Vészesen közel az újabb háború - Egy tucat ország eshet egymás torkának a Száhel-övezetben

Július 26-án katonai puccs zajlott le Nigerben. A Száhel-övezet országában ez nem számít egyedi jelenségnek. Nigerben az 1960-as függetlenséget követően instabil politikai környezet alakult ki, állandóak a puccsok és az erőszakos katonai összecsapások. A mostani események azonban némileg mások, mint az eddigiek. Niger volt eddig a francia érdekek utolsó bástyája a Száhel-övezetben, most ez is elveszhet. Nézzük meg, mi történik most Nigerben és miért veszélyes a most kialakult helyzet.

Mi történt az elmúlt napokban?

Július 26-án Abdourahamane Tiani ezredes kilenc társával együtt közleményt olvasott be a nigeri állami televízióban, miszerint elegük lett Mohamed Bazoum nigeri elnök vezetéséből, ezért eltávolítják őt a hatalmából. Bazoum 2021 óta irányította az országot, ő volt az első demokratikusan megválasztott nigeri vezető. Az elnököt még múlt hét szerdán foglyul ejtette a testőrsége, azóta nem tudni a hollétéről. Bazoum mellett kabinetje legfontosabb tagjait is letartóztatták, így az olajminisztert, a bányászati minisztert, de a belügyminisztert és a közlekedési minisztert is.

A térségben Niger számított eddig az utolsó nyugatbarát országnak,

2020 óta a szomszédos Maliban és Burkina Fasoban is erőszakos hatalomátvétel történt, ahol az új katonai vezetések elfordultak a nyugati államoktól. Az Egyesült Államok, az Európai Unió, de különösen Franciaország számára fájdalmasak az események az országban.

Az ország korábban francia gyarmat volt, és a mai napig jelentős francia érdekeltségek találhatóak Nigerben. Az új nigeri vezetés vasárnap felfüggesztette az uránium és az arany exportját Franciaországba. A puccsot követően kirobbant tüntetéseken állandó a francia zászló égetése, és az Oroszország melletti fellépés. A tiltakozók a francia elnyomás ellen vonultak az utcára és a francia nagykövetséget is megtámadták. Az erőszakos fellépést végül kiszorították a nagykövetség területéről.

military has banned the export of Uranium to . 1 of each 3 light bulbs is powered by this material, 50% comes from . Meanwhile, 80% of don't have access to electricity. Can you spot the problem here and understand why this happened? #Nigerien — Like (Rst) July 31, 2023

Hogy áll az eseményekhez a nemzetközi közvélemény?

Emmanuel Macron francia elnök a nigeri erőszakos hatalomátvételre válaszul határozott nyilatkozatot adott ki, amely szerint kemény válaszra számíthatnak azok, akik a francia érdekeket támadják Nigerben. Párizs az ellenséges hangulat miatt végül az állampolgárai kimenekítése mellett döntött. A francia külügyminisztérium nyilvántartása szerint összesen 1200 külföldi állampolgár élt 2022-ben Nigerben. Párizs egy évtizeden keresztül állomásoztatott csapatokat az országban, ennek elsődleges célja az iszlamista fenyegetés visszaszorítása volt. Az új nigeri vezetés azzal vádolta meg hétfőn a francia vezetést, hogy fegyveres beavatkozásra készülnek Bazoum elnök hatalmának visszaállítására, ezt Párizs tagadta.

Párizs után Dánia és Olaszország is az állampolgárai kimenekítése mellett döntött.

Antony Blinken amerikai külügyminiszter a nigeri elnök szabadon bocsátására szólította fel a puccsistákat. Blinken telefonbeszélgetést is folytatott a megbuktatott elnökkel, ahol biztosította őt az Egyesült Államok támogatásáról a demokratikus rend helyreállításában. Hasonlóan nyilatkozott António Guterres ENSZ-főtitkár is, aki szerint nigeri kormány alkotmányellenes megváltoztatása zajlik.

Az Európai Unió azonnali hatállyal felfüggesztette a Nigernek szánt pénzügyi támogatásokat.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa (BT) határozottan elítélte a nigeri katonai puccsot, és Mohamed Bazoum elnök azonnali és feltétel nélküli szabadon bocsátását követelte. Érdekes Oroszország szerepe a konfliktusban, mivel miközben Moszkva nyugalomra intette a feleket, addig a tüntetések során sokan orosz zászlókat lengettek. A franciák szerint ezek a tüntetések nem spontán alakultak ki a puccsisták felszólítására, hanem már előre megszervezték ezeket. Korábban a Nyugat-afrikai Államok Gazdasági Közösségének (ECOWAS) vezetői elítélték az országban a külföldi kormányok beavatkozását, illetve a külföldi biztonsági szolgáltok támogatását is.

Regionális konfliktus készülődik?

