orosz elnök (b) és Cyril Ramaphosa dél-afrikai elnök kezet fog a kétoldalú megbeszélésükön Szentpéterváron 2023. június 18-án. MTI/EPA/Ria Novosztyi/Szputnyik/Host Fotóügynökség/Ramil Szitdikov