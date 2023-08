Szép csendben egy egész kontinenst kebelezne be Kína - Már kopogtatnak az ajtón a fegyveresek

Az orosz-ukrán háború elhozta az orosz zsoldoscsoportok felemelkedését is, a világ egyre jobban kezdett figyelni a nem reguláris katonai alakulatokra. Különösen az oroszországi Wagner-felkelést követően robbant fel a figyelem, ezen a hétvégén talán a fél világ a zsoldosbrigádokról beszélt. Az orosz zsoldosok fő műveleti színtere sokáig szinte kizárólag Afrika és a Közel-Kelet volt, ám ott sincsenek egyedül. A június végi orosz események után sokszor jelent meg a médiában, hogy felkészülhetnek a kínai biztonsági vállaltok, eljön az ő idejük. Vajon tényleg most jött el a kínai zsoldoscégek ideje az afrikai zavarosban? Utánajártunk.

Kínában nagy hagyománya volt a zsoldoskultúrának korábban, ezt Biajou-rendszernek nevezték. Ez 1948-ig állt fenn, akkor a kommunista hatalom a védelmi és biztonsági feladatokat magához ragadta, ezzel megszüntetve a hasonló magán biztonsági vállalatokat az országban. Csak az 1980-as évek lazuló környezete adott lehetőséget a ma terjedő biztonsági vállalatok létrejöttének. Több olyan csoport is alakult ekkoriban, amelyek ma Afrikában is részt vesznek, például a Shandon Huawei Biztonsági Csoport vagy az Övezet és Út kezdeményezés (Belt and Road Initiative - BRI) fő védelmezőjének tartott Kínai Biztonsági és Védelmi Csoport.

A zsoldosok tevékenységei ma nehéz témát jelentenek, mivel jellemzően igyekeznek azokat titokban tartani, és kevés dokumentáció születik a külföldi bevetésekről. Széles körben alkalmazzák őket, egyszerre vesznek részt a helyi alakulatok kiképzésében, tanácsadóként más országok védelmi erőinél, illetve a saját kihelyezett érdekek védelmében is.

A „bérbe adott biztonság” pekingi receptje

A kontinensen jelentősen megnőtt a kereslet a hasonló biztonsági szolgálatokra a kínai BRI indítása óta. A 2013-ban indult elképzelés nagy figyelmet fordít Afrikára, Peking szeretné mélyíteni kapcsolatait a földrésszel. Az Övezet és Út keretében számos infrastrukturális beruházás és bányafejlesztés valósul meg. Afrikában azonban a mai napig jelentős kihívást jelentenek a biztonsági problémák. A Kongói Demokratikus Köztársaság, Szudán, vagy Dél-Szudán például állandó zavargásokkal és kormányellenes felkelésekkel küzd, ahol a hivatalos védelmi szervezetek nem képesek biztosítani az egész országra kiterjedő felügyeletet.

A kínai katonai magánvállalatok jelenleg leginkább a kínai érdekek védelmével foglalkoznak Afrikában. Peking növeli Afrikában a befektetéseit, és ez együtt jár azzal is, hogy a saját állampolgárai, és diplomatái jelennek meg a térségben. Kiemelt védelmet kapnak például különböző építkezések, vagy a térségbe látogató vezetők. Nemcsak a szárazföldön, hanem a tengeri hajózásban is aktívak, ott többnyire az érkező szállítóhajókat védik a kalózkodástól.

A BRI elindítása a külső biztonsági paradigmát is megváltoztatta Kínában.

Kína a nyersanyagok tekintetében jelentősen támaszkodik az afrikai készletekre, ezért számára is létfontosságú a felépített beruházások védelme. A helyzet azt követeli meg az afrikai államoktól és Pekingtől, hogy többszintű megállapodásokat kössenek egymással.

Dzsibuti katonák biztosítják a BRI keretein belül megvalósult vasút átadását. A kép forrása: Felix Wong/South China Morning Post via Getty Images

Peking korábban a „békés egymás mellett élés” politikáját folytatta, viszont az ország nemzetközi lábnyomának növekedésével a tengerentúli kínai cégek és állampolgárok biztonsági garanciáit is növelni kellett. A paradigma megváltozását már jelezte, hogy időközben Kína vált az ENSZ-békemisszióinak második legnagyobb támogatójává. A 2010-es években észrevehető lett a kínai biztonsági cégek jelenléte külföldön, amikor a kínai állampolgárok biztonság veszélybe került és Peking intézkedett érdekükben.

