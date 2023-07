Az egész világra veszélyes lehet a Tajvan körüli nagyhatalmi feszültség - Sosem látott gazdasági válság van a nyakunkon?

Az elmúlt években Kína globális szerepe jelentősen növekedett, és elkezdett az Egyesült Államok vetélytársává előlépni. Peking a növekvő geopolitikai befolyás miatt szeretné érvényesíteni akaratát több konfliktusos térségben és vitában is. Kína figyelmének központjában Tajvan szigete van, amit Peking saját területének tekint. A térség vált azonban a kínai és az amerikai globális nagyhatalmi szándék elsődleges ütközési pontjává is. A téma több kutatóintézet figyelmét is felkeltette, amelyek igyekeztek forgatókönyveket készíteni a konfliktus eszkalálódásának esetére. Megnéztünk kettőt ezek közül.

Kína az 1990-es évek kezdete óta sosem látott fellendülésen ment keresztül, mára a világ második legerősebb gazdasági erejévé nőtte ki magát. A gazdasági felemelkedés mellett az ország társadalmi-politikai és katonai potenciálja is folyamatosan nőtt.

A növekvő befolyással párhuzamosan Kína sokkal asszertívebb is lett: számos platformon próbálja egyre dinamikusabban érvényesíteni a pekingi vezetés saját politikai akaratát.

Az 1949-ben véget érő kínai forradalom lényegében két, magát egyaránt Kínának nevező államberendezkedés létrejöttét eredményezte, a demokratikus Kínai Köztársaság, vagyis Tajvan és a kommunista Kínai Népköztársaság a mai napig de facto külön entitásként működik. A "két Kína" kölcsönösen nem ismeri el egymást, viszont mostanra lett akkora ereje Pekingnek, hogy érvényesíteni szeretné akaratát már Tajvan szigete felett is.

Az Egyesült Államok ezt nem nézi tétlenül, és igyekszik korlátozásokkal, katonai szövetségek kialakításával visszaszorítani a kínai törekvéseket. Az elmúlt években többször is feszültté vált a helyzet, azonban eddig a nyílt, katonai konfliktus kialakulását sikerült elkerülni. Most született több tanulmány is a témában, amelyek azt ecsetelik, hogy milyen következményekkel járnának a világra nézve, ha a konfliktus eszkalálódását a jövőben már nem lehetne kivédeni.

Az Atlantic Council és a Rhodium Group tanulmánya

Két amerikai elemzőház, az Atlantic Council és a Rhodium Group közös tanulmányában egy enyhébb forgatókönyvet vizsgálnak, amikor tényleges katonai összecsapásokig nem fajul a helyzet. A tanulmány elkészülésének alapját az adta, hogy a szerzők szerint a helyzet hasonló Tajvan körül, mint Ukrajnában volt korábban. Ráadásul az orosz-ukrán háború nem elvonta, hanem sokkal inkább ide irányította a világ vezetőinek tekintetét. A tajvani szituáció könnyen éleződhet ki még jobban a felek között, így érdemes a konfliktus várható következményeivel is számolni.

A konfliktus közvetlen kiváltásához számos ok vezethet, így a status quo felrúgása Tajvan vagy Kína részéről, az erősödő térségi és globális Washington-Peking versenyfutás, a kínai katonai potenciál növekedése, vagy akár a közelgő tajvani választások is.

A tanulmány szerint az egyre feszültebbé váló tajvani helyzetben eljöhet az a pont, amikor a G7 országok Oroszország ellen bevezetett szankciós csomaghoz hasonlót alkalmaznának Kína ellen.

Van azonban egy fontos különbség: a kínai gazdaság mérete nagyjából tízszerese az orosznak.

A Tajvani-szoros helyzetének eszkalációja mindenki számára nagyon költséges lenne

- mondta Charlie Vest, a Rhodium Group vezetője.

