Újabb erős versenyzővel jelentkezik az orosz-ukrán "sufnituning"-mérkőzés

Az orosz-ukrán háborúban az eseményeket figyelemmel követők már a konfliktus kirobbanásának kezdete óta nem szenvednek hiányt a furcsa harcászati megoldásokból. Az utóbbi időben azonban mintha megszaporodtak volna a nem hagyományos rendeltetésű fegyverek - itt van egy újabb érdekes elképzelés.

Ezúttal az orosz erők vonultattak fel egy igencsak furcsa megoldást. Most is a kedvenc típusukat, egy MT-LB járművet használtak alapanyagul, amire egy A-22 MRL-t helyeztek. A felvételek tanúságai szerint a „hibrid” fegyvernemet aktívan be is vetik a harcok során.

MT-LB equipped with a A-22 Naval MRL during fighting at the Antonovsky bridge Kherson region pic.twitter.com/2yraI1K3hu — Zlatti71 (@djuric_zlatko) July 10, 2023

A hasonló fegyverrendszerek nem egészen hasonló hadviselésre lettek kitalálva. AAz A-22 MRL-ek eredetileg folyami hajók, illetve partraszálló járművek felszerelése, amellyel part menti célpontokat tudnak lőni.

Ez újabb felvonását jelenti a sufnituning versenynek, mindkét fél előszeretettel nyúl olyan megoldásokhoz, amelyek a hagyományos rendeltetési céljaitól határozottan eltérnek. A háború előrehaladtával mintha egyre több, hasonló szörnyszülött születéséről lehetne képeket látni, ami jelezheti, hogy a felek kezdenek kifogyni a hagyományos járművekből, és kreatív megoldásokkal kell pótolni a kieső tűzerőt.

A címlapképen egy bolgár MT-LB látható gyakorlat köben. A kép forrása: Hristo Rusev/Getty Images