Felvételek érkeztek az orosz haderő akciójáról: a világrekorder 2Sz4 Tyulpannal csaptak le az ukránokra

Oroszország Védelmi Minisztériuma július 28-án osztott meg egy videót, amelyen az orosz haderő avdijivkai akciója látható. Az orosz csapatok a világ legnagyobb aknavtőjének számító 2Sz4 Tyulpan önjáró aknavető-rendszerrel lőtték a donyecki településen az ukránok állásait.

Oroszország és Ukrajna között tovább dúl háború, a donyecki régióban pedig heves összecsapások zajlanak.

Oroszország Védelmi Minisztériuma július 28-án közzétett egy felvételt, amelyen orosz katonák láthatóak, amint

2Sz4 Tyulpan aknavető-rendszerrel támadják az ukránokat a Donyeck megyei Avdijivkában.

Mi az a Tyulpan?

A 240 milliméteres 2Sz4 Tyulpan típusú önjáró aknavető-rendszer a világ legnagyobb, jelenleg is szolgálatban lévő aknavetője.

Lőtávolsága körülbelül 10 kilométer, bár egyes lövedéktípusokkal távolabbra is képesek ellőni. Az aknavető-rendszer fő feladata az ellenséges bunkerek és erődítmények megsemmisítése. Hatékony továbbá a sánccal védett csapatok és épületek ellen is.

A tüzérségi rendszert még az 1960-as évek végén fejlesztették ki, és az 1970-es években állt a Szovjetunió szolgálatába. A technológiát korábban bevetették a csecsen konfliktusok során is, de jelentések szerint 2015-ben a Donbaszban is feltűntek. 2022 óta Oroszország széles körben használja a Tyulpanokat az ukrajnai háborúban, és az orosz haderő folyamatosan modernizálja a korábbi verziókat.

A Tyulpanok nagy hátrányai közé tartozik, hogy nagy, összesen 9 fős személyzetre van szükség. Négy fő kell a jármű irányításához, öt fő pedig a fegyver újratöltéséhez. Az akár 130 kilogrammos lövedékek miatt percenként csak egy lövés leadására képes.

Forrás: Reuters

Címlapkép és videó forrása: RUSSIA MINISTRY OF DEFENCE via Anadolu Agency via Reuters