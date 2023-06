Egynapos polgárháborút robbantott ki a Wagner csoport – Mégis mi történt hétvégén Oroszországban?

Péntek este még sokan Jevgenyij Prigozsin újabb valós tartalom nélküli figyelemfelkeltő akciójának gondolták azt a bejelentést, mely szerint a Wagner csoport meg fogja támadni Moszkvát annak érdekében, hogy elmozdítsák a szerintük feladatuk ellátására alkalmatlan Szergej Sojgu védelmi minisztert és Valerij Geraszimov vezérkari főnököt. Másnap délelőttre a zsoldoscsoport tényleg megindult az orosz főváros felé, pusztán azért, hogy estére hirtelen meggondolják magukat. Mégis mi történt hétvégén Oroszországban, mi vezetett a Wagner lázadásához, és mi lehetett az oka annak, hogy Prigozsin ilyen hirtelen fújt visszavonulót? Nézzük, mi állhat ennek a lázálomnak a hátterében.

Egyáltalán mi történt?

A rövid életű Wagner-lázadás egyetlen biztos pontja az események folyása. Az orosz állami média, a Wagner Telegram-üzenetei és az orosz milbloggerek meglehetősen pontos képet festettek arról az eseménysorozatról, ami péntektől szombatig lezajlott.

Az érdemi történések akkor indultak be, amikor Jevgenyij Prigozsin Wagner-vezér péntek este egy tőle megszokott hangnemű, üvöltözős videóban ismét elmondta azt, hogy az orosz hadvezetést nem érdekli a katonák élete, vágóhídra küldik az embereket és alkalmatlanok a haza védelmére. Prigozsin ekkor jelenti be azt, hogy erőszakkal fogják leváltani a védelmi minisztérium és a vezérkar fejeseit, de hozzáteszi, hogy az elnöki hatalmat és a kormányt nem fogják bántani.

Prigozsin újabb kifakadásának apropóját az adta, hogy egyes hírek szerint az orosz védelmi minisztérium hűségesküt várt az egyébként hivatalosan senki alá nem tartozó zsoldosoktól, majd meg nem erősített hírek szerint rakétatalálat érte az egyik Wagner-bázist is.

A hadúr kijelentéseit ekkor kevesen vették komolyan, ugyanakkor a Bahmut környékén állomásozó ukrán csapatok már itt bejelentették, hogy lövöldözést észleltek a település környékén, melynek ők nem voltak a résztvevői.

Innentől gyorsan eszkalálódtak az események: szombat hajnalban a Wagner kezén volt a dél-oroszországi Rosztov-na-Donu városa, reggelre pedig Putyin is elismerte azt, hogy árulás történt az országban, igaz, név szerint sem Prigozsint, sem a Wagnert nem említette.

The Wagner PMC Group has announced that they have Captured the Southern Military District Headquarters within the the City of Rostov-on-Don in the Rostov Region of Southwestern Russia. pic.twitter.com/730rL9uetq — OSINTdefender (@sentdefender) June 24, 2023

Délelőtt a Wagner meg is indult északra, és ekkor már az orosz fegyveres erőkkel való összetűzésekről is érkeztek hírek: több helikoptert lelőtt a Wagner légvédelme, illetve egy meglehetősen ritka Il-22-es repülő parancsnoki központ is lezuhant. Mindettől függetlenül a zsoldosok rendkívüli sebességgel, az esetleges kormánypárti ellentámadással egyáltalán nem törődve robogtak a főváros felé, délre elérték Voronyezst, majd folytatták útjukat.

Szintén a délelőtti órákban jelentette be a Prigozsinnal az elmúlt időszakban egyébként is rivalizáló csecsen hadúr, Ramzan Kadirov azt, hogy csapatai megindultak Rosztov felé. A Moszkva felé vezető utakat lezárták, egyes értesülések szerint a hidakat is aláaknázták, elkerülhetetlennek tűnt az, hogy a Wagner eléri a Moszkva előtti utolsó védvonalnak számító Oka folyót.

Majd amilyen gyorsan kirobbant a forradalom, olyan gyorsan abba is maradt: Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök közbenjárására a Wagner valamilyen megmagyarázhatatlan okból meghátrált, egyes értesülések szerint amnesztiát ígértek Prigozsinnak azért cserébe, hogy leállítja a műveletet. A zsoldosvezér napokra eltűnt, majd bejelentette, hogy a hozzá hűséges zsoldosokkal Fehéroroszországba költözik, ahol az ottani atomfegyverek védelméért fognak felelni. Prigozsin mindemellett sajnálatát fejezte ki a halott orosz katonák miatt.

Ezt követően napvilágot láttak olyan feltételezések, melyek szerint Prigozsin és Putyin megegyezett abban, hogy a zsoldosokat Afrikába vezényelik át, és leváltják Sojgut, ugyanakkor hétfőre világossá vált, hogy a közeljövőben egyik esemény sem fog bekövetkezni.

