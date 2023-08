Páros lábbal rúgta be az ajtót a trumpizmus – Bőrdzsekis lázadó lehet a világ egyik legnagyobb országának vezetője

A vasárnap Argentínában megrendezett elnöki előválasztást meglepetésre egy establishment-ellenes, szélsőségesen antietatista jelölt, Javier Milei nyerte. A rendszerint bőrdzsekiben mutatkozó, kampányeseményein rockdalokat éneklő Milei Donald Trump volt amerikai elnök nagy tisztelője, mostani eredménye pedig utat nyithat neki az októberben tartandó elnökválasztás megnyeréséhez.

A világ nyolcadik legnagyobb területű állama, Argentína régóta gazdasági válsággal küzd, az infláció 116 százalékot ért el, a lakosság 40 százaléka a szegénységi küszöb alatt él. Ebben a helyzetben tartottak vasárnap előválasztást az országban, melynek során a választópolgárok arról döntöttek, hogy kik legyenek azok a jelöltek, akik összemérik erejüket a tényleges elnök-, illetve parlamenti választások első fordulójában. Alberto Fernández argentin elnök már áprilisban bejelentette, hogy nem indul újra a választás október 22-én tartandó első fordulóján.

Az előválasztáson a szavazatok 96 százalékának megszámolásával meglepetésre egy establishment-ellenes jelölt, Javier Milei győzött a voksok 30,1 százalékával. A közvélemény-kutatások előzetesen alig 20 százalékot ígértek neki. A jelenleg hatalmon lévő balközép, a peronista vonalat képviselő kormánykoalíció 27,2 százalékot, a legnagyobb ellenzéki koalíció, az Együtt a változásért pedig 28,3 százalékot szerzett. A kormánykoalíció elnökjelöltje Sergio Massa gazdasági miniszter, az Együtt a változásért elnökjelöltje pedig Patricia Bullrich lett, aki korábban belügyminiszter is volt.

Az eredmények egyértelműen mutatják, hogy a választók megbüntették az eddig vezető két pártot és egy új erőbe vetették reményeiket.

Milei szélsőséges libertariánus és Donald Trump korábbi amerikai elnök nagy tisztelője, a kampányban pedig támogatta őt a szomszédos Brazília volt elnöke, a „trópusok Trumpjaként” is ismert jobboldali populista Jair Bolsonaro.

Argentina had its primaries today, and in a surprising result, based Javier Milei was the big winner. The marxists are not happy. pic.twitter.com/qKA7YFMQy8 — David (Wolf) August 14, 2023

Milei programja szerint

Argentína központi bankját be kell zárni, az amerikai dollárt kell megtenni fizetőeszköznek, a klímaváltozás hazugság, a szexuális felvilágosítás családellenes trükk, az emberi szervek eladását legalizálni kell, és meg kell könnyíteni a magánszemélyek számára a fegyverviselést.

Azt ígérte, „felrobbantja a politikai status quót”, és megtisztítja a politikát a „tolvajoktól”. A munkavállalókat támogató törvényeket „ráknak” nevezte, szerinte az állam minden probléma gyökere, az egykori amerikai gengszterfőnököt, Al Caponét pedig hősnek titulálta. Az 52 éves Mileinek, aki 2021 óta tagja az argentin képviselőháznak, nem volt kihívója A Szabadság Előretör (La Libertad Avanza) nevű pártjában.

Mi vagyunk az igazi ellenzék. Egy más Argentína lehetetlen a régi dolgokkal, amelyek mindig is kudarcot vallottak

– mondta Milei az eredmények ismertté válása után tartott beszédében. Hozzátette:

A politikusok nem a megoldás. Ők a probléma.

Milei nemcsak programjával, személyes megjelenésével is különleges jelenségnek számít az argentin politikában. Öltöny helyett sokszor bőrdzsekiben jár, kampányeseményein rockdalokat énekel, nem ismeri a fésűt, a szabad szerelem és a tantrikus szex híve, és ezt nem is rejti véka alá.

This is Javier Milei's official campaign closing event for the argentinian presidential primary election. pic.twitter.com/TNKekjNTjK — Crazy (Ass) August 9, 2023

A mostani választási eredmény nem fog megnyugtatóan hatni a piacokra. Közgazdászok szerint az argentin gazdaság dollarizálása nem működőképes program, megvalósítási kísérlete csak káoszt idézne elő. Milei győzelme emellett teljesen kiszámíthatatlanná teszi az októberi elnökválasztás kimenetelét, ami több hónapig tartó bizonytalanságot jelent.

Az establishment-ellenes hangulat végül Argentínába is megérkezett. A 20 éve tartó gazdasági válság után ez nem meglepő. Ez a legrosszabb eredmény a piacok számára

– mondta Daniel Kerner, az Eurasia Group latin-amerikai igazgatója.

Fabulous end of Javier Milei's political campaign in Argentina, I hope he crushes all those shitty lefties pic.twitter.com/PTpaDK3n3q — Alfonso (Vega) August 12, 2023

Ahhoz, hogy az október 22-én esedékes első fordulóban győzzön, egy elnökjelöltnek a szavazatok 45 százalékát kell elvinnie, vagy 40 százalékot úgy, hogy a második helyezett legalább 10 százalékponttal utána végezzen. Ha ez nem sikerül, november 19-én második forduló jön. Milei természetesen győzelemben reménykedik, azonban a parlamenti választások eredménye sem közömbös, az elnök ugyanis csak a törvényhozással együttműködve tudja végrehajtani programját. A parlamenti választási győzelem azonban nagyobb falatnak ígérkezik Milei pártja számára.

Címlapkép: Javier Milei egy 2021-es kampányeseményen. Ricardo Ceppi/Getty Images