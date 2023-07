Néhány nap alatt szabályos pálfordulást mutatott be Erdogan – Oroszország ellen tesz a török elnök?

Az elmúlt napokban mintha szabályos pálfordulást látnánk Recep Tayyip Erdogantól: miközben az ukrajnai háború kitörése óta Törökország inkább egyensúlyozott egyfelől a Nyugat és Ukrajna, másfelől Oroszország között, a török elnök most több olyan látványos gesztust is tett, amellyel mintha egyértelműen az előbbiek mellett tette volna le a voksát. Ukrajna NATO-tagságának támogatása, az Azovsztal öt védőjének hazaküldése a Moszkvával kötött megállapodás ellenére, végül a svéd NATO-csatlakozásba történő beleegyezés: olyan sorozat, amivel Ankara a Nyugat és Ukrajna kedvére tett, és rosszalló kijelentéseket kapott Oroszországtól. De mennyire beszélhetünk valóban pálfordulásról, és vajon mi áll az erdogani fordulat mögött?

Erdogan a damaszkuszi úton?

Hónapokig tartó vonakodást követően Recep Tayyip Erdogan török elnök a vilniusi NATO-csúcsnak szó szerint az előestéjén beleegyezett Svédország NATO-csatlakozásába. Hétfő este Jens Stoltenberg NATO-főtitkár jelentette be, hogy az Ulf Kristersson svéd miniszterelnökkel folytatott többórás tárgyalásukat követően a török államfő végül rábólintott, hogy a török nemzetgyűlés elé viszi a svéd NATO-csatlakozás ügyét, és szorosan együtt fog dolgozni a törvényhozással, hogy biztosítsa a ratifikálást.

Az elmúlt napokban azonban Erdogan részéről nem ez az első látványos gesztus, amelyet a NATO-szövetségesek és Ukrajna irányában mutat, illetve amellyel nem éppen jó pontokat szerez Moszkvában. A török elnök múlt pénteken Volodimir Zelenszkij ukrán államfőt fogadta, ahonnan utóbbi nem távozott „üres kézzel”: Törökország ugyanis visszaadta Ukrajnának azt az öt Azovsztal-parancsnokot, akiket Moszkva azzal a feltétellel adott át Ankarának, hogy a háború végéig török területen maradnak. Emellett Erdogan azt is kijelentette, hogy Ukrajna megérdemli a NATO-tagságot.

A sorozatos erdogani gesztusok

alapvető változást jeleznek Törökország külpolitikájában.

Ankara ugyanis az ukrajnai háború kirobbanása óta a nagy egyensúlyozó szerepét játszotta, megkísérelve egyfajta közvetítőként bemutatni magát a konfliktusban. A török különutassággal szemben a Nyugatnak sem volt ellenvetése, közvetítésre ugyanis szükség van, és Törökországot földrajzi helyzete, a mindkét háborúzó féllel való jó viszonya, továbbá „kint is vagyok, bent is vagyok” magatartása erre a szerepre kifejezetten predesztinálja. Törökország a NATO tagja, sőt második legnagyobb haderejével rendelkezik, nem tagja ugyanakkor az Európai Uniónak, és az Oroszország elleni nyugati szankciókhoz sem csatlakozott.

Törökország közvetítői szerepe tette lehetővé, hogy tavaly nyáron életbe lépjen az Oroszország és Ukrajna közötti gabonaegyezmény, melynek értelmében az oroszok átengedik a Fekete-tengeren ukrán gabonát szállító hajókat. Mivel az ukrán gabona fontos szerepet játszik Afrika és a Közel-Kelet élelmiszerellátásában, hiánya pedig ezért élelmiszerhiányhoz vezetett ezekben a régiókban, a gabonaegyezmény komoly nemzetközi jelentőséget nyert. Igaz, Oroszország miatt most újra veszélybe került a megállapodás.

Teljes középen állásról azonban Törökország esetén sem lehetett beszélni, bizonyos lépésekkel ugyanis egyértelműen Ukrajnának kedvezett. Ilyen volt a fekete-tengeri tengerszorosok (Boszporusz, Dardanellák) lezárása, ami lehetetlenné tette, hogy több orosz hadihajó érkezzen a térségbe. És természetesen ilyen az Ukrajnával kötött Bayraktar-üzlet is: a török drónokat a donbaszi fronton az átfogó invázió tavaly februári elindulása előtt is bevetette Kijev, az invázió első hónapjaiban pedig igazi sztárfegyverré váltak, hatékonyan segítve az ukrán védekezést. Nemrég megkezdődtek egy ukrajnai Bayraktar-gyár építési munkálatai is: a török drónokat 2025-től már Ukrajnában is gyártani fogják.

