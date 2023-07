Olyan háború következhet, amiből senki sem jön ki jól, de mindenki érintett lehet

A Kína és az Egyesült Államok közötti globális technológiai versenyfutás már sokadik éve tart. A konfliktusnak azonban egyelőre nem igazán látszódik sem a vége, sem az, hogy a felek különösebben törekednének a megoldásra. Mindkét fél tudja, hogy egyedül nem győzhet, ezért most partnereket keresnek a másik fél ellen. A technológiai háború fenyegető réme azonban az egész világra drámai hatást gyakorolna. Az alapanyagok piaca, és az ellátási láncok összefonódása miatt az egész világot negatívan érintené esetleges szankciós hadakozás.

Janet Yellen, az Egyesült Államok pénzügyminiszterének júliusi kínai útja kimondottan a Peking és Washington közötti feszültségek csökkentésére szolgált. Ennek ellenére a látogatás kiemelten irányította a figyelmet a két nagyhatalom közötti mélyülő szakadékra a csúcstechnológia, különösen a félvezetőgyártás területén. Yellen látogatása előtt még olyan hírek keringtek a sajtóban, hogy az Egyesült Államok szeretné fokozni a kritikus technológia szállítása feletti ellenőrzést Kínába, míg Peking erre a csúcstechnológia alapanyagát jelentő ritkaföldfémek szállításának korlátozását lengette be - ez utóbbi állandó feszültségforrás a nagyhatalmak között.

A nagyhatalmi csatározásban azonban nemcsak a két nagyhatalom aktív résztvevő, hanem mindkét ország igyekszik szövetségeseken keresztül nyomást gyakorolni a másikra. Ebben egyelőre az USA áll jobban, hiszen a kínai partoknál Tajvan, Japán és Dél-Korea is fontos technológiai hatalomként Washington szövetségesének számít. Hasonlóan az európai technológiai bázisok szemléletváltozása is arról árulkodik, hogy a technológiai versenyben készek lehetnek az amerikai álláspontot képviselni.

Tajvan lenne a fő probléma?

A két állam között a versenyfutás már évek óta tart, az utóbbi időben a Tajvan szigete körüli viták azonban újabb muníciót adtak az amerikai döntéshozók kezébe a szigorú fellépés folytatására.

Az orosz-ukrán háború kirobbanása is löketet adott a nagyhatalmak bizalmatlanságának. Ameddig az Egyesült Államok Ukrajna legnagyobb támogatójává lépett elő, addig Oroszország egyre közelebb sodródott Kínához. Bár egyelőre még nem nyújt látható harctéri segítséget Peking Moszkvának, a kereskedelmi és a katonai kapcsolatok szorosodása miatt vannak, akik arra számítanak, hogy a jövőben sor kerülhet kínai fegyverek szállítására az Ukrajnát támadó orosz haderő számára.

A Kína elleni fellépés a 2016 utáni Trump-kormányzat kiemelkedő ügye volt, és a kínai hatóságok azt remélték, hogy a 2020 után következő demokrata vezetés felülvizsgálja a republikánus elnök korábbi döntéseit. Joe Biden amerikai elnök hatalomra kerülését követően azonban nemhogy csökkentette, hanem még ki is terjesztette a korlátozások körét. Az új vezetés egyre inkább a mesterséges intelligencia (AI) és a katonai kettős felhasználású technológiák (olyan technológiákat jelent, amelyek polgári és katonai alkalmazásban egyaránt felhasználhatóak) korlátozása felé tolódott el. Számos lépéssel igyekeztek már kiépíteni maguknak az előnyös pozíciót:

2018 exportellenőrzési törvény (ECRA) – MIC2025 kínai iparpolitikai programra adott válasz, amelyben Peking kifejezte, hogy 2025-re szeretne több kulcstechnológia területén is világelsőséget elérni. Washington számára ez nemzetbiztonsági kockázatokat jelentett, ezért úgy reagáltak, h ogy a stratégiai technológia kivitelével kapcsolatban ellenőrzést rendelnek el, hogy ezzel akadályozzák meg az USA számára kockázatos kínai tervek sikerességét.

