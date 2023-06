Három évtizede nem történt olyan Oroszországban, mint a Wagner lázadása – Ismétli önmagát a történelem?

A Wagner csoport június 24-i lázadásához hasonlót Oroszország több mint három évtizede nem látott. Az akkor még a Szovjetunió fővárosaként működő Moszkvában 1991. augusztus 19-e és 22-e között zajlott le egy puccskísérlet, melynek során a kommunista vezetés keményvonalasai megpróbálták megmenteni a haldokló Szovjetuniót, de végül csak annak bukásához járultak hozzá. Vajon Prigozsinék felkelése hasonló folyamatokat indíthat el a putyini Oroszországban?

A puccskísérlet

Halotti csend volt kedd [1991. augusztus 20.] reggel hét órakor Moszkva legtöbb részén. Egyedül az oroszországi parlament felé vezető utaknál lehetett felfedezni, hogy az élet azért zajlik. A parlamenthez vezető összes utat és hidat a Jelcinhez hű katonai alakulatok és több ezer moszkvai védi

– olvasható az MTI tudósítása, amelyet az augusztus 20-i ünnepnapot követően 1991. augusztus 21-én közöltek a magyar napilapok. A moszkvai események Magyarországon is címlapra kerültek, együtt azzal a hírrel, hogy II. János Pál pápa augusztus 20-án fejezte be első, háromnapos magyarországi látogatását, és hazautazott a Vatikánba.

Természetesen a nemzetközi sajtó is a Szovjetunión belül történtektől volt hangos, ugyanis a keményvonalas kommunisták által kezdeményezett háromnapos puccskísérlet azzal fenyegetett, hogy a semmibe vesznek Mihail Szergejevics Gorbacsov pártfőtitkár és szovjet elnök reformjai (peresztrojka, glasznoszty), valamint az az évek óta tartó enyhülési folyamat, amely az Egyesült Államok és a Szovjetunió közötti hidegháború békés lezárását hozta el. George H. W. Bush amerikai elnök kemény hangvételű nyilatkozatban ítélte el a puccsisták akcióját, és ideiglenesen leállította a Szovjetuniónak juttatott amerikai pénzügyi támogatást.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 09. 09. Szokatlan lépéssel üzent a világnak Putyin – Ezért hagyta ki az orosz elnök Gorbacsov temetését

A puccskísérletet a „nyolcak bandájaként” emlegetett Rendkívüli Állapot Állami Bizottsága vezette, melynek tagja volt többek között Gennagyij Jajanev, a Szovjetunió alelnöke, Valentin Pavlov miniszterelnök, Vlagyimir Krjucskov, a KGB vezetője, vagy éppen Dmitrij Jazov védelmi miniszter. Összeesküvésüket az váltotta ki, hogy augusztus 20-ára volt meghirdetve a Szovjetunió új szerződésének aláírása, amely az államszövetséget megalapító 1922-es szerződés helyébe lépett volna, és amely sokkal több önállóságot biztosított volna az egyes tagköztársaságoknak.

Tankok a Vörös tér közelében Moszkvában az 1991 augusztusi puccs idején. Almog / Wikimedia Commons

Gorbacsov éppen krími dácsájában vakációzott, amikor a puccs szervezői augusztus 18-án felkeresték, hogy hirdessen rendkívüli állapotot és állítsa le az új szovjet államszerződés aláírását. Mivel az elnök elutasította a kérést, elvágták a külvilágtól, a KGB erői pedig körülvették a nyaralóját. Gorbacsovról két napig semmit nem lehetett hallani, Bush amerikai elnök sem tudta elérni telefonon, miközben a puccsisták azt közölték, hogy betegsége miatt nem tudja ellátni feladatait.

Augusztus 19-én hétfőn az éj leple alatt alakult meg a Rendkívüli Állapot Állami Bizottsága, amely rögtön rendkívüli állapotot hirdetett az egész Szovjetunióra: kijárási tilalmat rendelt el, és betiltotta a független sajtótermékek megjelenését, illetve sugárzását.