A szankciókat a legsebezhetőbb kínai ipari szereplők ellen vetnék be, így például a listán lehetnek vegyipari, fémipari, elektronikai és közlekedési vállalatok. Ezen vállalatok némelyikére már most is vannak nyugati korlátozások. A kiválasztás esetén kiemelkedő szempont, hogy bár elkerülhetetlen lenne a Nyugat számára is a gazdasági kár, mégis a kínai fél pénzügyi kiesései legyenek nagyobbak.

A szankciók – az orosz példához hasonlóan - három szempontból érhetik Kínát. Pont az oroszok ellen hozott szankciók mutatták meg, hogy a G7-nek milyen széles lehetőségei vannak hasonló intézkedéseket hozni:

Az első csomag a kínai pénzügyi szektort érintheti.

érintheti. A második a kínai politikai és katonai vezetés ellen jöhet létre.

ellen jöhet létre. A harmadik csomag pedig a kínai katonai iparhoz kapcsolódó gyártási szektor ellehetetlenítését célozza majd meg.

Amennyiben a G7-es országok bevezetik ezeket az intézkedéseket, akkor

az összesen 3 billió dolláros kárt okoznak az államoknak. Vagyis a világgazdaság jó eséllyel példátlan válságba sodródna; egy ilyen szankciós háború hatásait egészen biztosan Európában, itt, Magyarországon is éreznénk a bőrünkön.

Az összeg nagyjából a teljes brit gazdaság méretét jelenti, ráadásul egy ekkora pénzügyi kiesést az országok még erőteljes koordinációval sem tudnának könnyen megoldani. Különösen ezért a katonai beavatkozás előtt nehezen elképzelhető, hogy politikailag támogatott lenne a nyugati országok lakosságának körében az ekkora költségekkel járó szankciós elképzelés.

A riport szerint azonban érdemes óvatosan kezelni a szankciókat.

Egyrészt világos, hogy Peking nem nézné tétlenül a hasonló intézkedéseket. Jó példa erre a tanulmányban leírt kínai repülőgépipart érintő esetleges korlátozások. Ez például a komoly károk mellett erőteljes ellátási nehézségeket is okozna a nyugati gyártóknál.

Jó példa erre a tanulmányban leírt kínai repülőgépipart érintő esetleges korlátozások. Ez például a komoly károk mellett erőteljes ellátási nehézségeket is okozna a nyugati gyártóknál. Az is egyértelmű a korábbi tapasztalatok alapján, hogy a szankciós politikák mérsékeltebb sikereket érnek el, mint azt az előzetes elképzelések mutatják. A kutatók szerint összességében csak az esetek egyharmadában nevezhető a szankciós büntetőpolitika egyértelmű sikernek.

A kutatók szerint összességében csak az esetek egyharmadában nevezhető a szankciós büntetőpolitika egyértelmű sikernek. Harmadrészt pedig fontos, hogy a szankciók nem rövid, hanem hosszabb távon fejtik ki igazán hatásukat. Akár éveket is kell várni arra, hogy valóban hassanak a büntetések. Egy invázió időtartama azonban ennél sokkal rövidebb időtartamú is lehet.

Hasonló korlátozások kidolgozását nehezítené azonban még az is, hogy a G7-csoport tagjai között is erőteljes érdekellentétek húzódnak meg. Emiatt nem, vagy csak nagyon lassan lehetne konszenzust kialakítani a megfelelő koordinációról. Vest azt mondja, hogy a nyugatnak nem is szabad csak kizárólagosan a gazdasági intézkedésekre hagyatkoznia a Kína elleni elrettentés lehetőségére, hanem más eszközöket is be kell vetniük Peking ellen.

Az Economist Intelligence Unit háborús forgatókönyve

Hasonló témában készített tanulmányt az Economist Intelligence Unit (EIU) is. A szervezet nemrégiben megjelent könyvében egy drámaibb forgatókönyvet vizsgáltak. A szerzők egy olyan lehetséges hatástanulmányt írtak, ahol fegyveres összecsapásokig eszkalálódik a vita, amelyben az Egyesült Államok is szerepet vállal.