hogy ezzel akadályozzák meg az USA számára kockázatos kínai tervek sikerességét. A fokozódó háborúban CHIPS törvény és a tudományos törvény jelentette a következő lépcsőfokot - fontosságát jelzi ráadásul az, hogy az amerikai törvényhozáson tavaly kétpárti támogatással ment át a tervezet. Az intézkedéstől a félvezetők árának csökkenését, munkahelyek létrejöttét várták az Egyesült Államokban, viszont emellett a biztonsági szempontokat is kiemelt kérdésként kezelik. A törvény a kiemelkedő technológiák eladását tiltja meg Kínába, illetve az Egyesült Államokban lévő kínai tulajdonú cégeknek. Korábban arról érkeztek jelentések, hogy a Biden-kormány további lépéseket kíván tenni, hogy ne juthasson a kínaiak kezébe a legmodernebb számítástechnikai vagy félvezetők gyártásával kapcsolatos tudás.

Korábban arról érkeztek jelentések, hogy a Biden-kormány további lépéseket kíván tenni, hogy ne juthasson a kínaiak kezébe a legmodernebb számítástechnikai vagy félvezetők gyártásával kapcsolatos tudás. „Entity List” – Az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma által meghatározott lista, amely azokat a szervezeteket és személyeket sorolja fel, amelyek valamilyen kereskedelmi megszorítás alá kerülnek. A lista jelenleg körülbelül 600 kínai szervezet vagy személy szerepel rajta, köztük Li Sang-fu, a kínai védelmi miniszter is.

A lista jelenleg körülbelül 600 kínai szervezet vagy személy szerepel rajta, köztük Li Sang-fu, a kínai védelmi miniszter is. Hongkong területi autonómiájának lebontása – 2019-ben Kína tulajdonképpen megszüntette a hongkongi önállóságot, ezzel mintegy beolvasztva a korábbi városállamot. Hongkong jogaink leépítése kivívta az Egyesült Államok haragját; válaszul megszüntette Hongkong különleges kereskedelmi státuszát. Washington húzása azért volt drámai Kína számára, mert a vámmentességet élvező szigetcsoporton futott korábban az amerikai export közel 40%-a. Bár a lépés még egyáltalán nem a chipekről szólt, komoly mérföldkő volt az amerikai-kínai viszony elmérgesedésében.

Washington húzása azért volt drámai Kína számára, mert a vámmentességet élvező szigetcsoporton futott korábban az amerikai export közel 40%-a. Bár a lépés még egyáltalán nem a chipekről szólt, komoly mérföldkő volt az amerikai-kínai viszony elmérgesedésében. Nemzetközi koordináció kiépítése - az Egyesült Államok törekszik arra, hogy a kínaiak előtt esetlegesen nyíló kerülőutak ajtajait is bezárja. Washington igyekszik szövetségi rendszerek kiépítésével elérni, hogy más, hasonlóan fejlett félvezető és számítástechnikai tudással rendelkező országoknak se legyen érdeke a technológia exportja Pekingnek. 2023 januárjában Japán és Hollandia is csatlakozott a félvezetők exportjának ellenőrzéséhez, utalva ezzel elsősorban a kínai vásárlások visszaszorítására. A hírek szerint az amerikai kormány jelenleg is egy olyan törvénytervezeten dolgozik, amely a jövőben minden olyan szankciók alá eső eszköz eladását tiltani fogja Kínának, amelyben akár csak kis mennyiségű amerikai alkatrész is van.

Áprilisban a G7-csoport éves ülésén a kereskedelmi miniszterek egyetértettek abban, hogy mindegyik állam számára kiemelkedő fontossággal bír a kritikus technológia kereskedelmének felügyelete, mivel ez különös biztonsági veszélyeket jelent. A lépésekre elsősorban „kockázatcsökkentés” néven hivatkoznak a G7 államai.