Azonos első oldallal jelent meg kedden a kilenc engedélyezett moszkvai lap. Az első oldalon a lapok kivétel nélkül a rendkívüli helyzetet felügyelő állami bizottság hivatalos közleményeit és a TASZSZ hírügynökség beszámolóit helyezik el. A belső oldalakat a TASZSZ jelentéseivel töltik fel, s ezért az egész moszkvai sajtó rendkívül uniformizált

– tudósított az MTI.

A bukás

A puccsisták több ezer katonát, valamint több száz tankot és egyéb katonai járművet vezényeltek Moszkvába. Gorbacsov után a legfontosabb vezető ekkor Borisz Jelcin volt, aki ugyanez év július 10-én lett az akkor még szovjet tagköztársaságként működő Oroszországi Föderáció elnöke. A KGB Alfa kommandója körülzárta ugyan Jelcin Moszkva melletti rezidenciáját, de Krjucskov KGB-főnök nem rendelte el a letartóztatását.

Jelcin ekkor úgy döntött, az orosz kormány épületéhez megy, ahol már több tízezer puccsellenes tüntető gyülekezett, de az odarendelt katonák egy része is a demonstrálók mellé állt. A puccskísérlet egyik fontos momentuma volt, amikor

az orosz elnök felállt egy tank tetejére, és az államcsínnyel szembeni ellenállásra biztatta a tüntető tömeget,

illetve általános sztrájkot hirdetett.

Borisz Jelcin orosz elnök egy tank tetején állva szólít fel a puccs elleni küzdelemre Moszkvában 1991. augusztus 19-én. Wojtek Laski/Getty Images

A moszkvai tüntetők, akiknek száma 200 ezer körülire emelkedett, később összecsaptak a szovjet haderő katonáival, ami három civil halálos áldozatot követelt. (Nekik Gorbacsov később posztumusz a Szovjetunió Hőse kitüntetést adományozta.) A puccs szervezői azonban megijedtek a tömeg határozott fellépésétől és a vérontástól, és hamarosan kicsúszott a kezükből az irányítás.

A keményvonalas kommunista rendszer visszaállítására tett kísérlet akkor bukott meg, amikor világossá vált, hogy a puccs vezetői csak tömeges vérontással érhetik el céljukat, ami az országot polgárháborúba sodorhatta volna

– írta korabeli tudósításában a The Washington Post.

Jazov védelmi miniszter elrendelte a csapatok visszavonását Moszkvából. Augusztus 21-én a puccsisták néhány vezetője Gorbacsovhoz repült a Krímbe, de ő nem akart velük tárgyalni.

Hiányzott belőlük a politikai akarat és a hajlandóság arra, hogy felelősséget vállaljanak az országért

– mondta el később a keményvonalas, a rendkívüli állapotot támogató akkori szovjet parlamenti képviselő, Viktor Alksznisz.

A puccskísérlet végül három nap alatt elbukott, Gorbacsov repülőgépe augusztus 22-én, nem sokkal éjfél után landolt Moszkvában. A gépen fent ült a KGB-vezér Krjucskov is, már rendőri őrizetben. A „nyolcak bandájának” tagjait letartóztatták, pert indítottak ellenük, de 1994-ben mindannyian amnesztiát kaptak. Gorbacsov a puccs leverése után ismét ténylegesen is a Szovjetunió vezetője lett, de

az igazi győztes nem ő volt, hanem Jelcin.

A puccsisták végül csak meggyorsították azt, amit el akartak kerülni: a Szovjetunió felbomlását, amely négy hónappal az államcsínykísérletet követően be is következett. A tagköztársaságok függetlenné váltak, köztük a legnagyobb, az Oroszországi Föderáció is Jelcin vezetésével.

Mihail Gorbacsov és Borisz Jelcin az államcsínyt követően. Georges DeKeerle/Sygma via Getty Images

Az augusztusi puccs és a júniusi lázadás

Kézenfekvő összehasonlítani az 1991 augusztusi kommunista puccskísérletet a Wagner zsoldoscsoport mostani lázadásával, bár valójában több a különbség, mint a hasonlóság a két eseménysorozat között. Amiben leginkább hasonlítanak, az a gyors bukás, de ezenkívül elsősorban a különbségek feltűnők.

