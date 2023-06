Katasztrofálisan indult a várva várt ukrán offenzíva - Fordíthat még ezután az ukrán vezetés?

Amikor június elején megindult a már régen beharangozott ukrán offenzíva, sokan arra vártak, hogy a tavalyi harkivi és herszoni eseményekhez hasonlóak fognak bekövetkezni: órák alatt összeomló orosz védelmi vonalak, fejvesztve menekülő katonák. Ehhez képest a támadás első napjaiban az ukránok gyakran szó szerint fejjel rohantak a falnak, azaz az orosz aknamezőknek és tüzérségnek. Hol ment félre az ukrán ellentámadás, és összeszedheti-e még magát Kijev? Nézzük.

Intő jelek

Amikor az ukrán hadvezetés bejelentette azt, hogy „bármelyik percben” megindulhat a "mindent elsöprő" offenzíva, a legtöbb elemző arra számított, hogy egy nagy méretű támadás előkészítése a tavalyi, rendkívül sikeres műveletéhez fog hasonlítani, azaz az ukrán drónok és tüzérségi egységek hetekig szemezgetni fognak az orosz logisztikai központok, tüzérségi állások és utánpótlási vonalak között, szépen lassan kivéreztetve az orosz védőket, ezt követően pedig egy aránylag kis frontszakaszon kísérlik meg az áttörést.

Az ukrán tüzérség egyébiránt valóban „dolgozott” májusban, ugyanakkor akkora volumenű támadásokra nem került sor, mint tavaly nyáron, amikor nagyjából naponta érkeztek a felvételek az amerikai HIMARS rakéta-sorozatvetők által szétlőtt orosz depókról és parancsnoki állásokról.

Éppen ezért számoltak sokan azzal, hogy az ukrán ellentámadás júniusban sem fog megindulni, mivel az orosz utánpótlási vonalak nagyságrendekkel jobb állapotban voltak a „kívánatosnál”.

Ezzel szemben június első hetében a front négy szakaszán nagyjából egyszerre indult meg az offenzíva:

A leggyengébb láncszemnek számító Bahmut környékén.

Donyeck aránylag gyengén védett déli részén.

aránylag gyengén védett déli részén. A legjobban megerősített orosz állások ellen Zaporizzsja megyében.

Illetve az orosz önkéntesek betörtek az Oroszország nemzetközileg elismert határain belül fekvő Belgorod megyébe.

Míg Bahmut és Belgorod környékén sikerült aránylag gyorsan területeket szerezni (még ha az utóbbi esetében ezeket gyorsan fel is adták), addig a déli frontszakaszon egy támadás nagyjából úgy nézett ki, hogy az ukrán menetoszlop, élén egy, ideális esetben több aknamentesítő járművel, nekigázolt az orosz aknamezőnek.

Az aknamentesítő járműveket aránylag gyorsan kiütötte az orosz tüzérség, ami már hónapok óta körülbelül bokorra belőtte a frontszakaszt, ezután pedig nagyjából el is dőlt a roham sorsa: az aknaszedők mögött felsorakozó járműveket szemből lőtte a tüzérség, ha túl nagy ívben próbáltak meg megfordulni, akkor pedig jó eséllyel ráfutottak egy aknára.

The Ukrainian Army Has Already Lost Half Of Its Unique Leopard 2R Breaching Vehicles by https://t.co/AoXjjBBX0y — Forbes (@Forbes) June 17, 2023

Ezek közben a manőverek közben lehetett látni azt, hogy az ukrán páncélosok egy részét olyan személyzet irányította, akik finoman szólva alulképzettnek tűntek. Míg a háború korai szakaszában az orosz harckocsizók hajtottak visszavonulás közben egymásra, addig ezt most az ukrán kollégáik tették meg többször is.

Bár az elszenvedett veszteségek – legalábbis hadianyag szempontjából – koránt sem voltak olyan katasztrofálisak, mint azt az első napok híradásaiból lehetett látni, egyvalami biztos:

a háború során először az ukrán csapatok önhibájukból baltáztak el egy nagyobb szabású katonai akciót, a lendület pedig mostanra megtörni látszik.

Hol volt a hiba?

Röviden és tömören fogalmazhatunk úgy, hogy az ukrán hadvezetés nagyjából pontról pontra leutánozta az oroszok nem túl sikeres stratégiáját. Megfelelő előkészítés nélkül rontottak neki egy felkészült ellenfélnek, teljes mértékben lebecsülve Moszkva képességeit.

Valószínűleg soha nem fog kiderülni az, hogy Kijev pontosan mire is számított akkor, amikor a hónap elején megindította az ellentámadást. Nem lehet kizárni, hogy arra építették az offenzívát, illetve az azt megelőző látványos propagandakampányt, hogy az orosz védelem Harkivhoz hasonlóan egyszerűen összeomlik, ugyanakkor egyszerűen figyelmen kívül hagyták azt, hogy Oroszország hónapok óta dolgozik a zaporizzsjai frontszakasz megerősítésén. Újabb hasonlóság a tavaly februári orosz stratégiával.