Az utóbbi időben az Európai Unió is törekszik távolságtartóbb politikai kialakítására Pekinggel, gyakrabban merül fel, hogy Kína már inkább jelenik meg versenytársként és riválisként, mint partnerként. Az EU készen áll arra is, hogy összehangolja a chip-technológia kereskedelmi korlátozását a washingtoni igényekhez igazodva. A legutóbbi fejlemény, hogy a vezető európai hatalomnak számító Németország adott ki egy dokumentumot a - legfontosabb kereskedelmi partnerének számító - Kínával kapcsolatos stratégiájáról. Berlin már hűvösebben fogalmaz Pekinggel szemben, egyre inkább riválisának tekinti a keleti nagyhatalmat.

A nyugati szövetséghez tartozó államok azonban szintén a nemzetbiztonsági érdekeik sérülését érzékelhetik a kínai kapcsolatok fenntartásával, ezért Washington várhatóan a szigorúbb megközelítés alkalmazását várja majd el a fejlett technológia kereskedelmében.

Különösen nehéz próbát jelent ez a kétoldalú kapcsolatok fenntartásában, és a szövetségi rendszerek számára is. A távol-keleti fejlett gazdaságok kiemelkedően fontos kereskedelmi partnerei kínai cégek, ezért a dél-koreai Samsung és más tajvani vállalatok felszólaltak a tervezet ellen. Joe Biden a korlátozások alóli mentességgel igyekszik a feszültséget csökkenteni a szövetségein belül. Mindazonáltal Kína is törekszik különböző céghálók létrehozásával a szankciók megkerülésére.

Szakértők szerint az exportellenőrzés hosszú távon nem lesz elegendő a kínai katonai-technológiai fejlesztések féken tartására.

Hogy jutottunk eddig?

A mikrochipek gyártása egy rendkívül bonyolult folyamat, hogy az összefonódások megfelelően érthetőek legyenek, érdemes egy kicsit a technológiai oldalt áttekinteni. Egyrészt rendkívül időigényes folyamat, több héten, hónapon is keresztül eltart egy mikrochip legyártása. A technológia alapanyaga a szilícium, amely a világ egyik legnagyobb tételben előforduló eleme, a szinte mindenhol elérhető homokból nyerik ki. A félvezetők gyártásához szükséges alapanyag azonban egy bonyolult, drága ás lassú folyamattal nyerhető ki, ráadásul a felgyorsítás a minőség csökkenésével jár.

A gyártási folyamat során azonban a számos ritkaföldfémet is fel kell használni, amely viszont – a nevéből már következtetni lehet – nem érhető el mindenütt.

Az Egyesült Államok az elmúlt harminc évben látványosan visszalépett az ásványi nyersanyag-ellátási láncokból, teljesen importfüggő lett. Az ország legnagyobb beszállítója pont a rivális Kína lett, 50 ásványi anyagból 26-ot Kínából adnak el az USA-nak. Peking igyekszik is kihasználni az előnyét, a gazdasági kényszerítés egyik eszközeként felhasználja a ritkaföldfémek piacát is. A stratégiai szempontból kritikus függésre már jóval korábban felfigyeltek Washingtonban is, és igyekeztek diverzifikálni a forrásokat. A ritkaföldfémek ráadásul nemcsak a chipgyártásban játszanak kiemelkedő szerepet, hanem számos technológiai területen megkerülhetetlenek.

Ameddig Kína a ritkaföldfémek kitermelésében tett szert hatalmas gazdasági előnyre, addig Tajvan a csúcstechnológiát képviselő chipek gyártásában. A sziget vállalataihoz - kiemelkedően a TSMC céghez - kötődik a globális chipgyártás 80%-a, a csúcskategóriás chipek esetén ez az arány 90%-os. Tajvan és Kína példáján látványosan kiütközik, hogy milyen drámai összpontosulás jött létre a piacon.

Mit tud válaszolni Kína?

Néhány elemző azt állítja, hogy Kína számára pont az amerikai korlátozások járultak hozzá a chipek és félvezetők kérdésnek kiemelt kezeléséhez. Az országok technológiai megoldásai között jelentős elérések mutatkoznak, ezért nehéz egyértelműen megmondani, hogy ki lehet a rivalizálás tényleges nyertese. Újabban a chiplet technológia viharos sebességgel kezdett elterjedni a szektor szereplői között, Kínában is meghonosodott. A kezdeti eredményeket követően hamar az ország hadseregének figyelmébe került.

