Videó: nem sokat ért a barikád, simán áttört a Wagner csoport

Gyorsan haladnak Moszkva felé a Wagner csoport lázadói: a főváros és a regionális hatóságok is barikádokkal próbálják hátráltatni a zendülők menetoszlopait.

Nagyon úgy fest, hogy ezek a barikádok nem sokat érnek: nemrég kikerült a közösségi médiába egy állami karbantartó-járművekből állított barikád, melyet láthatólag nagyon könnyen áttört a Wagner csoport.

A felvételek alapján úgy tűnik, könnyedén félre lökte az útból a lázadók konvoja, jó eséllyel még csak fegyvereket sem kellett használniuk az áttörés során.

️A road blockade broken through by PMC Wagner on the M4 highway near the Ikorets River south of Voronezh Rybar pic.twitter.com/dBYB3GaPZ3