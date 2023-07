Ezért borultak lángba valójában Franciaország utcái: évtizedes harcok húzódnak meg a háttérben

Majdnem egy hete kezdődtek a francia zavargások, miután egy videó járta be az internetet, amin francia rendőrök lelőnek egy 17 éves algériai származású futárt. Az események hatására először Párizs külvárosában, Nanterre-ben, majd hamarosan más francia nagyvárosokban is tüntetések robbantak ki. Sokan a 2005-ös zavargásokhoz hasonlítják a helyzetet, azonban a mostani események sok szempontból eltérnek a korábbiaktól; valójában évtizedes feszültségek kibontakozását láthatjuk.

Múlt hét kedden közúti ellenőrzés közben lelőtt egy francia rendőr egy 17 éves algériai származású futárt. Az interneten széles körben elterjedt videó az esetről, és ez szabályosan fellobbantotta az országban a etnikai megkülönböztetéssel kapcsolatos feszültségeket. A felvételeken az látható, hogy a két rendőr megállít egy sárga autót Nanterre-ben. Az autó vezetője megáll, a rendőrök behajolnak hozzá az ablakon. A sofőr erre gázt ad, ekkor halálos lövést ad le az egyik rendőr. Ettől az autó egy közeli villanyoszlopnak hajt. A 17 éves algériai futár a helyszínen életét vesztette.

NEWS: Lethal shooting of a 17 year old by police prompts massive riots throughout france. 40,000+ officers have been deployed. Thoughts?? #france — Chicanos (Worldwide️) July 3, 2023

Az intézkedő rendőrt azonnal emberölés vádjával gyanúsították meg, a felelősségre vonás azonban nem csitította a zavargásokat. Franciaországban a 2015-2017 közötti terrortámadások hatására növelték a rendőrség jogosultságait, és alkalmazhatnak halálos lőfegyvert, amennyiben úgy ítélik meg a helyzetet. Az országban azonban régóta komoly társadalmi vitát okoz a rendvédelmi erők erőszakos fellépése.

A zavargások elterjedése

Az eset nyilvánosságra kerülését követően a politikai vezetés elítélte a történteket. Emmanuel Macron francia elnök „megbocsáthatatlannak” és „megmagyarázhatatlannak” nevezte az esetet. Hozzá hasonlóan az ország rendvédelmi szerveinek vezetői is elhatárolódtak a történtektől, eddigre azonban a politikai üzenetek már nem értek el hatást, gyorsan terjedő tüntetések kezdődtek, melyek hamarosan fosztogatásba csaptak át. A helyzet javításán a vétkes rendőr felelősségre vonásának megkezdése sem javított.

Az első napokban a zavargások még csak Párizs külvárosaira korlátozódtak.

A harmadik éjszakára már nemcsak a fővárosban, hanem más francia nagyvárosokban is zavargások törtek ki. A felvételek szerint a párizsi eseményekhez hasonló forgatókönyv játszódott le Lyon-ban, Marseille-ben, Lille-ben, Toulouse-ban, Strasbourgban, Dijonban, Amiensben és számos más francia településen is. Az interneten keringő videók beszámoltak a fosztogatásokról, ezeken jól látható, hogy bevándorló hátterű fiatalabb generáció tagjai vesznek részt elsődlegesen az üzletek elleni támadásokban.

17-year old Naël was killed by gunshot by French policemen in PARIS which led to major riots as a response. This - happened - in - Paris pic.twitter.com/i6DnSN056f — Arya () June 28, 2023

A tüntetések egy erősebb politikai felhanggal bíró része is van, szervezett támadások érték például politikai tisztségviselők tulajdonát, így egy város polgármesterének házát is. Azonban jól látható, hogy a mostani események nem szervezettek, nem politikai célt szolgálnak, hanem sokkal inkább az elégedetlenség és a társadalmi düh kifejezése történik a francia városok utcáin.