Az regionális szervezet ECOWAS vezetői vasárnap Abujában tanácskoztak a nigeri puccsról. Ekkor megállapodtak, hogy akár erőt is alkalmaznak az országban a nyugalom biztosításáért. Emellett pénzügyi szankciókat és utazási korlátozásokat is kiróttak Nigerre. A puccsista vezetésnek mindössze egy hetet adtak a hatalom átadására a demokratikusan megválasztott Bazoum számára. Az új niamey-i vezetés óva intette a szomszédos országokat az esetleges katonai beavatkozástól és tüntetésre szólította az ország lakóit a regionális afrikai tömörüléssel szemben.

A Nigerrel szomszédos Mali és Burkina Faso viszont a puccsisták oldalán szólalt fel. A két ország nem tagja az ECOWAS-nak, csatlakozásuk még korábban felfüggesztésre került az szervezetbe. Most mindkét ország óva intette a szervezetet a beavatkozástól a nigeri belpolitikába.

️ Authorities in Mali and Burkina Faso issued a joint statement on the situation in Niger, where they warned ECOWAS against an invasion and said an attack on Niger would mean an attack on Mali and Burkina Faso. #Niger — {Matt} ($XRPatriot) August 1, 2023

Szerintük, ha a szervezet beavatkozna Niameyben, akkor az felérne a két ország elleni hadüzenettel:

bármilyen katonai beavatkozás Niger ellen Burkina Faso és Mali elleni hadüzenettel érne fel

– írták tegnap közös nyilatkozatukban. Emellett arra is figyelmeztettek, hogy egy hasonló akció az egész régiót destabilizálhatják. A két ország mellett sorakozott fel Algéria is, amely szintén támogatásáról biztosította a puccsista vezetést Nigerben.

will support in case of external military aggression, according to the publication Intel Kirby. They reported on the potential invasion of Niger under the leadership of led by Nigerian Tinubu, #Algeria — Iykay (The) August 1, 2023

A francia külügyminisztérium szerint pont a Nigerben zajló puccs okozhat instabil helyzetet a teljes régióban. Maliban 2020-ban jutott hatalomra puccsal a jelenleg is regnáló iszlamista vezetés. Az ország bevetette az orosz Wagner félkatonai szervezetet is az országban, ennek eredményeként a francia csapatok kivonultak a területről. Burkina Fasoban tavaly vette át a hatalmat egy nacionalista szólamokat hangoztató katonai junta, Párizs innen is visszavonta erőit. A jelentős befolyásvesztést követően Niger maradt az utolsó francia bástya, a teljes Száhel-övezet elveszhet számukra a nigeri puccsot követően.

Merre tovább?

Érdemes néhány mondat erejéig a francia érdekekről is szót ejteni a területen, mivel a térség hagyományosan a francia érdekszféra részének számított. Párizsban minden vezetés igyekszik megújítani az ország Afrika-politikáját. Nem kivétel ezalól Emmanuel Macron köztársasági elnök sem, aki a posztkoloniális jellegű kapcsolatok helyett a partnerségre helyezte a hangsúlyt. Ez azonban most elbukni látszik, miután a multilaterális megközelítés helyett a személyi bilaterális kontaktus felerősödést tapasztalta. Ráadásul a térségben fokozódó iszlamista nyomás miatt sem tudta a biztonsági-védelmi szempontokat háttérbe szorítani. A nigeri uránium-export leállítása fájó pont lehet Párizsnak, mivel az országból szerzik az atomenergiához elengedhetetlen nyersanyag jelentős részét.

A mostani események eddig azt látják bizonyítani, hogy végérvényesen meggyengül Párizs pozíciója a számára kulcsfontossággal bíró régióban.

Az országon belüli állapotok kaotikusak, de egyelőre a külföldi erők nem avatkoztak bele még a nigeri eseményekbe. Ameddig a kedélyek nem nyugszanak meg valamelyest, addig nehéz lenne messzemenő következtetéseket levonni a mostani eseményekből. Az sem egyértelmű, hogy a nigeri lakosság mekkora része ért egyet a puccsista vezetéssel. A mélyszegénység és az éghajlatváltozás komoly problémákat okoz az országban, ahol az utóbbi hónapokban megnőtt az erőszakos bűnelkövetések száma is. Akárki veszi át a hatalmat, ezek lesznek a legégetőbb kérdések az országban.

Az viszont világos, hogy Franciaország számára rosszul alakulnak a dolgok, és - amennyiben az ECOWAS, Burkina Faso és Mali beváltja ígéretét - akár egy nemzetközi konfliktus színhelyévé is válhat Niger.

Az események motivációjáról eddig keveset tudni, de a háttérben Oroszország sejlik fel.

Címlapkép forrása: Balima Boureima/Anadolu Agency via Getty Images