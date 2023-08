Súlyos helyzetbe hozta a szárazság Európa legnagyobb gazdaságát – Veszélyben a kontinens egyik legfontosabb folyója?

A német gazdaságot idén több probléma is sújtja, így például a magas energiaár és a globális kereslet lassulása, de van egy másik földrajzi-környezeti tényező is, ami lefelé húzhatja a számokat, ez pedig a Rajna folyó klímaváltozás miatti alacsony vízállása. Ez már évek óta gyakorlatilag folyamatosan problémát jelent, különösen a nyári időszakban. Júniusban megint megkongatták a vészharangot az extrém alacsony vízállás miatt, és bár az elmúlt hetek esőzései egyelőre megszüntették az akut problémát, a jövőben egyre súlyosabbá válhat a helyzet. A rajnai szállításban érdekelt vállalatok egyelőre egyéni megoldásokat keresnek, magasabb szintű elképzelések csak a tervezőasztalon léteznek.

Az alacsony rajnai vízállástól szenved a német ipar

Az elmúlt években több nyáron is megkongatták a vészharangot a Rajna alacsony vízállása miatt – így volt ez idén is. Bár az elmúlt hetek esőzései jelentősen javítottak a helyzeten, és a folyónak most már az egésze korlátozás nélkül hajózható, júniustól egyre-másra jöttek a hírek, miszerint jelentősen csökkenteni kellett a szállítóhajók rakományát, hogy alacsony vízállás mellett is közlekedni tudjanak.

A Rajna partja Németország egyik leginkább iparosodott vidéke. A folyó partján található Ludwigshafen például az egyik legnagyobb német cég, a BASF vegyi konszern székhelye, amelynek fő szállítási útvonalát jelenti a Rajna.

A folyó Németország legfontosabb hajózási útvonala az olyan nyersanyagok számára, mint a gabona, vegyi anyagok, ásványi anyagok, a szén vagy a kőolajszármazékok.

Az 1230 kilométer hosszú, Svájcból eredő, majd Liechtenstein, Franciaország és Németország érintésével a hollandiai Rotterdamnál a tengerbe ömlő folyón a német belföldi áruszállítás 80 százalékát bonyolítják le.

A Rajna térképe. Daniel Ullrich / Wikimedia Commons

Júniusban különösen súlyosnak tűnt a helyzet: Kaub településnél, ahol az egyik legszűkebb a Rajna keresztmetszete, mindössze 126 centiméter volt a vízállás, miközben májusban még 350 centimétert mértek. Kaubnál 135 centiméternél alacsonyabb vízállásnál a nagy szállítóhajóknak már jelentősen csökkenteniük kell terhelésüket, hogy ne fussanak zátonyra, egyes hajóknak akár a rakományuk felétől is meg kell válniuk. 10 centiméteres vízálláscsökkenés azt jelenti, hogy nagyjából 100 tonnával kevesebb rakománnyal lehet megterhelni egy uszályt. És nemcsak kevesebbet tudnak szállítani, hanem aszályos időben a szállítás díjai is drágulnak.

A Rajna jelentős vízálláscsökkenése a klímaváltozásra vezethető vissza. A melegebb telek miatt kevesebb hó esik, ezért tavasszal kevesebb is olvad el, így mostanában az évszázadokon keresztül megszokottnál alacsonyabb vízállással fut neki a nyárnak a folyó. A nyarak viszont egyre szárazabbak és melegebbek, így nem hogy nem sikerül pótolni a télről kiesett vízmennyiséget, nyáron még tovább csökken a vízszint a kevés eső és a gyors párolgás miatt.

Receding water levels on the Rhine River are threatening Europes most important shipping route pic.twitter.com/RKHh5GwhRX — NowThis (@nowthisnews) August 5, 2023

Az első év, amikor már komolyabban meg kellett kongatni a vészharangot, 2018 volt: éves szinten 11,1 százalékkal csökkent a folyami szállítás volumene Németországban, a Rajnán szinte teljesen leállt a szállítás a nyár egy időszakában, 5 milliárd eurós kiesést okozva a német ipari termelésben.

2022-ben a német újraegyesítés óta a legalacsonyabb forgalmat regisztrálták a Rajnán és más, országon belüli vízi utakon.

Ökölszabályként, ha Kaubnál 78 centiméterre csökken a vízállás 30 egymást követő napon keresztül – ahogy ez 2018-ban és 2022-ben megtörtént –, akkor a német ipari termelés 1 százalékkal esik vissza – állítja a Kieli Világgazdasági Intézet.

