Fordulatokban gazdag napok után kerül sor a NATO-csúcsra – Megegyezés születhet Ukrajna tagságát illetően?

Amióta 2022. február 24-én Oroszország lerohanta Ukrajnát, a NATO már három csúcstalálkozót tartott, és most a negyedikre készül, először a katonai szövetség legújabb, 31. tagjával, Finnországgal. A legutóbbi találkozót tavaly június végén tartották Madridban, az azt megelőzőt Brüsszelben márciusban, előtte pedig a háború kitörésének másnapján, 2022. február 25-én ültek össze a tagállamok vezetői virtuális találkozó keretében. Míg azoknak a csúcsoknak a témája elsődlegesen az ukrajnai háborúra való közvetlen reagálás volt, a mostani vilniusi ülésen régebb óta érlelt témák kerülnek terítékre.

A legfontosabb téma várhatóan Ukrajna csatlakozása lesz. A NATO még a 2008-as bukaresti csúcson fogadta el azt a homályos ígéretet, miszerint Ukrajna és Grúzia (Georgia) előbb vagy utóbb a szövetség tagja lesz. Az ígéret azonban eddig inkább csak ártott Grúziának és Ukrajnának, mint használt, nem sokkal a csúcs után ugyanis kitört az ötnapos grúziai háború, melynek eredményeként Oroszország két szakadár területet elismert és orosz „békefenntartókat” küldött oda, vagyis megszállta Grúzia egy részét. Hasonló játszódott le Ukrajnában először 2014-ben a Krím elcsatolásával és a Donbaszban kirobbantott polgárháborúban, majd a 2022-ben indult átfogó invázióval. Vlagyimir Putyin orosz elnök többször kijelentette, nem fogja hagyni, hogy a NATO kelet felé terjeszkedjen. Azonban úgy tűnik, minden lépésével csak közelebb hozza Ukrajna valamikori csatlakozását.

Információk szerint ugyanakkor jelenleg

alapvető ellentétek vannak a NATO-tagállamok között Ukrajna jövőbeli csatlakozását illetően, szinte csak abban van egyetértés, hogy amíg a háború tart, addig nem léphet be az ország a katonai szövetségbe.

A vilniusi csúcson ugyanakkor mindenképpen születik majd valamilyen kompromisszumos álláspont.

Az ukrán NATO-csatlakozás kérdésében a legnagyobb ellentét egyfelől az Egyesült Államok és Németország, másfelől a kelet-európai országok között feszül. Míg ugyanis utóbbiak (leszámítva Magyarországot) egyértelmű üzenetet akarnak küldeni, hogy Ukrajna belátható időn belül a katonai szövetség tagja lehet, és ehhez menetrendet is csatolnának, addig Washington és Berlin óvatosabb megközelítést alkalmaz, és nem akar konkrétumokat megadni a csatlakozás feltételeiről és időzítéséről. Joe Biden amerikai elnök vasárnap egyértelműen kimondta: Ukrajna nem kész még a NATO-csatlakozásra.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök – akit a találkozóra várnak – a múlt héten kelet-európai körutat tett, melynek során ellátogatott Bulgáriába, Csehországba, Szlovákiába és Törökországba is. Az út egyszersmind demonstráció volt Ukrajna részéről, hogy csatlakozásának számos támogatója van a katonai szövetségen belül. Recep Tayyip Erdogan török államfő például kijelentette, Ukrajna megérdemli, hogy a NATO tagja legyen.

Azt Jens Stoltenberg NATO-főtitkár már korábban leszögezte, hogy Ukrajna addig nem csatlakozhat a szövetséghez, amíg háborúban áll – ebben egyetértés van a tagállamok között. A kérdés az, hogy mi legyen a háború után. Ukrajna formális meghívást sem kap a szervezetbe a vilniusi csúcson. Két olyan eredmény azonban összejöhet, amit Zelenszkij is győzelemként adhat el otthon.

