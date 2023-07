Ukrajna bevetette a kazettás bombákat, érkeznek az első beszámolók

A jelentések szerint Ukrajna elkezdte használni az Egyesült Államok által szállított kazettás bombákat az orosz erők ellen.

John Kirby, a Fehér Ház Nemzetbiztonsági Tanácsának szóvivője elárulta, Ukrajna meglehetősen hatékonyan használja azokat az első beszámolók szerint.

Olekszandr Tarnavszkij dandártábornok korábban már beszámolt arról, megérkeztek Ukrajnába az Egyesült Államok által beígért kazettás lőszerek.

Elmondta azt is, a katonai vezetés fog dönteni arról, pontosan hol vessék be a kazettás bombákat. Ukrajna korábban ígéretet tett arra, hogy csak a megszállt ukrán területeken használják őket, nemzetközileg elismert orosz területeket nem támadnak. Tarnavszkij ezt most kiegészítette azzal, hogy sűrűn lakott területeket sem támadnak, a bombák ugyanis a civilekre is veszélyesek.

Az Egyesült Államok szerint a lőszerhiány miatt van szükség a kazettás bombák bevetésére, de amint a hagyományos lőszerek ismét jobban rendelkezésre állnak, nem szállítanak többet.

A világon több mint száz országban tiltott a kazettás bombák használata, de nem tartozik ide az Egyesült Államok, Ukrajna és Oroszország sem. Utóbbi bevetett már kazettás bombákat az ukrajnai háborúban.

TÖBB NATO-ORSZÁG IS EGYET NEM ÉRTÉSÉT FEJEZTE KI A KAZETTÁS LŐSZEREK UKRAJNÁBA SZÁLLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN,

így Nagy-Britannia és Spanyolország is.