Míg a tavalyi évben augusztusban vált igen látványossá a probléma, idén már júniusban – úgy tűnik azonban, hogy

a július végén és augusztus elején jött nagy esőzéseknek köszönhetően a nyár további részére elhárult az akut gond.

Hogy a júniusi és a júliusi alacsony vízállás pontosan mekkora kárt okozott a német iparnak, az később derül ki. De hogy meg fog látszani a német gazdaság számain, szinte biztos.

Alkalmazkodás és alternatívák

Egyes, a Rajnán jelentős szállítást végző német cégek már meghallották az idők szavát, és igyekeznek alkalmazkodni a klímaváltozás által teremtett új körülményekhez. A BASF a gyártáshoz szükséges nyersanyagok 40 százalékát a rajnai vízi útvonalon keresztül kapja, ráadásul hűtéshez is használja a folyó vizét. A vegyipari konszern már 2018-ban lépett, és egy olyan hajót vett fel saját flottájába, amelyet kifejezetten alacsony vízállású folyókon történő szállításra terveztek. A Stolt Ludwigshafen nevű hajó 2300 tonna tömegű rakományt tudna szállítani akkor is, ha a Rajna Kaubnál mindössze 30 centiméteres vízállást érne el. A konszern emellett egy olyan előrejelző rendszert épített ki, amely hat hétre előre képes megjósolni, ha a szállítás szempontjából kedvezőtlen fordulat történik.

Norwegian chemical tanker company Stolt Tankers and Germany-based chemical producer BASF have hosted a christening ceremony for the new low-water inland tanker Stolt Ludwigshafen ️ https://t.co/cZWnlc0Hzp — MARE_MarineExperts (@Marine_Experts) June 1, 2023

Az alacsony merülésű hajókra esküszik egy másik német vegyipari vállalat, a Covestro is, amely két ilyen uszályt bérelt. Ezek akkor is tovább tudnak hajózni, ha a Rajna vízállása Kölnnél 40 centiméterre csökken. A Covestro a felhasznált nyersanyagok többségét, késztermékeinek pedig csaknem egyharmadát szállítja a Rajnán keresztül.

Extrém alacsony vízállások mellett az alacsony merülésű uszályok lehetnek a folyami szállítás új sztárjai. Igaz, a mintegy 8900 hajóból álló rajnai flotta alacsony merülésű hajókra cserélése 90 milliárd euróba kerülne. Ráadásul a gyártás is lassan halad. A kölni HGK Shipping 350 szállítóhajót működtet a Rajnán és más folyókon, ebből mindössze négy alacsony merülésű, és jelenleg három másik áll gyártás alatt. A holland De Gerlien van Tiem hajógyártó két ilyet épít a Covestro számára, de már a jövő év végéig nem tud fogadni új megrendelést.

Amíg azonban nem épül elég ilyen hajó, sok vállalat számára marad a közúti és a vasúti közlekedés, ami azonban jelentősen megnehezíti és megdrágítja a szállításokat. A 2018-ban a nyersanyagszállítás elakadása miatt rendkívüli helyzetet kihirdető Thyssenkrupp például vasúton oldja meg a szállítás egy részét, de a német vasúti hálózat nincs felkészülve arra, hogy a legtöbb nagyvállalat így tegyen. A közúti szállítás sem jelent valódi alternatívát. Számítások szerint egy 2700 tonnás rakomány, amit egy átlagos rajnai uszály el tud szállítani, összesen 110 darab kamionra férne fel.

Vannak tervek a Rajna egy 50 kilométeres szakaszának kikotrására is – ez 180 millió euróba kerülne a német kormány számításai szerint. Csakhogy a hármas koalíción belül nincs megegyezés erről: míg a piacpárti liberálisok (FDP) támogatnák az ötletet, a Zöldek ellenzik azt az esetleges környezeti károk miatt (a kotrás megbolygatná a folyó ökoszisztémáját). A kormánynak a szállítási infrastruktúra fejlesztéséről szóló, 2030-ig szóló hosszú távú terve pedig a teljes 270 milliárd eurós összeg mindössze 10 százalékát szánja a vízi útvonalakra.

Távlati megoldás így egyelőre nem látszik a Rajna alacsony vízállására, miközben borítékolható, hogy a klímaváltozás miatt a következő években inkább csak romlani fog a helyzet.

Címlapkép: a Rajna Bacharachnál 2023. június 20-án. Alina Grünky/picture alliance via Getty Images