Litvániai közösségi gyűjtésből vásárolt és Ukrajnának adott török Bayraktar drón. Forrás: litván Nemzetvédelmi Minisztérium / Wikimedia Commons

Kapcsolódó cikkünk 2023. 07. 10. Gyárat épít a török sztárfegyver alkotója Ukrajnában

Mégis, az elmúlt napok erdogani gesztusai pálfordulást jeleznek a török elnök politikájában. De vajon miért tért rá Erdogan a „damaszkuszi útra”? Az egyik ok nyilván az lehet, hogy az elnökválasztás május 28-i második fordulójában az államfő újabb ötéves ciklust biztosított magának, így bátrabban tehet a Nyugatnak tetsző lépéseket. A török társadalom nagy része kifejezetten ellenségesen viszonyul az Egyesült Államokhoz, ezért könnyű szimpátiát kivívni minden olyan tettel, amely szembemegy az amerikai érdekekkel. Erdogan a választások előtt előszeretettel tett ilyen lépéseket, de az újabb ciklus elején ezekre kevésbé van szükség, így most eljött a NATO-szövetségesek felé tett gesztusok ideje.

A török pálfordulásban ugyanakkor szerepet játszhatott a június 24-i Wagner-lázadás is, amely megmutatta, hogy Oroszország korántsem áll olyan stabil lábakon belpolitikailag, ahogy azt Vlagyimir Putyin orosz elnök és a Kreml-közeli sajtó mutatni szeretné. A puccskísérlet túl gyorsan véget ért, és még túl kevés idő telt el ahhoz, hogy világosan lássuk, milyen következményekkel jár Oroszország nemzetközi megítélésére nézve, de nem lenne meglepő, ha utólag Erdogan mostani gesztusai is egy olyan mintázat részének bizonyulnának, amely Putyin és Oroszország nemzetközi meggyengülését mutatja.

Amivel Erdogan kivívta Moszkva rosszallását: az Azovsztal-parancsnokok hazaengedése

Mikor Zelenszkij törökországi látogatását követően hazarepült Ukrajnába, az elnöki gépen öt új utast üdvözöltek, a mariupoli Azovsztal acélmű öt egykori védőjét. Az öt parancsnokot Ankara szolgáltatta vissza Ukrajnának: ők szeptember óta Törökországban éltek, miután tavaly szeptemberben Oroszország az Azovsztal 215 védőjét adta át 55 orosz katonáért és a Putyin-barát oligarcháért, Viktor Medvedcsukért cserébe.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Azovsztal hazaengedett parancsnokaival 2023. július 8-án. Forrás: Volodimir Zelenszkij Facebook-oldala

A Kreml nevében Dmitrij Peszkov szóvivő elítélte a foglyok kiadását, mondván, Moszkva azzal a feltétellel adta át az Azovsztal védőit Törökországnak, hogy azok a háború végéig ott is maradnak.

Erről senki sem tájékoztatott minket. A megállapodások szerint ezeknek a főkolomposoknak a konfliktus végéig Törökország területén kellett volna maradniuk

– mondta Peszkov, hozzátéve, hogy Ankarára a NATO-országok gyakoroltak nyomást a szövetség csúcstalálkozója előtt. Egy Kreml-közeli elemző szerint a lépéssel megsértették Oroszországot, ezért olyan választ kell adnia, amivel félelmet kelt.

Vasárnap Szergej Lavrov orosz külügyminiszter török kollégájával, Hakan Fidannal beszélt telefonon. A beszélgetés után a minisztérium erőteljes hangú üzenetet osztott meg a TASZSZ orosz hírügynökséggel:

Felhívtuk Ankara figyelmét a kijevi rezsim folyamatos fegyverellátásának romboló erejére. Hangsúlyoztuk, hogy az ilyen lépések csak negatív következményekkel járhatnak.

A két külügyminiszter állítólag az Azovsztal-védők hazaküldéséről is beszélt egymással, de a közlemény nem részletezte, miről esett szó. A Peszkov és a Lavrov által gyakorolt tónus mindenesetre szokatlan a két ország viszonyában, melyet korábban egyszerre jellemeztek barátságos gesztusok és óvatos távolságtartás.

Erdogan egyébként a Zelenszkijjel való találkozón arról is szót ejtett, hogy Putyin augusztusban Törökországba látogat. Miközben egyben azt is kijelentette, Ukrajna megérdemli, hogy a NATO tagja legyen.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 07. 08. Erdogan bejelentette: Vlagyimir Putyin hamarosan Törökországba látogat

Svéd NATO-csatlakozásért cserébe F–16-osok

Az Azovsztal-parancsnokok hazaengedésénél és Ukrajna NATO-tagságának támogatásánál is nagyobb visszhangot váltott ki, hogy Erdogan végre kötélnek állt, és hétfő este támogatásáról biztosította Svédország NATO-csatlakozását, amelyet hónapok óta hevesen ellenez. Persze azt sejteni lehetett, hogy a török elnök előbb vagy utóbb áldását adja, a kérdés az volt, mit vár cserébe a támogatásért.