Korlátozások: A kínai piac megkerülése komoly nemzetközi kooperációt igényel egy olyan környezetben, ahol Pekingnek hatalmas befolyása van. Ráadásul a technológiai fejlődés egyre nagyobb mennyiségű ásványt követel meg a szükségletek ellátásához. Peking 2023 júliusában a katonai mikrochipek gyártásához elengedhetetlen gallium és a germánium korlátozásával vette fel a kesztyűt az amerikai megszorítások ellen. Mivel a gallium területén az Egyesült Államok nagyon sebezhető, ezért kritikus nemzetbiztonsági kockázatokkal jár számára a lépés. A washingtoni apparátus azonnal el is ítélte a lépést, önpusztítónak nevezve azt, mivel szerintük ez csak az önállósodásra fogja ösztönözni az országokat.

A kritikus ásvány nyers kitermelésének 98%-át kínai cégek teszik ki.

A gallium tulajdonságai miatt nem is megkerülhető, jelentős versenyhátrányt okozna az elhagyása a jövőben.

A gallium a jövőben ráadásul egyre jobban át fogja venni a szilícium helyét, 2025-ig 25%-os növekedésre számítanak az elemzők, és az ásvány piacán egy 30%-os zavar már 600 milliárd dolláros, az USA GDP-jének 2,1%-os kieséséhez vezetne. Washington emiatt a galliumot tette az ellátási kockázatok első helyére. Az USA-hoz hasonlóan más technológiai központok, mint az EU vagy Japán is kiemelt kockázatként tartja számon.

Szabadalmak megvásárlása: Veszélyes példák mutatták, hogy mennyire oda kell figyelniük az amerikai hatóságoknak a technológia megőrzésére. 2021-ben eladtak egy amerikai céget a Szilícium-völgyben, majd nemsokára rá a technológiai szabadalmak már megjelentek kínai városokban.

Veszélyes példák mutatták, hogy mennyire oda kell figyelniük az amerikai hatóságoknak a technológia megőrzésére. 2021-ben eladtak egy amerikai céget a Szilícium-völgyben, majd nemsokára rá a technológiai szabadalmak már megjelentek kínai városokban. Szankciós megkerülő lépések: Kína igyekszik – gyakran adóparadicsomokban alapított - fedőcégeken keresztül igyekszik megvásárolni a szabadalmakat, hogy azokat később más kínai vállalatoknál meghonosítson. Amerikai hatóságok szerint ez a gyakorlat hatalmas veszélyt jelent, ezért az Egyesült Államoknak meg kell erősítenie a belső védelmi mechanizmusait, hogy ne lehessen egyszerűen megkerülni a szabadalmakra vonatkozó jogokat.

Kína igyekszik – gyakran adóparadicsomokban alapított - fedőcégeken keresztül igyekszik megvásárolni a szabadalmakat, hogy azokat később más kínai vállalatoknál meghonosítson. Amerikai hatóságok szerint ez a gyakorlat hatalmas veszélyt jelent, ezért az Egyesült Államoknak meg kell erősítenie a belső védelmi mechanizmusait, hogy ne lehessen egyszerűen megkerülni a szabadalmakra vonatkozó jogokat. Törvénykezési lépések: Kínában július 1-től lépett életbe az új külkapcsolati törvény, ami nagyon sok kérdésre adott okot. A jogszabályban nemzetbiztonsági érdekvédelemről fogalmaznak, és hogy ennek védelmében az országban fontos a kínai érdekek védelme. Az, hogy ez pontosan mit is jelent, az nem derült ki. Egyrészt a törvény alapján egyáltalán nem biztos, hogy a vállalatokat mennyire fogja érinteni a pontatlanul megfogalmazott "nemzetbiztonsági titok", másrészt pedig arról sincs szó egyelőre, hogy milyen esetben hajtják is végre ezeket a hatóságok. Három esetben már intézkedtek kínai irodákkal rendelkező amerikai vállalatok ellen a kínai szervek, házkutatásokat és más vizsgálatokat tartottak. Az nem világos, hogy pontosan mi indokolta ezeket. A törvény a pekingi vezetés kezébe egy olyan fegyvert ad, ami bármikor lesújthat, de a megfogalmazása miatt arra is van lehetőség, hogy ne vegye figyelembe.

