Súlyos gondok vannak a NATO egyik fegyverével - Miért gyűlölik ezt a páncélost az ukrán katonák?

Amikor Ukrajna nyugati harckocsik után kezdett el kilincselni a NATO-nál, valószínűleg nem számítottak arra, hogy Franciaország a modern Leclerc harckocsik helyett negyven darab AMX-10RC-t fog nekik átadni. A nehezen kategorizálható páncélos a maga idejében is meglehetősen specializált jármű volt, napjainkban azonban már tényleg inkább múzeumban lenne a helye, mint a frontvonalakon. Nézzük, miért.

Egyáltalán mik ezek a járművek?

Elterjedt mondás az, hogy senki sem másolja a franciákat, és a franciák sem másolnak senkit. Az AMX-10-es erre egészen kiváló példa: bár a jármű hivatalos megnevezése könnyűtank, a páncélos sem páncélvédettség, sem pedig futómű tekintetében nem igazán számít harckocsinak. A fronton 30 mm-es páncélzat már 75 éve is vékonynak számított, páncéltörő lőszerrel lényegében bármelyik orosz gyalogsági harcjármű/pszh képes átütni, lánctalpakat pedig hiába keresünk, a mozgásról ugyanis három pár kerék gondoskodik.

Francia AMX-10RCR páncélosok. Kijevnek a modernizált RCR verzióból nem jutott, csak az első szériás RC-ből. Forrás: Kevin.B via Wikimedia Commons

A gyakorlatban az AMX-10RC sokkal inkább egy felderítő jármű, vagy egy tankvadász szerepét tölti be. Az aránylag kis méretű páncélos a harckocsiknál gyorsabban tud haladni, és elméletileg a terepjáró képessége is rendben van, így papírforma szerint az ellenséges állások kifürkészésére alkalmasnak kéne lennie. A fő fegyverzetnek számító 105mm-es löveg a legtöbb orosz harckocsi kilövésére alkalmas, legalábbis papíron.

Tankvadász a XXI. században?

Az AMX-10-esek egyik legnagyobb gyengesége éppen az említett „tankvadász” szerepkörből adódik. Az orosz-ukrán háború realitása az, hogy a harckocsizók hónapokon keresztül cirkálhatnak fel alá a fronton anélkül, hogy ellenséges tankkal találkoznának.

Egy ilyen találkozás során pedig egy AMX-10 mindössze egy tényezőben bízhat, ez pedig az, hogy előbb ki tudja szúrni az ellenséges harckocsit.

Hiába ugyanis az aránylag nagy végsebesség, a „kerekes tank” nem rendelkezik lövegstabilizátorral, ellenben az oroszok által bevetett T-72-es tankok legnépszerűbb, „B” szériájával, így menet közben meglehetősen nehézkes vele célozni.

: A Ukrainian AMX-10RCR armoured fighting vehicle was captured by the Russian army- this stuck vehicle was abandoned by Ukrainian troops in Novodonetske, Oblast at the beginning of the last month and was recovered only now. #Ukraine — (Ukraine) July 27, 2023

A fentebb már említett páncélvédettség szintén a frontvonalon történő bevetés ellen szól. Az AMX-10-es páncélzatát lényegében csak az a modern harcjármű nem lövi át, amelyik nem akarja.

Az ukránok beszámoltak olyan esetről, amikor egy 152mm-es repeszgránát a páncélos mellett csapódott be, a repeszek pedig egyszerűen átütötték a páncélzatot, majd berobbantották a lőszerkészletet, végezve a teljes legénységgel.

Felderítésre legalább jó?

Az AMX-10RC másik fő feladata hivatalosan a felderítés lenne, ezzel a megközelítéssel azonban a modern konfliktusokban számos probléma akad.

A francia „könnyűtank” mozgékony ugyan, de közel sem annyira, mint például egy Humvee vagy néhány quad, azoknál azonban jelentősen nagyobb célpontot nyújt, így felderítés közben könnyedén válhat az ellenséges csapatok áldozatává.

Russian Accounts have released these 2 Photos so far which appear to Confirm that at least 3 AMX-10s were either Destroyed and/or Abandoned by Ukrainian Forces during the Fighting at some point recently. pic.twitter.com/piw4Y1YdxW — OSINTdefender (@sentdefender) June 5, 2023

A helyzeten ráadásul tovább ront az, hogy az ukrán és orosz felderítés döntő részét– hasonlóan lényegében bármelyik modern haderőhöz – már nem szárazföldről, hanem a levegőből végzik, drónokkal.

Kijelenthető tehát az, hogy egy modern háborúban szegény AMX-10-esek, amelyek ráadásul annyira nem is régi fejlesztések (a nyolcvanas évek elején lettek rendszeresítve), az eredetileg kijelölt feladatukra, azaz a harctéri felderítésre lényegében teljesen alkalmatlanok.

Egyáltalán miért gyártották le őket, ha haszontalanok?

A helyzet iróniája az, hogy Párizsban teljes mértékben tisztában vannak azzal, hogy az AMX-10 egy modern haderő ellen frontszolgálatra totálisan alkalmatlan, az eredeti elképzelés az volt, hogy a járművek a modern légierővel, tüzérséggel és harckocsikkal nem rendelkező afrikai haderők elleni akciókra lettek kifejlesztve.

A franciák egyébként ezt az információt meg is osztották Kijevvel: elmondták nekik, hogy a járművek a modern páncéltörő fegyverek ellen a gyakorlatban védtelenek, inkább a gyalogság támogatására lehetnek alkalmasak, ezt azonban jelentősen árnyalja az a tény, hogy a kézi páncéltörő fegyverekkel felszerelt gyalogosok kisebb célpontot nyújtanak az ellenség számára, így valószínűleg hatékonyabban tudnának ténykedni, mint az elavult „tankvadászok”.

: An AMX-10 RCR armoured fighting vehicle of the Ukrainian Army was destroyed by Russian fire in Oblast. #Ukraine — (Ukraine) July 6, 2023

Az ukránok egyébként hamar beismerték azt, hogy az AMX-10 lényegében semmire sem jó, valószínűleg ennek köszönhető az, hogy mostanában már nem igazán vetik be őket. Az eredetileg nagyjából negyvenjárműből eddig egyébként minimum négyet elveszítettek már, de az interneten terjedő videók alapján valószínűbb az, hogy ennél jelentősen többet is kilőttek az orosz csapatok. Kijev egyébként finoman azt is megjegyezte, hogy az elméletileg nehéz terepen történő felderítésre kitalált páncélos terepjáró képessége nem túl jó, a váltómű pedig szeret elromlani.

Szemben például az amerikai Bradley lövészpáncélosokkal, vagy a német Leopard 2-es harckocsikkal, az AMX-10RC nem a nem megfelelő alkalmazás, és az elégtelen tüzérségi és légitámogatás miatt van hátrányban az ukrajnai harcok során, hanem egyszerűen azért, mert napjainkban alkalmatlan azon feladatok ellátására, melyekre negyven éve kifejlesztették.

Címlapkép forrása: Wikimedia Commons