Az események zavarossága a téma szakértőit is gondolkodóba ejtette. El lehet mondani azt, hogy a háború során ilyen szélsőségesen még nem igazán oszlottak meg a vélemények arról, hogy pontosan mi is történhetett, mi több, a legtöbb elemző nyíltan kijelenti, hogy ők is inkább tippelni tudnak, mint biztosat mondani. Mindazonáltal a vélemények két nagy csoportra oszthatóak: az orosz mesterterv mellett érvelőkre és azokra, akik szerint valóban valamiféle puccskísérletet láthattunk.

Minden a tervek szerint halad?

A szélsőségesen oroszpárti megszólalók természetesen a hétvégi eseményekben is az Ukrajna, illetve a Nyugat legyőzésére létrehozott mesterterv elemeit vélték felfedezni, ugyanakkor ezen az oldalon sem láthatunk teljes egyetértést abban, hogy pontosan mire is volt jó ez a „lázadás”.

Az egyik népszerű elmélet az, hogy az egész lázadósdit azért játszotta el a Wagner csoport, hogy „feltűnés nélkül” Fehéroroszországba tudjanak menni azért, hogy onnan meglepetésszerű támadást indíthassanak Kijev ellen. Nem nehéz belátni azt, hogy az elképzelés számos sebből vérzik.

Egyfelől a Wagner hétvégi akciója minden volt, csak feltűnésmentes nem.

Az Oroszországon végigparádézó, közben helikoptereket lelövöldözgető zsoldosoknál még az is kevésbé lett volna látványos, ha Prigozsin egyszerűen bejelenti azt, hogy új feladatot kaptak, mely miatt Ukrajna északi szomszédjába helyezik át a bázisukat.

Ukrajna is valószínűtlennek tartja azt, hogy a Wagner északról próbáljon meg betörni az országba, ráadásul még ha így is lenne, komoly problémákkal kéne szembenézniük.

A Wagnernek kilenc hónapjába, valamint Prigozsin szerint húszezer emberébe került az, hogy elfoglalják a Kijevnél több mint hússzor kisebb, közepes jelentőséggel bíró Bahmut városát, így lényegében kizárható az, hogy a Donbaszban meggyengült Wagner képességei elégségesek lennének a főváros lerohanásához.

A helyzet akkor sem lenne fényesebb, ha a zsoldosok segítséget kapnának Minszktől. A fehérorosz haderő meglehetősen gyengén felszerelt, ráadásul tapasztalatlan, így még velük kiegészülve sem kecsegtetne túl sok jóval a Wagner kijevi akciója.

Egy másik népszerű elmélet szerint Putyin a Wagner lázadásával akarta letesztelni a lakosság és a fegyveres erők hűségét. Az elmélet hangoztatói értelemszerűen sikeresnek írják le ezt a műveletet, de ha megnézzük azt, hogy a hadsereg és a civilek hogyan reagáltak a Wagner előretörésére, akkor valamelyest árnyaltabb képet kaphatunk:

A Wagner-ellenes orosz „népfelkelés” lényegében teljesen elmaradt. Míg a gyakran párhuzamként hozott 1991-es puccskísérlet során a lakosság gyakran fegyver nélkül próbálta meg útját állni a kormányellenes erőknek, addig hétvégén ilyen ellenállásnak nyoma sem volt.

Míg a gyakran párhuzamként hozott 1991-es puccskísérlet során a lakosság gyakran fegyver nélkül próbálta meg útját állni a kormányellenes erőknek, addig hétvégén ilyen ellenállásnak nyoma sem volt. Az orosz fegyveres erők lényegében nulla ellenállást tanúsítottak a Wagnerrel szemben, néhány alkalommal helikopterről rájuk lőttek, de sem a Nemzeti Gárda, sem pedig az orosz tartalékos csapatok nem indultak meg a zsoldosok ellen. Egyedül Kadirov csecsen harcosai vizsgáztak jelesre.

néhány alkalommal helikopterről rájuk lőttek, de sem a Nemzeti Gárda, sem pedig az orosz tartalékos csapatok nem indultak meg a zsoldosok ellen. Az orosz államapparátus és közigazgatás lényegében végig hallgatott. Putyin elmondta, hogy árulás történt, de a Wagner fő célpontjának számító Geraszimov és Sojgu két napra eltűnt , egyetlen baráti állam sem ajánlott föl érdemi segítséget, a médiában is nagyjából annyi jelent meg, hogy a lakosság legyen szíves nem utcára menni.

, egyetlen baráti állam sem ajánlott föl érdemi segítséget, a médiában is nagyjából annyi jelent meg, hogy a lakosság legyen szíves nem utcára menni. Az orosz oligarchák még ehhez képest is alulteljesítettek, jelentős részük egyszerűen magángépre ült és Törökországba menekült. Egyes értesülések szerint még a híresen nagyokat mondó Dmitrij Medvegyev is inkább az előre be nem jelentett nyaralás mellett döntött.