Az éjszakai zavargások nagyon erőszakosak, számos alkalommal tűzijátékokkal lőnek a rendvédelmi erők irányába, autókat gyújtanak fel, illetve bankfiókokat, boltokat és postákat támadnak meg. A rendőrök könnygázt vetnek be a tüntetések során, ezzel próbálják fékezni az erőszakos zavargókat. Az események azonban már eljutottak addig, hogy a középületek is áldozatul esnek, városházák és a 2024-es párizsi olimpia egyik központját is felgyújtották.

Protests and riots have erupted across multiple suburbs in Paris after police shot dead a 17-year-old teenager for allegedly not stopping his car when ordered to. Naël M, who was of Algerian heritage, was driving a rental car early on Tuesday when he was ordered to stop by pic.twitter.com/74zVHZhZ30 — red. (@redstreamnet) June 28, 2023

A kormány körülbelül 45 000 rendőr bevetésével igyekszik csillapítani a zavargásokat. Az utcára küldött erők között speciális egységek is voltak. Több városban is szüneteltetni kellett a tömegközlekedést éjszakánkén, hogy ezzel is elejét vagyok a tovább károkozásnak.

France Riots France is a literal war-zone right now.Huge riots across the country including Paris, Marseille & Nantes.Zero coverage from our fake news mainstream media of course - they dont want you looking into WHY. pic.twitter.com/osqlcveSmM — Concerned (Citizen) June 29, 2023

Minden éjszaka több száz tüntetőt tartóztatnak le, és több száz újabb üzlet kifosztásáról jelentett a helyi média. Az összecsapások során rendőri és tüntetői oldalról is sebesültekről számolt be a sajtó.

Armed French special forces carry out a riot control operation in Nanterre, a suburb of Paris. pic.twitter.com/kmt68vAdlb — Clash (Report) June 29, 2023

Az események a szomszédos országokra is átterjedtek, utcai összecsapásokról érkeztek hírek Belgiumból és Svájcból is.

Az utóbbi napokban már az események csillapodásáról érkeztek jelentések. Amennyiben újabb drámai eset nem fogja borzolni a kedélyeket, akkor nem kizárt, hogy a héten lecsengenek a zavargások.

A francia belpolitika reakciója

Emmanuel Macron számára a 2018-as „sárgamellényes tüntetések” óta az elmúlt napok eseményei okozzák a legnagyobb legitimációs válságot. Az elharapódzó válság miatt a francia elnök elhalasztotta tervezett németországi utazását is, helyette inkább válságértekezlettel próbálta kezelni a helyzetet. Macron azonban arra is felhívta a figyelmet, hogy az iskolák és más közintézmények ellen elkövetett támadásoknak nincs helye az elégedetlenkedések során, indokolatlannak nevezte ezeket.

A második erőnek számító, korábban Nemzeti Front néven működő szervezet bevándorlásellenes retorikával tesz szert egyre nagyobb népszerűségre az országban, ami tovább növeli a megosztottságot. Marine Le Pen 2018-ban átnevezte a pártot Nemzeti Összefogásra, és elkezdett kevésbé szélsőséges üzeneteket megosztani. Az újrabrandelés célja az volt, hogy elfogadhatóbb legyen a francia társadalomnak, és nagyobb eséllyel érjen el politikai sikereket a választásokon.

Le Pen a mostani események során gyakran szólalt meg, és ezeken rendpárti álláspontot vett fel, az erőszakos megmozdulások abbahagyására szólított fel.

Országunk egyre rosszabb és rosszabb lesz, és a franciák szörnyű árat fizetnek ezért a gyávaságért és ezekért a megalkuvásokért

- mondta. A párt elnöke közben a megmozdulásokat kiváltó rendőri intézkedés fontosságát próbálja kicsinyíteni.

A jelenlegi tüntetéseket a 2005-ös eseményekkel hasonlítják össze, azonban most sok szempontból eltérnek a történések.

Akkor az elégedetlenkedések a mostanihoz hasonlóan elhúzódó - akkor három hetes - tüntetéshullámot, felgyújtott autókat és épületeket eredményeztek. Akkor az összecsapások kirobbanásához két bevándorló fiatal halála vezetett, akik a rendőri igazoltatás elől menekültek egy trafóházba. Itt halálos áramütés érte őket. 2005-ben viszont sokkal kevésbé voltak erőszakosak az események, kevesebbszer csaptak össze a rendvédelmi erőkkel, és a fosztogatás sem volt jellemző.