Glad to announce that after the meeting I hosted with & , President Erdogan has agreed to forward 's accession protocol to the Grand National Assembly ASAP & ensure ratification. This is an historic step which makes all Allies stronger & safer. @RTErdogan — Jens (Stoltenberg) July 10, 2023

Hónapokig a fő kifogást Svédországgal szemben török részről az jelentette, hogy menedéket ad a Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) és más kurd szervezetek tagjainak, akiket Ankara terroristáknak tart. A PKK-t egyébként Törökország mellett az Egyesült Államok és az Európai Unió is terrorszervezetként tartja számon, ráadásul Svédország az elsők között volt, amely terrorcsoportnak nyilvánította, miután Olof Palme svéd kormányfő 1986-os meggyilkolása után fölmerült, hogy esetleg ők lehetnek a felelősök a merényletért. (Később kiderült, hogy nem.)

Svédország időközben megtette azokat a lépéseket, amelyeket Törökország kért, de a NATO kapuja továbbra sem nyílt meg előtte. A feszültséget tovább növelte két svédországi tüntetés is, ahol szélsőségesek Koránt égettek. Végül hétfőn napközben Erdogan meglepő kijelentéssel állt elő: a svéd NATO-csatlakozásért török EU-s csatlakozást kért cserébe. Hogy a legújabb követelés csak blöff volt, mutatja, hogy amikor este végül megszületett a megállapodás a svéd NATO-csatlakozás török támogatásáról, török EU-csatlakozásról már nem volt szó, csak annyiban, hogy Stockholm ígéretet tett arra, támogatja Ankara ezirányú erőfeszítéseit.

Nem sokat kellett várni, hogy kiderüljön, mi enyhítette meg Erdogant a svéd NATO-csatlakozás kérdésében: Jake Sullivan amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó kedden bejelentette,

Joe Biden elnök egyeztetni fog a Kongresszussal, hogy előmozdítsa az F–16-os vadászgépek Törökországnak történő átadását.

Természetesen mindkét fél tagadta, hogy a két eseménynek bármi köze lenne egymáshoz, de az összefüggések túlságosan nyilvánvalók.

Ankara még 2021 októberében jelentette be, hogy a Lockheed Martintól 20 milliárd dollár értékben venne F–16-osokat, illetve 80 modernizációs készletet a már meglévő repülőihez. Azonban az Egyesült Államokban is vannak ellenzői a török kérésnek, elsősorban Bob Menendez demokrata szenátor, a Szenátus külkapcsolati bizottságának elnöke. Menendez most azt mondta, Törökország „szomszédai elleni agressziójában” átmeneti „megtorpanás” tapasztalható, ezért a következő hónapokban el fog gondolkodni vétójának felülbírálásáról. Hozzátette ugyanakkor, szükség lesz Görögország biztonságának megerősítésére.

A törököknek szánt F–16-osok ügye ugyanis összekapcsolódik a NATO-n belüli egyik legnagyobb feszültséggel, Törökország és Görögország több évtizedes konfliktusával, amely részben az égei-tengeri szigetek, részben Ciprus miatt áll fönt. Athén már a svéd NATO-csatlakozás török támogatásának bejelentése előtt aggódott amiatt, hogy a jóváhagyásért cserébe zöld utat kaphatnak az F–16-osok Törökország felé. Görögország biztosítékokat akar, hogy Ankara, amelynek repülői rendszeresen elrepülnek az égei-tengeri görög szigetek felett, megsértve az ország légterét, nem használja az új gépeket ellene. Hat amerikai törvényhozó korábban már levelet írt Antony Blinken külügyminiszternek, hogy hozzanak létre egy olyan ellenőrző mechanizmust, amely biztosítja, hogy az új török F–16-osok ne sérthessék meg Görögország szuverenitását.

Az egyik probléma megoldása tehát újabbat generál a NATO-ban, ugyanakkor most

új lehetőség nyílt a görög–török kapcsolatok rendezésére is.

Mind Erdogan, mind Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök ugyanis nemrég aratott egyértelmű győzelmet hazájában, és mindkettejük ellenzéke egyelőre ocsúdik a vereségből, így a legjobb alkalom kínálkozik arra, hogy elsimítsák ellentéteiket.

Moszkva a svéd NATO-csatlakozás jóváhagyását és az F–16-os üzletet sem hagyta szó nélkül. Peszkov Kreml-szóvivő malíciózusan megjegyezte, Törökországnak ne legyenek illúziói, hogy valaha csatlakozhat az Európai Unióhoz.

Senki sem akarja Törökországot Európában látni, mármint az európaiak. És ebben a kérdésben török partnereinknek sem kellene rózsaszínű szemüveget viselniük

– jelentette ki Peszkov. Hozzátette azonban azt is, Moszkva „minden nézeteltérés” ellenére kölcsönösen előnyös kapcsolatokat akar építeni Ankarával.

Címlapkép: Recep Tayyip Erdogan török elnök a vilniusi NATO-csúcson 2023. július 11-én. Sean Gallup/Getty Images