As Ukraine's counteroffensive presses on, Russian forces continue to build new defenses in occupied territory. This updated map shows many of Russia's new fortifications and links each to satellite imagery. (1/5) pic.twitter.com/Y6vFGahfJC — Brady (Africk) June 22, 2023

Kijelenthető az, hogy a déli frontszakaszokon az ukrán erők pillanatnyilag négy igen súlyos problémával néznek szembe:

Az orosz tüzérség többé-kevésbé érintetlen. Volt idejük kiépíteni az állásaikat, illetve megismerni a terepet. Az orosz vonalaknak nekirontó ukrán páncélosokat így nagy pontossággal tudják kilőni.

Volt idejük kiépíteni az állásaikat, illetve megismerni a terepet. Az orosz vonalaknak nekirontó ukrán páncélosokat így nagy pontossággal tudják kilőni. A folyamatos tüzérségi tűz alatt az aknamezőket az ukrán utászok egyszerűen nem tudják felszámolni. Az aknamentesítő járművek száma az ukrán haderőben egyébként is erősen korlátozott, ez az állomány pedig további veszteségeket szenvedett a hetekben.

Az aknamentesítő járművek száma az ukrán haderőben egyébként is erősen korlátozott, ez az állomány pedig további veszteségeket szenvedett a hetekben. Moszkva másfél évnyi háborúzás után rájött arra, hogy van légiereje. Maguk az ukrán katonák ismerték be, hogy lényegében teljesen megfeledkeztek az orosz légicsapások lehetőségéről.

Míg tavaly az ukrán csapatok lényegében a kőkorszakba bombázták vissza az oroszok elektronikus hadviselési képességeit, addig ez a lépés most teljesen elmaradt, így az ellenség – különösen a vontatott tüzérség és megerősített állások – vegzálására kiválóan alkalmas polgári drónok hatékonysága csúnyán bezuhant.

Mindehhez hozzájön az, hogy az ukrán csapatok több fronton indítottak támadást úgy, hogy ezt a rendelkezésre álló fegyverzet mennyisége egyáltalán nem támasztotta alá.

Ukrán oldalról érthető az, hogy a bahmuti frontszakaszon található orosz védelem gyengesége kihagyhatatlan lehetőségként jelent meg, ahogyan az is, hogy Moszkva számára a belgorodi betörés mint hazai, mind nemzetközi színtéren komoly arcvesztéssel jár, ugyanakkor ezek a támadások nem érték el vélt céljukat, azaz a déli frontszakasz meggyengülését átcsoportosítások miatt.

Tetézi a bajt az, hogy az ukránok számára stratégiailag legnagyobb jelentőséggel bíró déli frontszakasz egyszerűen túl széles ahhoz, hogy Kijev a rendelkezésére álló ember és fegyverállománnyal azt több ponton át tudja törni. Míg a relatíve kiépítetlen donyecki frontszakaszon az ukrán erők korlátozott erőforrások bevetése mellett is be tudták horpasztani a frontvonalat, addig Zaporizzsjában falnak ütköztek és meglehetősen kellemetlen veszteségeket szenvedtek el: megvannak például az első kilőtt Bradley lövészpáncélosok és Leopard 2-es harckocsik, valamint csúnyán megugrott az amerikai MaxxPro MRAP-ek veszteségrátája is (igaz, az utóbbi járművet nem éppen frontális támadásokra tervezték).

Mindemellett azt sem lehet kizárni, hogy az ukrán hadvezetést megakasztotta a Nova Kahovka-i gát átszakadása. Azt nem lehet biztosra tudni, hogy Kijev tervezett-e kétéltű támadást a Dnyeperen (mely valószínűleg megbontotta volna valamelyest a Zaporizzsjai védelem egységét), ez a lehetőség azonban most minimum hetekig, de inkább hónapokig kiesik, ahogy azt is számításba kell venni, hogy a katonai vezetés egy részének most egyszerűen muszáj a katasztrófaelhárítással foglalkozni.

Hogyan tovább?

Kellemetlen veszteségek árán ugyan, de az ukrán vezérkar tanult a hibákból:

Az első két hét falnak rohanásai után látványosan visszaesett az orosz vonalakat érő frontális támadások száma, hiszen Kijev is érzékelte, hogy a nehezen pótolható hadi- és emberanyag elvesztése túl magas ár heti 4-5 apró falu visszafoglalásáért.

Kijev további terveinek kiváló indikátora az, hogy tegnap találat érte a Krím-félszigetre vezető egyik legfontosabb útvonalat, a csonhari hidat.