A 2005-ös események idején a francia politikát két nagy blokk uralta, hagyományosan a jobbközép és a balközép pártok uralták a választásokat. 18 évvel később azonban már inkább

hárompólusúvá alakult át a politikai színtér az országban: a radikális baloldali blokk, a kormányzó centrista párt, illetve a szélsőjobboldali erőtér küzdelmévé vált a francia belpolitika.

Ez a jelenlegi helyzet kezelésében is kiütközik, hiszen ameddig korábban a politikai haszonszerzés kevésbé volt motivációs tényező a pártok kommunikációjában, most azonban a radikális baloldal vezetője, Jean-Luc Mélenchon nem ítélte el a fosztogatásokat, de igazságosságra szólít fel, míg a szélsőjobboldal kemény fellépésre sürgeti a kormányt.

A Politico újságírója, John Lichfield azonban arról ír, hogy a most kirobbant elégedetlenkedés elsősorban nem politikai vagy vallási természetű. Sőt, szerinte még nem is bevándorlási problémáról lehet beszélni, hiszen a francia társadalomban több millió bevándorló él, akik nem vesznek részt a mostani megmozdulásokban.

Szerinte a motiváció jelenleg sokkal inkább a rendvédelmi erőkkel szembeni ellenérzet. Ennek oka, hogy az országban a közúti ellenőrzések során jóval nagyobb arányban állítja meg az arab, vagy fekete származású sofőröket a francia rendőrség

, így a mostani eset sem egyedülálló. Lichfield szerint az elmúlt másfél évben összesen 17 fő esett áldozatául annak, hogy ellenállt a rendőri intézkedésnek.

A francia belpolitika jövőjére ható tényezők

A zavargások központja a Párizs északkeleti külvárosának számító Nanterre. A közel százezres agglomerációs településen a bevándorlók aránya, és a bevándorló felmenőkkel bírók száma - más párizsi elővárosokhoz hasonlóan - kifejezetten magas. Az országba jellemzően a volt francia gyarmati területekről érkeznek bevándorlók, akik jellemzően alacsony társadalmi státuszba kerültek az országba érkezést követően.

A leggyakrabban elhangzó szó a terület megnevezésekor a „banlieue”,

ami franciául külvárost jelent, azonban a jelentéstartalma átalakult a második világháborút követően. Ekkor a francia kormány szociális bérlakásépítési programokat indított, hogy biztosítani tudják az alsó-középosztálybeli családok lakhatását. A program során több ezer toronyház épült meg a nagyvárosok külvárosi részein, amelyeket viszont hamar a volt gyarmatokról érkező bevándorlók kezdtek el lakni. A területre a francia kormányok kevés figyelmet, és pénzt fordítottak, a körülmények romlottak, növekedett a bűnözés.

A francia rendőrség híresen keményen lépett fel a területeken kialakuló bűnözéssel szemben, gyakran kerültek összetűzésbe a bevándorló hátterű lakossággal.

A mostani tüntetéssorozat egyik legfontosabb motivációs alapja, hogy a banlieue-ben élő fiatalok frusztráltak a kormányra a saját helyzetük miatt,

és az integrációs politika sikertelenségét okolják a helyzetükért. Ehhez adódik hozzá még a rendvédelmi szervekkel szemben táplált ellenérzet is.

Várhatóan a mostani események hatására ismételten előtérbe kerül a francia közbeszédben a külvárosi lakótelepek helyzete, és igyekeznek a politikai pártok ígéretekkel és programokkal megoldani a helyzetet. Azonban az is nyilvánvaló, hogy a társadalmi ellentétek és bizalom is sokkal törékenyebbé válik a tüntetéssorozat lecsengését követően, ami a szélsőséges politikai pártok megerősödésnek kedvez.

A kép forrása: Benjamin Girette/Bloomberg via Getty Images