Dél-Koreát, Japánt és a Fülöp-szigeteket érné a legerősebb hatás, ha háborúba torkollna a feszültség Tajvan szigete körül.

Ezen országok ellátási láncai gyakorlatilag teljesen összeomlanának, ezért a helyzetük gyorsan kritikussá válna. Komoly veszélynek lenne kitéve továbbá a teljes délkelet-ázsiai térség, de Hongkong és Ausztrália is sebezhetővé válna.

A regionális információs és kommunikációs technológiai termelési és ellátási hálózatok pusztulása aránytalan sokkot okozna Északkelet- és Délkelet-Ázsiában

– áll a kötetben. Először a tengeri hajózást és a légi logisztikai kapcsolatokat érintene egy háború, mivel jelenleg a legfontosabb útvonalak Tajvani-szoroson vezetnek keresztül. Egy esetleges Kínai Köztársaság és Kínai Népköztársaság között kialakuló konfliktus esetén ez lenne az összecsapások legfontosabb színhelye.

Bizonyos, hogy a tengeri forgalmat új útvonalakra kellene terelni, viszont ez jelentős gazdasági károkat okozna. Egyrészt megnövekedett idő-, és üzemanyagköltségekkel kellene számolni, másrészt a biztonsági kockázatok miatt a biztosítások díja is többszörösére emelkedne.

A háború mindemellett drámai hatást gyakorolna a világ technológiai szektorára is, jelenleg Tajvan állítja elő a chipgyártáshoz elengedhetetlen félvezetők közel 65%-át. Amennyiben ennek a gyártása leállna, és a szigetről nem jutnának el a létfontosságú eszközök a világ többi részére, az világszerte problémákat okozna. Tajpej ráadásul a gyártáshoz elengedhetetlen alapanyagokat is szomszédjaitól vásárolja, így gyártani sem tudna.

A fegyveres konfliktus ráadásul menekültáradatot, és a befektetések elmaradását is eredményezné Tajvanról,

így a globális ellátási láncok egy nagyon fontos láncszeme esne ki.

A tanulmány rövidebben részletezi, hogy milyen ellenlépésekkel kellene Pekingnek számolnia, viszont hangsúlyozta, hogy vélhetően széleskörű szankciókkal korlátoznák a kínai mozgásteret. A tanulmány szerint egy hasonló fegyveres konfliktus a szárazföldi Kínában is elvándorláshoz, és a külföldi tőkebefektetések jelentős visszaeséséhez vezetnének, így Pekingnek is komoly gazdasági nehézségekkel kellene számolnia.

Végezetül a kötet arról ír, hogy egyelőre nem látszódik, hogy a fenyegetések hatására a világ vezető államai és vállalatai az ellátási láncok áttelepítését kezdte volna meg. Ennek oka, hogy a növekvő rizikó ellenére is nagyobbak a gazdasági lehetőségek,

így a szervezetek valószínűleg inkább a kockázat mérséklésére keresnek majd módot, mintsem arra, hogy elkerüljék azt azzal, hogy kivonják működésüket Ázsiából.

Hogy mennyi esély van a hasonló eszkalációs forgatókönyvek elkerülésére, azt egyelőre nem lehet megmondani. Bár 2023 júniusában 5 év után Kínába látogatott az amerikai külügyminiszter, és hamarosan egy amerikai-kínai elnöki találkozó is létrejöhet, a várakozások mégsem egyértelműek. Az Egyesült Államok tovább folytatja mozgolódását a kínai partoknál, és Kína sem szándékozik felhagyni katonai tevékenységét a Mexikói-öbölben.

Az bizonyos, hogy a világnak komoly következményekkel kell számolnia, hogy a Tajvan körüli feszültség az ukrán konfliktushoz hasonlóan alakul.

A kép forrása: Walid Berrazeg/Anadolu Agency via Getty Images