Footage of a presumed Ukrainian Storm Shadow cruise missile strike on the Chonhar bridge in Crimea from this morning. https://t.co/JuBZyZwbGk — Rob (Lee) June 22, 2023

Az ukrán hadvezetés valószínűleg rájött arra, hogy az orosz utánpótlás rombolása nélkül a déli frontszakaszon gyakorlatilag lehetetlen lesz áttörni. Valószínű az, hogy az elkövetkező hetekben az „agresszív felderítés” mellett sokkal nagyobb szerepet fognak kapni a kiemelt orosz célpontok (tüzérség, radarok, elektronikus hadviselésre szolgáló eszközök, repterek, parancsnoki állomások, utánpótlási vonalak) elleni támadások. Ezt a módszert Ukrajna már tökéletesítette, és ők is tisztában vannak működőképességével.

Vélhetően éppen ebből a célból pörgette fel Kijev újra a közepes és nagy hatótávolágú fegyverek miatti kilincselést. Az ukrán HIMARS-állomány minden orosz bejelentés ellenére sértetlen, a sokat emlegetett ATACMS rakéták 300 kilométeres hatótávolsága mellett pedig ismét kínos veszteségeket okozhatnának az orosz csapatoknak.

Nyitott kérdés az, hogy a nyugati hatalmak hogyan állnak hozzá az új fegyverek leszállításához. Az már többször elhangzott, hogy Európa fegyvertartalékai végesek, az Egyesült Államok pedig mindezidáig vonakodott olyan nagy hatótávolságú eszközöket Kijev rendelkezésére bocsáltani, melyekkel Oroszország nemzetközileg elismert határain belül lehet támadásokat indítani.

Az utóbbi problémakör feloldására szolgálhat ugyanakkor a Szabad Oroszország Légió és az Orosz Önkéntes Dandár által végrehajtott belgorodi betörés. Ukrajna ügyesen járt el akkor, amikor orosz nemzetiségű katonákat küldött orosz területre, ugyanakkor sokan furcsán néztek akkor, amikor ezek a csapatok amerikai Humvee és MaxxPro páncélosokkal paroláztak az orosz falvakban.

1 Tank and 2 Armored Vehicles with the Freedom of Russia Legion in the Belgorod Region of Western Russia. pic.twitter.com/N0eWfqrOsT — OSINTdefender (@sentdefender) May 22, 2023

Bár a nyugati hatalmak hivatalosan vizsgálatot indítottak a fegyverek használata miatt, valószínűleg megnyugodva konstatálták azt, hogy a háború során immáron sokadszorra sikerült átlépniük egy Moszkva által húzott vörös vonalat anélkül, hogy annak bármi érdemi következménye lett volna.

Az elmúlt napokban ráadásul láthatóvá vált az, hogy az ukrán ellentámadás „elhasalása” valamelyest ismét felébresztette a nyugati hatalmakat: éppen e cikk írásakor jelentette be például Németország újabb húsz Marder lövészpáncélos leszállítását.

A Kijev rendelkezésére álló eszközökkel egyébiránt továbbra is megoldható az, hogy a tavaly nyári stratégiát követve szépen lassan kilövöldözgessék a fontosabb orosz célpontokat, ezt követően pedig bármilyen meglepően hangzik, továbbra is jó esélyük van az orosz vonalak áttörésére.

Kijev jó döntést hozott akkor, amikor nyár elejére tűzte ki az offenzívát, hiszen az őszi esőzések beálltáig rossz esetben is nagyjából négy hónap van, ennyi idő alatt pedig van esély a haditerv korrigálására.

A tartalékokkal szintén nincsen komoly probléma. Bár az offenzíva első napjaiban látható veszteségek valóban ijesztő képet festhetnek, az igazság az, hogy Kijev nagyjából 12 dandárt különített el a zaporizzsjai és donyecki áttörés kierőszakolására, bevetni azonban eddig csak hármat vetett be.

Az ukrán ellentámadás első szakasza Kijev számára egyértelmű kudarc volt. A hibás tervezés, és az orosz védelem lebecsülése miatt komoly árat fizettek az ukrán csapatok, a rendelkezésre álló fegyverzet azonban továbbra is lehetővé teszi a déli frontszakaszon való áttörést akkor, ha Kijev visszatér a tavaly sikeresen alkalmazott stratégiájához, és az eszeveszett rohamok helyett először az meggyengíti az orosz védelmi képességeket.

Az ukrán hadvezetésnek mindemellett rá kell jönnie arra, hogy a frontvonal teljes szélességében való támadáshoz nem áll elég erőforrás a rendelkezésükre, egy koncentrált akcióval, lehetőleg a gyengébben védett donyecki régióban valószínűleg sokkal nagyobb sikereket érnének el.

A címlapkép illusztráció, egy Herszon megyében kilőtt BMP-1-es lövészpáncélos látható rajta. Forrás: Wojciech Grzedzinski/Anadolu Agency via Getty Images