Kínában július 1-től lépett életbe az új külkapcsolati törvény, ami nagyon sok kérdésre adott okot. Az, hogy ez pontosan mit is jelent, az nem derült ki. Egyrészt a törvény alapján egyáltalán nem biztos, hogy a vállalatokat mennyire fogja érinteni a pontatlanul megfogalmazott "nemzetbiztonsági titok", másrészt pedig arról sincs szó egyelőre, hogy milyen esetben hajtják is végre ezeket a hatóságok. Három esetben már intézkedtek kínai irodákkal rendelkező amerikai vállalatok ellen a kínai szervek, házkutatásokat és más vizsgálatokat tartottak. Az nem világos, hogy pontosan mi indokolta ezeket. A törvény a pekingi vezetés kezébe egy olyan fegyvert ad, ami bármikor lesújthat, de a megfogalmazása miatt arra is van lehetőség, hogy ne vegye figyelembe. Tajvan beolvasztása Peking hatalma alá: bár alapvetően bőven nem a chipek miatti versenyfutásról szól Peking "egy Kína" politikája, mindenképpen hatással van rá. Az elmúlt egy évben Kína jelentősen megnövelte katonai tevékenységét a sziget körül. Bár ez a konfliktus már a "két, magát egyaránt Kínának nevező terület különválása" óta tart, az utóbbi években Hszi Csin-ping kínai elnöksége alatt kiéleződött. Tajvan esetleges kínai inváziójára az Egyesült Államok is készül, folyamatosan erősíti szövetségi rendszerét a területen a sziget védelmében. Az is szóba került már, hogy hova lehetne telepíteni a chipgyártási kapacitásokat a szigetről egy esetleges támadás esetén. Ha Kína a ritkaföldfém mellett - a sziget elfoglalásával - a chipgyártás területén is kimagasló piaci szereplővé válna, az jelentősen megváltoztatná a globális geopolitikai versenyfutást.

Következtetések

Az látható, hogy a teljes folyamat rendkívül globalizált, és rendkívül fontos elemeken múlik a fenntartása. Az elmúlt évtizedekben azonban hatalmas koncentrációk jöttek létre egyetlen kézben - így például a kínai gallium monopólium, vagy a tajvani mikrochip-gyártás túlsúlya. Az teljesen világos, hogy az ilyen jellegű függésektől szeretnének megszabadulni a globális nagyhatalmak, és az önálló ellátásra törekedni. A probléma valószínűleg akkor is kényes pont lenne Kína és az Egyesült Államok között, ha nem - az egyre feszültebb önrendelkezési kérdéssel szembenéző - Tajvan lenne a chipgyártás szuperhatalma. A kínai szándék felerősödése viszont a sziget elfoglalására teljesen egyértelműen hozzátesz a konfliktushoz. A fokozódó technológiai nyomás ellenére mind az Egyesült Államoknak, mind pedig Kínának érdeke, hogy stabil és kiszámítható kereskedelmi kapcsolatokat tartsanak fenn egymással. Antony Blinken és Janet Yellen amerikai miniszterek pekingi látogatásai is ezeket a célokat szolgálták az elmúlt egy hónapban.

Mindkét nagyhatalom beerősített a versenyfutás során, és láthatóan nem csitulnak a kedélyek. Kína és az Egyesült Államok is a saját ellátási láncainak, és technológiai szintjének megerősítésére törekszik. Egyelőre még egyik fél sem ért el áttörést, a nagyhatalmak továbbra is egymástól függenek. Fontos kérdés, hogy a felek mennyire lesznek képesek együttműködni a jövőben, egyelőre nem látszódik, hogy közelednének az álláspontok. Már a szankciós versenyfutás fokozódása súlyos károkat okozhat a világgazdaságban, viszont Tajvan kínai lerohanása egy globális válság rémével fenyeget.

Mivel a mikrochipek gyakorlatilag minden elektronikai műszer alapját képezik, ezért teljesen egyértelmű: az otthonunkig hatoló kérdésről van szó.