Az egyik kérdés, amiben megegyezés születhet, hogy Ukrajnának nem kell teljesíteni azt az úgynevezett Tagsági Akciótervet (MAP), amelyen eddig az összes, a szervezethez csatlakozó kelet-európai országnak végig kellett mennie. Ez a csatlakozás politikai, gazdasági és katonai feltételeinek előkészítését jelenti. Svédország és Finnország esetén eltekintettek az akcióterv teljesítésétől, ugyanis ezek az országok minden feltételnek megfelelnek, Ukrajna esetén azonban nem ez a helyzet. Bár katonailag az ország már sokkal NATO-kompatibilisebbé vált, mint a háború előtt volt, hiszen a régi szovjet fegyverek helyett modern nyugati eszközöket kapott, a gazdasági és politikai feltételek teljesítése még messze van. Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter hétfőn bejelentette, megszületett a megegyezés arról, hogy Ukrajnának nem kell teljesítenie az akciótervet. A NATO még nem kommentálta a miniszter szavait.

Szintén fontos eredmény lehet, hogy a NATO–Ukrajna Bizottságot egy NATO–Ukrajna Tanács válthatja fel. Nem pusztán névváltoztatásról van szó: míg a Bizottságban csak kisebbik partnerként vett részt Ukrajna, a Tanácsban már egyenrangú partner lesz, és joga lesz összehívni az ülését is. A NATO-nak volt korábban egy hasonló tanácsa Oroszországgal, annak működését azonban az ukrajnai invázió miatt felfüggesztették.

Ezek mellett várhatóan olyan megfogalmazás születik majd a nyilatkozatban, amely egyértelműbben utal Ukrajna jövőbeli NATO-csatlakozására, mint a 2008-as bukaresti csúcson elhangzottak. Így bekerülhet például az a mondat, hogy „Ukrajnának a NATO-ban van a helye”, vagy hogy a „transzatlanti biztonság nem lehet teljes Ukrajna nélkül”.

Várhatóan szóba kerülnek majd az Ukrajnának adandó biztonsági garanciák is, bár valószínűtlen, hogy ilyeneket a NATO mint olyan adna az országnak. Inkább arról lehet szó, hogy egyes – elsősorban a komolyabb katonai képességekkel rendelkező – tagállamok adnak olyan biztosítékokat, amelyeket például az 1994-es Budapesti Memorandum nem tartalmazott. Abban ugyan lefektették, hogy Oroszország az Ukrajnában lévő atomfegyverek átadásáért cserébe tiszteletben tartja az ország függetlenségét és szuverenitását, a megegyezést pedig az Egyesült Államok és Nagy-Britannia is ellenjegyezte, azonban a biztonsági garanciák hiánya miatt – mint utóbb kiderült – mindez csak írott malaszt maradt. De egyelőre nincsenek hírek arról, hogy a biztonsági garanciák megadása egyes tagállamok részéről a mostani csúcson megtörténhet.

Mindezek mellett a megtámadott országot már eddig is segítő tagállamok valószínűleg újabb támogatásokat jelentenek be, ezek azonban hivatalosan nem NATO-támogatások, hanem egyedi felajánlások. A NATO mint szövetség eddig nem segítette fegyverekkel Ukrajnát, a szervezeten belül ugyanis nincs egyetértés a fegyverszállításokról.

Egészen hétfő estig úgy tűnt, Svédország csatlakozását illetően a csúcs kezdetével sem lesz egyetértés a tagállamok között, akkor azonban Jens Stoltenberg NATO-főtitkár bejelentette, Erdogan elnök jóváhagyta, hogy a svéd kérelmet továbbítsa a török parlament felé, és szorosan együtt dolgozzanak a csatlakozás ratifikálásán. Amennyiben nem lesz újabb csavar a történetben, már csak a török és a magyar törvényhozás szavazására van szükség, és Svédország 32.-ként teljes jogú tagja lesz a katonai szövetségnek. Erdogan hétfőn napközben egy meglepő fordulattal a török EU-csatlakozáshoz kötötte volna a svéd NATO-csatlakozást, ezután jött egy napon belül az újabb csavar.

Glad to announce that after the meeting I hosted with & , President Erdogan has agreed to forward 's accession protocol to the Grand National Assembly ASAP & ensure ratification. This is an historic step which makes all Allies stronger & safer. @RTErdogan