Kína a saját védelmi szempontjainak kielégítésére tulajdonképpen hasonló fegyveres milíciákat szervezett, amelyek a pekingi érdekeket és beruházásokat védik a térségben.

Az ország azért tartja fontosnak, hogy saját fegyveres csapatokkal védje meg az infrastruktúrát, vagy a kínai cégek dolgozóit, mivel az régióban gyakran érik durva támadások a beruházásokat. Pekingben felismerték, hogy a helyi biztonsági szolgálatok nem rendelkeznek a megfelelő képességekkel. A kiépülő biztonsági kapacitások ellenére Peking még mindig azt állítja, hogy a "be nem avatkozás" politikáját folytatja Afrikában.

Megoszlanak a vélemények arról, hogy pontosan hány kínai magán biztonsági vállalat (Private Security Company – PSC) működik jelenleg külföldön. A legenyhébb becslések szerint is legalább 20 ilyen típusú cég lát el feladatokat Kínán kívül, összesen 3200 fős állománnyal. Más források szerint ez a szám ennél jóval magasabb, minimum 30, de akár 40 hasonló kínai PSC dolgozik Ázsiától Afrikáig. Az Afrikában dolgozó kínai munkások számáról eltérő becslések vannak, a legkisebb becslés is százezres számot mond, a magasabb számok szerint már egymillióan is érkezhettek a kontinensre.

Kína egyelőre nem tervezi a Népi Felszabadító Hadsereg (PLA) bevetését Afrikában.

Ennek ellenére az amerikai védelmi minisztérium arról jelentett 2021-ben, hogy a kínai vezetés fontolóra vette, hogy 13 afrikai országban alakítson ki katonai létesítményeket. Eddig Kínának egyelőre csak Dzsibutiban van egy haditengerészeti kikötője, amely összesen 10 000 katona elhelyezésére alkalmas, ám egyelőre ennek csak tizede tartózkodik a tengerentúli bázison. Kína bejelentette a következő helyszínt, Afrika nyugati partvidékén, Egyenlítői-Guinea partvidékén építenék fel haditengerészeti támaszpontjukat.

Afrikai zsoldostevékenység jellemzői

A gyarmatosítás korának véget vető függetlenedés utáni zűrzavarban részt vettek a jól felfegyverzett és kiképzett zsoldosok, akik komoly pusztítást végeztek. A tevékenység miatt a zsoldosok komoly megbélyegzéssel kell, hogy szembenézzenek a kontinensen. Afrika manapság újra szemtanúja lehet annak, hogy a kontinensre visszatérnek a zsoldosok, amelyek különböző külföldi államok érdekeit képviselik. Ennek oka, hogy a kontinensen az elmúlt években terjed az erőszakhullám, és egyre többször éri külföldi állampolgárokat támadás, amit külföldi fegyveresekkel igyekeznek tompítani. Különösen nagy figyelmet kapnak manapság az orosz magán védelmi cégek.

A kontinensen a jogi háttér és a szabályozási kereteket kifejezetten lazán fogalmazzák meg, ezért nagy figyelmet kell fordítani a biztonsági cégek lehetőségeinek lehatárolására.

A rosszul megfogalmazott törvények hatására a magán biztonsági szolgálatok intenzíven növekedhetnek, és kizsákmányoló tevékenységeket folytathatnak. A hasonlóan elharapódzó helyzetek kezelése viszont akár a teljes BRI afrikai megítélésére rányomhatja a bélyegét.

Kínai vendégmunkások egy kenyai BRI beruházáson. A kép forrása: Luis Tato/Bloomberg via Getty Images

Kína 2018-ban dolgozott ki biztonsági stratégiát a tengerentúlon működő kínai vállalatok védelmére. Ebben a vállalatok, intézmények és a személyek számára is útmutatás szerepel. A dokumentum szerint a kínai vállalatoknak számos követelménynek kell megfelelniük, hogy zöld utat kapjanak a külföldi szerepvállalásokra.

A kínai magán biztonsági vállalatok viselkedése eltérő az orosz magán katonai vállalatok működésétől.