Egyes értesülések szerint még a híresen nagyokat mondó Dmitrij Medvegyev is inkább az előre be nem jelentett nyaralás mellett döntött. Mi több, a Rosztovból kivonuló Wagnert sztárokként kezelte a lakosság, míg a helyükre érkező regulárisoknak jelentősen kevésbé örültek.

Final Celebrations and Pictures are being taken by Wagner PMC Forces as they begin their Withdrawal from the City of Rostov-on-Don in Southwestern Russia. pic.twitter.com/pwoUOI5U5d — OSINTdefender (@sentdefender) June 24, 2023

Cikkünk írásakor természetesen már megjelent a hivatalos orosz narratíva, melynek értelmében az orosz haderő hősies ellenállásának köszönhető az, hogy a külföldről megszervezett puccskísérlet kudarcba fulladt, ez a közlemény azonban értelemszerűen nem a külföldi elemzőknek, hanem a lakosságnak szól, így valóságtartalma is csekély.

Lázadás, de miért?

A kevésbé oroszpárti elemzők körében a hétvégi jelenség jóval több fejvakargatást szült, így a vélemények is nagyságrendekkel megosztottabbak. Könnyen elképzelhető az, hogy eredetileg Prigozsin is inkább amolyan figyelemfelkeltő akciónak szánta a mini lázadást, az orosz légierő gépeinek lelövése, valamint a gyors előretörés azonban megrémítette a zsoldosvezért, így elfogadhatónak találta azt, hogy „kiegyezik döntetlenben”, azaz felhagy az orosz hadvezetés leváltásáról szőtt terveivel, cserébe megtarthatja életét, illetve vagyonát.

️The moment when the Russian Air Force attacked a civilian truck in the Voronezh region.The passenger and the driver died on the spot pic.twitter.com/haiteLjpAa — Ukrainian (Front) June 24, 2023

Ezen a ponton érdemes megjegyezni azt, hogy bár Prigozsin a szó szoros értelmében egy nagy befolyással bíró gengszter, hozzá hasonló befolyású emberek esetében is indokolatlanul gyakori elhalálozási ok a nyitott ablakokon való kizuhanás, illetve a két darab tarkólövés útján végrehajtott öngyilkosság.

Az orosz politikai életben kevesen érezhetik teljes biztonságban magukat, Prigozsin sem kivétel ez alól.

Megjelent egy olyan narratíva is, mely szerint Prigozsin számára bőségesen elég volt az, hogy a mindenható orosz államba való hitet a két napos lázadással megingatja, majd visszavonulót fúj, és Minszkben kivárja azt, hogy az orosz államvezetés magától összeomoljon, mindazonáltal jelenleg nem látjuk annak jeleit, hogy akár Geraszimov és Sojgu, akár Putyin pozíciója érdemben megingott volna.

Az, hogy mik lesznek a lázadás hosszútávú hatásai, csak hetek múlva fogjuk látni.

Egyes szélsőséges vélemények szerint maga Lukasenka szeretné saját magát jobb pozícióba manőverezni a Wagner „leigazolásával”, és való igaz az, hogy a diktátor ellen a múltban szerveztek tüntetéseket, melyek megismétlését nagyban nehezítené a pár ezer börtönből toborzott zsoldos jelenléte, ugyanakkor érdemes tényként kezelni azt, hogy Lukasenka a gyakorlatban addig maradhat Fehéroroszország tejhatalmú elnöke, ameddig Putyin elnök ezt így látja jónak.

Éppen ebből kifolyólag Lukasenka „lázadása” sem lenne túlzottan logikus, hiszen amennyiben valamilyen módon megingatná a Putyinba otthon vetett bizalmat, úgy éppen legfontosabb saját támogatójától fosztaná meg magát.

Még a fehérorosz helyezkedéshez mérten is meredek vélemény az, amely alapján Prigozsin kizárólag azért rendezte meg a lázadást, hogy a Voronyezs környékén tárolt atomfegyverekre rátegye a kezét, ezzel pedig lényegében élete végéig bebiztosítaná magát az Oroszország által dominált régióban. Az, hogy egy ilyen fiaskót sem Oroszország, sem a Wagner nem verne nagy dobra, alapvetésnek tekinthetünk, ugyanakkor a nyugati hatalmak – vélhetően éppen egy ilyen lehetőségtől tartva – szintén árgus szemekkel figyelték az orosz atomfegyverek mozgását, és állításuk szerint nem észlelték azt, hogy Prigozsin tömegpusztító fegyverekre tett volna szert.

Pillanatnyilag semmit nem lehet biztosra mondani azon kívül, hogy az elmúlt hétvége a háború legkuszább eseménysorozatát hozta el. Valószínű az, hogy hallani fogunk még a lázadásról, illetve Prigozsinról, azt azonban, hogy mi is fog történni, lehetetlen magabiztosan megállapítani.

Címlapkép: Jevgenyij Prigozsin Wagner-vezér a lakosság üdvrivalgása mellett elhagyja Rosztov-na-Donu városát. Forrás: Stringer/Anadolu Agency via Getty Images