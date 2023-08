Saját testükkel blokkolják az orosz turistákat a grúz lakosok

A hét végén kezdtek el érkezni az első felvételek arról, hogy grúziai (georgiai) civilek tömegei igyekeznek megakadályozni az orosz turisták beutazását az ország legnagyobb kikötőjébe, Batumiba.

Grúzia és Oroszország kapcsolata a Szovjetunió felbomlása óta mindennek nevezhető, csak felhőtlennek nem. A kaukázusi ország 2008-as lerohanása, valamint az Abháziában és Dél-Oszétiában állomásozó orosz csapatok csak rontottak a helyzeten, most pedig nagyon úgy tűnik, hogy a lakosságnak elege lett az orosz turistákból.

Múlt hét végén érkeztek meg az első videók arról, hogy a grúz lakosság igyekszik megakadályozni egy orosz óceánjáró kikötését az ország második legnagyobb városában, a Fekete-tenger partján fekvő Batumiban.

This morning, Astoria Grande cruise ship with tourists from Russia entered the port of Batumi, Georgia.It was pic.twitter.com/UiEYvbo4T7 — Anton (Gerashchenko) July 31, 2023

A hajó kikötése után a lakosok az oroszokat szállító buszokat is akadályozták az elindulásban, illetve több felvétel érkezett arról is, ahogy a civilek a turistákkal konfrontálódnak.

Georgian patriots are now blocking the busses that were supposed to pick up the Russian tourists who arrived this morning on a cruise ship to Batumi.The Georgians dont want tourists from an aggressor state to be allowed to vacation in the country pic.twitter.com/WFnBZBG9BP — Visegrád (24) July 31, 2023

The protest in Batumi continues for about 20th hour now, with more people joining. It will only stop when the Russian cruise ship leaves, hopefully earlier than scheduled. People are chanting #Georgia — Helen (Khoshtaria) July 31, 2023

A címlapkép illusztráció, forrása: Yuji Sakai via Getty Images