A legfontosabb különbség, hogy ameddig az orosz cégek hagyományosan részt vesznek a tényleges katonai tevékenységben, addig a kínaiak inkább nem harci feladatokban vesznek részt: objektumok és személyek védelmére, telephelyek biztosítására specializálták őket. A feladatuk jellegéből adódóan azonban nem kizárható, hogy harci cselekedetekben is rész kell venniük.

Mi Kína hátsó szándéka a zsoldosokkal?

A hasonló biztonsági vállalatok egyszerre több szempontból látnak el fontos feladatokat a pekingi vezetés számára:

Fegyverexport felpörgetése: Kína az utóbbi években felpörgette a fegyvergyártását, és egyre több országba szállítják is a saját fejlesztésű haditechnikát . A saját biztonsági szolgálatok szaporodása is jót tesz az üzletnek, ők is a kínai fegyvereket veszik igénybe. Ráadásul mivel a helyi biztonsági szolgálatok, illetve az ország vezetése is megismerkedik a kínai technikával, ezért remek reklámot is adhatnak az akár egész seregek felszerelésére szolgáló afrikai megrendeléseknek.

. A saját biztonsági szolgálatok szaporodása is jót tesz az üzletnek, ők is a kínai fegyvereket veszik igénybe. Ráadásul mivel a helyi biztonsági szolgálatok, illetve az ország vezetése is megismerkedik a kínai technikával, ezért remek reklámot is adhatnak az akár egész seregek felszerelésére szolgáló afrikai megrendeléseknek. Védelmi erők jelenléte a gyarmatosítás látszata nélkül: Peking akárcsak a beruházási vállalatait, úgy a védelmi szolgálatokat is szorosan a felügyelete alatt tartja. Ennek köszönhetően bele tud szólni a térség biztonsági ellenőrzésébe. A reguláris erők jelenlétének kihagyása abban is segíthet Kínának, hogy ne tűnjön gyarmatosító hatalomnak. Kína soha nem lépett fel korábban gyarmatosítóként a kontinensen, azonban a térség koloniális múltja miatt nagyon érzékenyek más országok haderőinek megjelenésére.

Kína soha nem lépett fel korábban gyarmatosítóként a kontinensen, azonban a térség koloniális múltja miatt nagyon érzékenyek más országok haderőinek megjelenésére. Saját beruházások védelme: Kína a BRI-vel erőteljesen megvetette a lábát Afrikában és számos fejlesztés érkezett az országokba . Ezek gyakran a kínai érdekeket szolgálják ki, így például a gazdaságnak elengedhetetlen ásványkincsek kiaknázásához szükséges bányákhoz vezet.

. Ezek gyakran a kínai érdekeket szolgálják ki, így például a gazdaságnak elengedhetetlen ásványkincsek kiaknázásához szükséges bányákhoz vezet. A biztonsági vállalatok globális szerepének növelése: az Övezet és út kezdeményezés a kínai katonai magánvállalatok számára is lehetőséget jelent, hogy az igények felemelkedése mentén ők is képesek legyenek a saját tapasztalataikat, és a globális befolyásukat megnövelni. Jelenleg a különböző becslések szerint körülbelül 20-40 kínai katonai magánvállalat lát el feladatokat külföldön, azonban Kínán belül több, mint 7000-re tehető a számuk. Ez a jövőben további hatalmas terjeszkedési lehetőségeket jelent Pekingnek.

Jelenleg a különböző becslések szerint körülbelül 20-40 kínai katonai magánvállalat lát el feladatokat külföldön, azonban Kínán belül több, mint 7000-re tehető a számuk. Ez a jövőben további hatalmas terjeszkedési lehetőségeket jelent Pekingnek. Helyi befolyás kiterjesztése: a kínai állam nem titkolt célja, hogy a globális vezető hatalommá váljon. Ennek része az is, hogy erősíti a védelmi együttműködését a világ országaiban. Peking jelenleg a magán katonai vállalatokat használj fel a célra. Ilyen konstrukcióban együttműködéseket tudnak kialakítani a helyi rendőrséggel, hírszerzéssel és a katonasággal is. Az aszimmetrikus hatalmi projekció részeként nemcsak az Egyesült Államokat igyekszik kiszorítani Kína, hanem Oroszországgal is versenyre kelnek a befolyásért.

