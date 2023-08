Friss felvételek: oldalba kaphatták az ukrán erők az orosz csapatokat

Korábban beszámoltunk róla, az ukrán csapatok részleges eredményeket értek el a déli offenzívájuk során, többek között állítólag sikeresen megtisztították az Urozsajne település előtt található aknamezőket és orosz védelmi állásokat.

A mostani drónfelvételek alapján azonban a falu délnyugati részén is harcok folynak. Mivel a település északi része továbbra is „szürke zóna”, ezért több lehetséges forgatókönyv is rendelkezésre áll.

Ukrainian forces are currently fighting into Urozhaine, Donetsk Oblast.Seen here, a Ukrainian tank destroys a Russian-held building in the northern part of the town. pic.twitter.com/k31Iw387d7