Meg kell jegyeznünk persze, hogy a Wagner lázadásáról még sok mindent nem tudunk, és nincs meg a kellő történelmi távolság sem a történtek összetett értelmezéséhez. Egyelőre az sem teljesen világos, mi is volt tulajdonképpen Jevgenyij Prigozsin Wagner-vezér célja: ha hihetünk neki, akkor Szergej Sojgu védelmi minisztert és Valerij Geraszimov vezérkari főnököt akarta eltávolíttatni, illetve nagyobb önállóságot és több pénzt kiharcolni a zsoldoshadseregnek. Prigozsin úgy érezhette, hogy megrendült a pozíciója amiatt, hogy július 1-ig minden önkéntes alakulatnak le kell szerződnie a védelmi minisztériummal, és valószínűleg meg akarta mutatni, hogy őt nem lehet félreállítani, vele és harcosaival mint komoly fegyveres erővel kell számolni.

Ha ez így van, a Wagner akciója nem államcsínykísérlet volt, hanem lázadás vagy felkelés, amelynek nem volt célja a hatalom megragadása és átvétele. Ezzel szemben az 1991-es eseménysorozat valóságos puccs volt; a puccsistáknak, ha csak rövid időre is, de sikerült megszerezniük a tényleges ellenőrzést a Szovjetunió fölött.

Az augusztusi államcsínyben részt vett a Szovjetunió alelnöke, a kormányfő, a nagy hatalmú titkosszolgálat, a KGB vezetője, a védelmi miniszter és a belügyminiszter is. Jevgenyij Prigozsin viszont nem rendelkezik hivatalos tisztséggel, csak egy vállalkozó, akinek – egyébként illegálisan működő – katonai magánvállalata van. Bár az orosz haderő és a biztonsági szervek egy kis része átállt, a fegyveres testületek egésze egyáltalán nem csatlakozott a lázadáshoz, ráadásul egyetlen tényleges politikai hatalommal rendelkező tisztviselő sem fejezte ki támogatását irányába.

Míg azonban az 1991-es puccsal szemben nagy népi ellenállás bontakozott ki, társadalmi támogatás ellenben nem volt az államcsíny mögött, Prigozsint tapsorkán fogadta, mikor távozott Rosztov városából, a Wagner-menettel szemben viszont nem bontakozott ki társadalmi ellenállás,

bármennyire dicsérte is Vlagyimir Putyin hétfői beszédében az orosz társadalmat egységéért és az alkotmányos rend szilárd támogatásáért. Úgy tűnik, a keresetlen stílusáról ismert Wagner-vezér sikeresen ült föl egy populista, elitellenes hullámra: a védelmi minisztériumot és a katonai vezetést illető harsány kritikái rezonáltak a lakosság egy részénél. Míg az 1991-es államcsíny idején a puccsisták jelentették a kiöregedett, népszerűtlen elitet, Jelcin pedig az új idők ígérete volt, most mintha Prigozsinnal fújtak volna új szelek, szemben a hatalomba begyöpösödött orosz vezetéssel.

Bár Putyin népszerűsége továbbra is töretlen, a független Levada Központ közvélemény-kutatása szerint a többi politikus jelentősen mögötte kullog. Ami miatt Putyinnak igazán fájhat a feje, az az, hogy ha valaki ugyanúgy képes megpengetni az orosz birodalmiság és harcias patriotizmus húrjait, ahogy ő, emellett a lakosság nagy része új ígéretet lát benne a megrögzült struktúrákkal és az elmozdíthatatlannak tűnő elitekkel szemben, az képes lehet megrengetni rendszerét. Az 1991-es puccskísérlet utólag egy évtizedeken keresztül megingathatatlannak tűnő rendszer halálsikolyának bizonyult. Kérdés, a Wagner lázadása vajon a Putyin-rendszer haldoklását jelzi-e.

Címlapkép: Tüntetők trolibuszokkal torlaszolják el a tankok útját az 1991-es augusztusi puccs idején Moszkvában. Alain Nogues/Sygma/Sygma via Getty Images