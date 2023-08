Ilyen katasztrófát még nem látott a modern Amerika – Egyetlen súlyos tényező áll a háttérben

Majdnem száz ember biztosan meghalt és több ezren vesztették el az otthonokukat, megélhetésüket a Hawaii-hoz tartozó Maui szigetén tomboló tűzvész miatt. Lahaina városában hatalmas a pusztítás, az anyagi károkat még csak megbecsülni is nehéz. A helyiek fosztogatókról, hiányos vízellátásról beszélnek az amerikai médiának. Azt még mindig nem tudni, hogy pontosan mi okozta Amerika modern történelmének leghalálosabb tűzvészét, de a legtöbben a klímaváltozásnak tudják be azt, hogy a lángok ekkora pusztítást tudtak okozni.

Hétfő délutánra 96-ra növekedett a Maui szigetén tomboló tűzvész halálos áldozatainak száma. A valós szám jó eséllyel ennél sokkal nagyobb, a hatóságok még mindig folytatják a mentési munkálatokat. Egyes információk miatt eddig a romok mindössze 3%-át tudták csak átkutatni a mentőszolgálatok.

Wow family from Lahaina on Maui survived the wildfire by hiding in the ocean for 5 hours pic.twitter.com/XXtbINyIVI — Wu (Tang) August 14, 2023

A tűzvész főleg a sűrűn lakott, nyugati parton található Lahaina városa körül tombolt. A New York Times elemzése szerint legalább 1900 épület sérült meg vagy égett ki teljesen az incidens miatt.

LAHAINA, Hawaii - Early Saturday morning, Pacific Disaster Center & FEMA release a new Lahaina disaster assessment map: $5.52 Billion estimated cost to rebuild Potential of 4,500 people who will need shelter2,207 structures damaged or destroyed #LahainaFires — Ratnesh (Mishra) August 12, 2023

A tűzvészben a térség számos történelmi relikviája is megsemmisült. Megégett a Lahaina egyik szimbólumának számító banyánfa, illetve teljesen megsemmisült a Hawaii történelmét bemutató Lahaina Hagyatéki Múzeum is. Maga Lahaina város egyébként több mint 300 éves múltra tekint vissza.

Lahaina's 150-year-old banyan tree appears to have been badly singed by the fires that devastated the west coast of Maui. Though county officials said the roots may still be healthy, it's unclear whether the towns cherished landmark will survive. https://t.co/nl6ERP5LAd — The (New) August 11, 2023

A tűzvész miatt eddig legalább 46 ezren menekültek el a térségből, sokan valószínűleg örökre.

Több mint 100 éve volt utoljára olyan tűzvész az Egyesült Államok területén, amely ennyi áldozatot követelt.

Utter devastation left by the wildfires in Maui, Hawaï. It is far from hyperbole to say that Lahaina has been wiped off the map.Credit: Vince Carter pic.twitter.com/dlwxTNY51R — Nahel (Belgherze) August 9, 2023

Az Independent arról ír, hogy hiába van rendőri és katonai jelenlét is a térségben, fosztogatók garázdálkodnak Lahaina leégett házai közt, akik, ha kell, fegyverrel követelik az elhagyott épületekben maradt vagyontárgyakat.

A helyzetet szintén súlyosbítja, hogy a vezetékes vízhálózat is kárt szenvedett és a boltok nagy része is leégett, így a helyiek nagy mértékben kell, hogy támaszkodjanak a hatóságok által kiosztott segélycsomagokra.

Azt még mindig nem tudni, pontosan mi okozta a súlyos természeti katasztrófát. Először augusztus 8-án, egy város északkeleti részében található iskola mellett jelentettek tűzesetet, de a hatóságok ezt gyorsan megfékezték. Aztán pár óra múlva ismét felcsaptak a lángok, valószínűleg a térségben tomboló szárazság és erős szél miatt kapott ismét lángra a parázs. Ezúttal a hatóságok már nem tudtak időben reagálni, a tűzvész az erős szél miatt villámsebességgel terjedt végig a városon.

Érdemes megjegyezni, hogy ahogy más, hasonló esetekben, itt is felmerül az emberi felelőtlenség gyanúja. A National Park Service adatai szerint az ilyen tűzvész-esetek 85%-át emberi mulasztás okozza. A jelenlegi, előzetes vizsgálatok arra mutatnak, hogy a térség áramszolgáltatója, a Hawaiian Electric nem járt el megfelelően a tűzmegelőzési szabályok betartásával kapcsolatosan, ugyanakkor nincs konkrét bizonyíték, amely igazolná a társaság felelősségét a tűzvész keletkezésében.

Massive forest fires in Lahaina of Maui, Hawaii.TELEGRAM JOIN https://t.co/9cTkji5aZq — Disaster (News) August 9, 2023

A legtöbb amerikai vezető egyébként jelentős részben a klímaváltozásra hárította az elsődleges felelősséget.

sokan úgy látják, hogy Az, hogy a tűz ilyen pusztító volt, nagyrészt az erős hurrikánok és az extrém szárazság együttes kombinációjának köszönhető.

Wayne Brown, Lahaina város polgármestere azt mondta, a mostani incidens egyfajta ébresztő kell, hogy legyen a világnak azzal kapcsolatosan, hogy szükséges aktívan tenni a klímakatasztrófa elkerülésének érdekében.

Footage of Lahaina minutes before the fires started and how fast things changed #lahaina — FlashFactsHub (@FlashFactsHub) August 14, 2023

A mentési munkálatokban a Nemzeti Gárda is részt vesz, az amerikai hatóságok pedig arra kérnek mindenkit, aki a térségbe szeretne utazni, hogy inkább válasszanak maguknak más úti célt. A Lahaina térségében működő szállodák nagy részét egyébként az otthon nélkül maradt helyi lakosok átmeneti elszállásolására fordították.

Az Egyesült Államok belügyminisztériuma elég részletes anyagot publikált arról, hogy lehet elkerülni a bozóttüzeket, erdőttüzeket, ez angol nyelven itt elérhető. Hasonló anyag megtekinthető magyarul a Katasztrófavédelem honlapján is.

Címlapkép forrása: Matt McClain/The Washington Post via Getty Images