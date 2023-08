Tényleg Amerika az ukrajnai háború valódi nyertese? Van két hatalmas probléma, amiről senki nem beszél

Az Egyesült Államok ukrajnai háborúban játszott szerepe igencsak gyakori, megosztó beszédtéma, már csak abból fakadóan is, hogy messze Amerika küldi a legtöbb fegyvert és hadianyagot Ukrajnába az összes nyugati ország közül és jelentős hírszerzési, taktikai és politikai segítséget nyújtanak az orosz invázió alatt álló országnak. Emellett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyíltan elismerte nemrég, hogy ha Joe Biden kormánya nyomást gyakorolna rá a háború lezárása végett, percek alatt vége lenne a konfliktusnak.

Kijelenthető, hogy vannak területek, ahol az Egyesült Államok egyértelműen jól jár a háború elhúzódásával, ilyen például az, hogy

Azt viszont, hogy az Egyesült Államok hosszabb távon abszolút győztese lesz az ukrajnai háborúnak, Oroszország pedig megszűnik létezni, mint fenyegetést jelentő katonai nagyhatalom, nem lehet kijelenteni.

Ennek alapvetően két fontos oka van.

Biztos emlékszünk még azokra a képsorokra az ukrajnai háború elejéről, ahol orosz páncélosok zárt tömbökbe tömörülve, lassan gurultak végig Kijev külvárosában, légvédelmi fedezet és légi támogatás nélkül, majd súlyos veszteségek mellett visszavonultak, ahogy az ukrán tüzérség és drónképesség tűz alá veszi őket. Hasonló képsorokat láthattunk a télen Vuhledárnál, ahol libasorban gurultak rá az orosz harckocsik a település körül elhelyezett aknamezőkre, illetve tavaly ősszel Harkivnál, ahol a pánikszerű visszavonulás közepette még a kétéltű BMP-2-esekkel sem sikerült átkelni egy patakon.

Most, másfél évvel az offenzíva kezdete után azonban nagyon más a helyzet a frontvonalon. Az ukrán haderő sosem látott veszteségeket szenved a láthatólag betonstabil orosz védvonalak megrohanásakor, a nyugati országok által Ukrajnának adott, NATO-szabvány harcjárművek rendkívüli ütemben pusztulnak a harcokban. Arra talán még a legfanatikusabb Oroszország-rajongók sem számítottak, hogy két hónap alatt elpusztul a harcokban az ukrán M2A2 Bradley lövészpáncélosok közel 50%-a, a Leopard 2A6-osok közel 40%-a. Közben hónapok óta porig rombolt, néhányszáz fős lélekszámú falvakért megy a harc.

Throughout the summer, Russian forces have worked to close gaps in their defensive lines and expand existing fortifications along highways in occupied Ukraine.This updated map shows many of Russia's new fortifications and links each to satellite imagery. (1/5) pic.twitter.com/o6PqudCss8