A kínai vállalatok korlátjai

Fontos kiemelni, hogy a tanulmányok szerint Kína egyelőre még csak próbálgatja a képességeit a külföldi magán biztonsági vállalatok bevetésében. A BRI lehetőséget biztosított, hogy Peking elterjessze a PSC-ket, azonban a legtöbb helyen jól beágyazott nyugati és orosz vállalatok már jelentősen beágyazottak, ahonnan nehezen tudja egy új szereplő kiszorítani.

Szerb zsoldos tart kiképzést Afrikában. A kép forrása: Patrick Robert/Sygma/CORBIS/Sygma via Getty Images

Számos tényező hátráltatja a kínai vállaltok terjeszkedését, ezek közül kiemelkedő a tapasztalat és a szükséges készségek hiánya és a politikai döntéshozatal tétovázása.

Ezek az akadályok egyelőre jelentősen korlátozzák a kínai szervezetek lehetőségeit. Szakértők szerint még legalább 5-10 év kell ahhoz, hogy a biztonsági cégek fel tudjanak érni a nyugati és orosz katonai vállalatok szintjére.

A kínai biztonsági szolgálatok állományának jelentős részét a hadsereg veteránjai, illetve más, fegyveres szolgálati tapasztalattal rendelkeznek. Gyakori probléma azonban, hogy nincsenek megfelelően felszerelve, és alulfizetettség is jellemzi az afrikai vállalatok dolgozóit. Források szerint mindössze havi 500 és 1000 dollár körül keresnek az alkalmazottak, ami kirívóan alacsonynak számít a piacon. Előfordul, hogy a kínai magán katonai vállalatokon keresztül végül a helyi milíciát bérli fel egy kínai cég a beruházások védelmére. A jelenség okának azt tartják, hogy Kína szigorúan magánál tartja az erőszakmonopóliumot, és jelentősen korlátozza a hasonló csoportok felszerelését.

Az a kritika is gyakran éri a kínai zsoldosokat, hogy a pekingi kiképzés jellemzően az erőszak alkalmazására fektette a hangsúlyt, emiatt sokszor követnek el Afrikában civilek elleni túlzott fellépést. A kontinensen ráadásul a munkavállalókat csak gyenge és kevésbé ellenőrzött jogi védelem illeti meg. Ez lehetőséget biztosít a helyi kínai zsoldosoknak a túlkapásokra, ami potenciálisan a kínai beavatkozás elmélyüléséhez vezethet Afrikában. A kínai politikai akarat számol a biztonsági vállalatok okozta előnyökkel a globális befolyásának kiterjesztésére.

Viszont ha nem lesznek képesek a strukturális gyengeségeiket megoldani, akkor a jövőben is komoly versenyhátránnyal kell számolniuk a nyugati vállalatok mögött.

Összességében a kínai magán biztonsági vállalatok egyelőre még jelentős lemaradásban vannak a régebb óta Afrikában lévő versenytársaikhoz képest. Bár egyelőre úgy tűnik, hogy az oroszok sem szorultak ki az oroszországi Wagner-lázadást követően a kontinensről, nem ők az egyetlen riválisok a területen. Bár kevesebb szó esik róla, de sok államnak vannak zsoldosai máig Afrikában. Azonban nem a rivalizálás az egyetlen nehézség, amivel meg kell küzdeniük a térségi kínai biztonsági vállaltoknak. A tapasztalat, a kiképzés és a felszerelés hiányosságai és az alulfizetettség miatt további lemaradásban vannak a többi céghez képest. Pekingben jelentősen át kell gondolniuk a térségben alkalmazott kínai biztonsági stratégiát, mivel kulcsfontosságú elemként számon tartott területen egyelőre inkább csúfos eredményeket tudnak felmutatni. Eközben arra is figyelniük kell, hogy át ne essenek a ló túloldalára:

Kína Afrika-stratégiájának kulcsfontosságú részét képezi az imidzs, hogy ők sosem követtel el a helyi lakosság ellen olyan atrocitásokat, mint a korábbi gyarmatosítók. Egy elhibázott zsoldosstratégiával ez azonban könnyen megváltozhat.

A címlapképen a BRI keretében megvalósult vasútvonal látható Dzsibutiban. Címlapkép forrása: Eric Lafforgue/Art in All of Us/Corbis via Getty Images