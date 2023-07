Mi most ez az iszonyatos feszültség a lengyel határon? Itt van a 3 legfontosabb válasz

Június 23-án fellázadt a Wagner csoport az orosz kormány ellen, majd egy napon belül gyorsan le is tették a fegyvert. A de-eszkaláció nagyrészt Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök közbenjárásának köszönhető, aki megállapodott Jevgenyij Prigozsinnal, a Wagner csoport vezérével arról, hogy a zsoldosbrigád elhagyja Oroszországot (és Ukrajnát), majd átköltözteti műveleti központját Belaruszba.

A Wagner meg is indította az átcsoportosítást, el is foglaltak egy elhagyott laktanyakomplexumot a Fehéroroszország központjában található Cel település mellett.

A lengyel kormány az átcsoportosítás kezdete óta komolyan elkezdett aggódni amiatt, hogy a Wagner csoport valamilyen akciót tervez Lengyelország ellen. A fenyegetés elhárítása végett több ezer katonát és több száz páncélozott járművet vezényeltek a majdnem 400 kilométer hosszú lengyel-belarusz határra.

A lengyel-fehérorosz határon már az ukrajnai háború előtt is jelentős volt a feszültség: Varsó azzal vádolta meg Minszket, hogy illegális bevándorlók tízezreit szállította a lengyel határra, egyfajta „hibrid háborút” viselve a NATO-tagállam ellen. A krízis óta a határ védelmét jelentősen megerősítette a lengyel fél.

Lukashenko: Wagnerites started annoying us, they ask to go to the west.Wagner: Allow us. Well go for a day trip to Warsaw and Rzeszów, cited by Lukashenko-> Luka is one of the most entertaining people in global politics pic.twitter.com/hd4FO05tzz